РПЛ: с 9-го тура матчи начинаться в 21:30 уже не будут

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин прокомментировал позднее начало матчей чемпионата России, из-за чего возмущаются болельщики.
Много вопросов было по началу матчей. Когда согласовался календарь, мы согласовывали с основным вещателем. Игры, которые проводят в 19:00, определял канал «Матч Премьер». Мы старались учесть то, что время в 21:30 неудобно для большинства болельщиков. Поэтому в шестом и восьмом турах мы не будем играть в это время. Хотя в это время может быть очень жарко в некоторых регионах. Думаю, с девятого тура игр в 21:30 уже не будет.
Отдать копеечный контракт "Газпром-Медиа" - решение свыше (но не новое, "Газпром-Медиа" подписывает копеечный контракт с РПЛ какой раз уже), так как это корыстный интерес друга Путина Ковальчука, коррупционность его сильно очевидна хотя бы тем, что "ГМ" много раз рапортовал о 400% прибыли с контракта и снова его переподписывал.
А вот Прядкин как президент, хотя это и бред, это уже результат междусобойчика (его агентские фирмы чисто формально раньше были записаны на сынка, а теперь уже и не совсем, когда сынок оперился и сам в бизнес полез). Это именно Прядкин возил в Россию еще Кураньи. Зато он, как опытный интриган, не стал вступать ни с кем в разногласия, а заручился поддержкой Гинера, Федуна и Миллера. Теперь эта макака нацепила очки и с умным видом говорит, как ученые ВШЭ составили ему календарь игр, хотя этот календарь тупо заточен под клубы вышеупомянутых функционеров и не учитывает ни временные пояса, ни сезонность. А Толстых хотел реформ, и его похоронили.
Отдать копеечный контракт "Газпром-Медиа" - решение свыше (но не новое, "Газпром-Медиа" подписывает копеечный контракт с РПЛ какой раз уже), так как это корыстный интерес друга Путина Ковальчука, коррупционность его сильно очевидна хотя бы тем, что "ГМ" много раз рапортовал о 400% прибыли с контракта и снова его переподписывал.
А вот Прядкин как президент, хотя это и бред, это уже результат междусобойчика (его агентские фирмы чисто формально раньше были записаны на сынка, а теперь уже и не совсем, когда сынок оперился и сам в бизнес полез). Это именно Прядкин возил в Россию еще Кураньи. Зато он, как опытный интриган, не стал вступать ни с кем в разногласия, а заручился поддержкой Гинера, Федуна и Миллера. Теперь эта макака нацепила очки и с умным видом говорит, как ученые ВШЭ составили ему календарь игр, хотя этот календарь тупо заточен под клубы вышеупомянутых функционеров и не учитывает ни временные пояса, ни сезонность. А Толстых хотел реформ, и его похоронили.
В новости высказывается только некоторая вероятность данного события по мнению одного из функционеров, не имеющая никакой стоимости.
В новости высказывается только некоторая вероятность данного события по мнению одного из функционеров, не имеющая никакой стоимости.
Колобков будет смотреть футбол в удобное время!
Колобков будет смотреть футбол в удобное время!