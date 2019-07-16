Рейнгольд: «Футбольные чиновники не думают о болельщиках»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о позднем начале матчей в РПЛ , на что жалуются болельщики.

Здесь надо подстраиваться под болельщиков, о которых не думают футбольные чиновники. Футбол — это праздник! Время начала матчей должно быть такое, чтобы народ спокойно ходил на футбол как в парк, с детьми. Я слышал, как негодует Карпин по поводу позднего начала матча со «Спартаком», я с ним абсолютно согласен. Если матч начинается вечером в воскресенье, то людям на следующее утро как-то надо идти на работу. Это неприемлемо, надо менять график, подключать людей думающих.

Что касается подготовки игроков, то футболист сам себя готовит к матчу, решает, что ему кушать в день игры, и так далее. Никакой врач не подготовит игрока лучше самого игрока. Я сам в «Спартаке» готовился так, игроки сами все определяют для себя. Кто-то не ест первое за обедом, кто-то, наоборот, второе, давали нам также витамины, шоколадки в дорогу. У каждого свой рацион, ни в коем случае нельзя голодать. Я всегда молодым игрокам говорю: «Если вы кушать не будете, особенно мясо, то ноги не побегут!» Это закон футбола. На одном кефире далеко не убежишь, нужна нормальная мужская пища.