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РПЛ: с 9-го тура матчи начинаться в 21:30 уже не будут

вчера, 14:25

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин прокомментировал позднее начало матчей чемпионата России, из-за чего возмущаются болельщики.

Много вопросов было по началу матчей. Когда согласовался календарь, мы согласовывали с основным вещателем. Игры, которые проводят в 19:00, определял канал «Матч Премьер». Мы старались учесть то, что время в 21:30 неудобно для большинства болельщиков. Поэтому в шестом и восьмом турах мы не будем играть в это время. Хотя в это время может быть очень жарко в некоторых регионах. Думаю, с девятого тура игр в 21:30 уже не будет.

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Все комментарии
Гордецкий
Гордецкий
   480 / 794
сегодня в 01:27
Это хорошо.
Doping87
Doping87 ответил Так Себе Аналитик
   235 / 794
вчера в 23:07
Не знаю как было раньше, но сейчас Миллеру точно нет разницы в составление календаря, закрыл крышу на стадионе и всё ок. Но слушать надо не эту троицу, а болельщиков. Я так считаю. Да и не вижу связи мужду тем что ты мне написал и времянем проведения матчей. Те трое думаю выбирают дни проведение матчей, а не время.
Морозовский
Морозовский
   3 / 794
вчера в 19:38
Игры бакланов на "Батуте" должны играться только в 21:30! Эту смехопанораму надо смотреть всей стране и ничто не должно от этого отвлекать!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 794
вчера в 17:20
С 29-го было бы в стиле РФС........))
Гавроша
Гавроша
   49 / 794
вчера в 16:48
Телевидение очень мало платит, так почему пляшут под их дудочку? Я считаю, что вообще не нужно растягивать тур на 4 дня, тем более что команд мало, играли бы в субботу и воскресенье.
cska plus
cska plus
   7 / 794
вчера в 16:39
В это время в России спать ложатся.
Армейская душа
Армейская душа
   85 / 794
вчера в 16:35
А то при факелах придётся играть )))
МапС
МапС
   63 / 794
вчера в 16:23
Ждём, когда снег уже ляжет. Футбик в нормальное время будем глядеть.
Sergey Z
Sergey Z
   272 / 794
вчера в 15:44
Наконец-то!
КЭТиК
КЭТиК
   209 / 794
вчера в 15:36
Ну хоть какая-то реакция.
EAGinLE
EAGinLE
   34 / 794
вчера в 15:21
Вот и хорошо .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Doping87
   12 / 794
вчера в 14:55
Мне кажется он сам не понял что сказал, кроме последней фразы. И впервые слышу чтобы спортивные лиги подстраивались под какого-то вещателя. Полный бред. Всегда надо ориентироваться только на болельщиков которые ходят на стадионы, а не тв каналы.
Одно дело спортивные лиги, другое дело РПЛ. Тут есть только два варианта решений - которые "спускаются свыше" или которые принимаются на междусобойчике властных функционеров.

Отдать копеечный контракт "Газпром-Медиа" - решение свыше (но не новое, "Газпром-Медиа" подписывает копеечный контракт с РПЛ какой раз уже), так как это корыстный интерес друга Путина Ковальчука, коррупционность его сильно очевидна хотя бы тем, что "ГМ" много раз рапортовал о 400% прибыли с контракта и снова его переподписывал.

А вот Прядкин как президент, хотя это и бред, это уже результат междусобойчика (его агентские фирмы чисто формально раньше были записаны на сынка, а теперь уже и не совсем, когда сынок оперился и сам в бизнес полез). Это именно Прядкин возил в Россию еще Кураньи. Зато он, как опытный интриган, не стал вступать ни с кем в разногласия, а заручился поддержкой Гинера, Федуна и Миллера. Теперь эта макака нацепила очки и с умным видом говорит, как ученые ВШЭ составили ему календарь игр, хотя этот календарь тупо заточен под клубы вышеупомянутых функционеров и не учитывает ни временные пояса, ни сезонность. А Толстых хотел реформ, и его похоронили.
борька
борька
   87 / 794
вчера в 14:48
56ы включили заднюю передачу
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   424 / 794
вчера в 14:46
Платный телеканал определяет время матчей - аппетиты коррупционеров только растут)
bsww
bsww
   761 / 794
вчера в 14:45
Лично я не против, чтобы игра начиналась в 21-30, НО только между командами с 1 часовым поясом И ТОЛЬКО в субботу. Поэтому я особо не понимаю, почему пожаловались, да поздновато, НО СУББОТА была. Да, возможно "ты" хотел идти с "мелким", я он в 23 +/- уже спит крепким сном, и тебе придётся его на руках тащить, а сели нет машины, то да, это тяжёло и это можно назвать недовольством времени начала матча. Поэтому я и хочу, чтобы было 2-3 (макс. 4) бесплатных канала, где не только РПЛ, но и ФНЛ и ПФЛ, а также матчи сборных мужских и женских, мини-футбол, пляжный футбол
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   12 / 794
вчера в 14:45
Название новости не соответствует содержанию.

В новости высказывается только некоторая вероятность данного события по мнению одного из функционеров, не имеющая никакой стоимости.
Doping87
Doping87
   235 / 794
вчера в 14:34
Мне кажется он сам не понял что сказал, кроме последней фразы. И впервые слышу чтобы спортивные лиги подстраивались под какого-то вещателя. Полный бред. Всегда надо ориентироваться только на болельщиков которые ходят на стадионы, а не тв каналы.
Faustello
Faustello ответил Aчиститель
   14 / 794
вчера в 14:32
А как Колобков будет смотреть футбол, для него это любимое время?
Введут зимнее время в РПЛ путём перевода на 2 часа вперед стрелок часов от общего времени )))
Колобков будет смотреть футбол в удобное время!
Aчиститель
Aчиститель
   82 / 794
вчера в 14:27
А как Колобков будет смотреть футбол, для него это любимое время?
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