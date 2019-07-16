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Рейнгольд: «Футбольные чиновники не думают о болельщиках»

вчера, 15:53

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о позднем начале матчей в РПЛ, на что жалуются болельщики.

Здесь надо подстраиваться под болельщиков, о которых не думают футбольные чиновники. Футбол — это праздник! Время начала матчей должно быть такое, чтобы народ спокойно ходил на футбол как в парк, с детьми. Я слышал, как негодует Карпин по поводу позднего начала матча со «Спартаком», я с ним абсолютно согласен. Если матч начинается вечером в воскресенье, то людям на следующее утро как-то надо идти на работу. Это неприемлемо, надо менять график, подключать людей думающих.

Что касается подготовки игроков, то футболист сам себя готовит к матчу, решает, что ему кушать в день игры, и так далее. Никакой врач не подготовит игрока лучше самого игрока. Я сам в «Спартаке» готовился так, игроки сами все определяют для себя. Кто-то не ест первое за обедом, кто-то, наоборот, второе, давали нам также витамины, шоколадки в дорогу. У каждого свой рацион, ни в коем случае нельзя голодать. Я всегда молодым игрокам говорю: «Если вы кушать не будете, особенно мясо, то ноги не побегут!» Это закон футбола. На одном кефире далеко не убежишь, нужна нормальная мужская пища.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   117 / 794
вчера в 22:51
Рейнгольд прав, завязывать надо с ночными играми.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   215 / 794
вчера в 20:50
По воскресеньям начало матчей должно быть не позже 18.00.
ИМХО.
ЮЗИК
ЮЗИК
   141 / 794
вчера в 20:24
С Валерой можно согласится
Glodor
Glodor
   118 / 794
вчера в 20:14
Рейнгольд ни слова не сказал о тухлой победе свиной команды.
Байкал-38
Байкал-38
   31 / 794
вчера в 19:57
Прядкин с сыном о Спартаке всё думают, не жалеют себя! Отец сыну говорит: "может хватит о других думать, о себе подумай" тот отвечает: "некогда о себе, надо о Спартаке думать". Вот и думают как герои Галустяна и Светлакова!!!
kastites
kastites
   96 / 794
вчера в 19:32
Каждый чиновник в РФ думает ежедневно только о своём кармане. Потому ,что он знает ,что на следующий день его место может занять другой чиновник.Поэтому воруют без зазрения совести .В открытую
Морозовский
Морозовский
   3 / 794
вчера в 19:03
Бакланы не могут быть думающими чиновниками! Пока "Зенит" не упраздним, делов не будет!
cska1948
cska1948
   53 / 794
вчера в 18:22
Похоже, Рейнгольд ЕЩЁ не знает, что его клуб уже играл в первом туре. Иначе бы его волновала не позднее начало матчей, а игра его любимцев.
112910415
112910415
   90 / 794
вчера в 17:36
чиновники волнуются о своей судьбе
судьба чиновника от болельщиков не зависит
естественно, чиновники о болельщиках не думают !
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 794
вчера в 17:34
Старина Рейнгольд только на 4 день очухался от спартаковского стыда и хоть что то сказал. Про Спартак, молчит. Как о покойнике либо хорошо, либо ничего. Гыгыгы
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   64 / 794
вчера в 17:23
Рейнгольд лучше бы рассказал, как спартак опять нечестно выиграл.
Glodor
Glodor
   118 / 794
вчера в 17:14
Футбольные чиновники больше думают о спартаке, который год тянут из пердивной зоны, из кожи все вылезли.
parallels
parallels
   5 / 794
вчера в 17:03
в рацион игроков спартака входят жёлуди
EAGinLE
EAGinLE
   34 / 794
вчера в 16:36
Кому это нужно .
морозз
морозз
   25 / 794
вчера в 16:34
А вот и наш спартаковский оракул проснулся, как скажет что в лужу надудит!
МапС
МапС
   63 / 794
вчера в 16:26
О, очнулся старый после позора.
cska plus
cska plus
   7 / 794
вчера в 16:17
Нам интереснее, что рейнгольд думает о спартаке и москалёве.
Faustello
Faustello
   14 / 794
вчера в 16:15
Старине сегодня не наливали, тускло и пресно )))
Don trambon
Don trambon
   101 / 794
вчера в 16:02
Они вообще ни о чём не думают.. хотя постойте, думают как распилить незаметно откат от москалёвых разных, которых прикармливает федунчик.
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