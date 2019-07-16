Рейнгольд: «Футбольные чиновники не думают о болельщиках»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о позднем начале матчей в РПЛ, на что жалуются болельщики.
Здесь надо подстраиваться под болельщиков, о которых не думают футбольные чиновники. Футбол — это праздник! Время начала матчей должно быть такое, чтобы народ спокойно ходил на футбол как в парк, с детьми. Я слышал, как негодует Карпин по поводу позднего начала матча со «Спартаком», я с ним абсолютно согласен. Если матч начинается вечером в воскресенье, то людям на следующее утро как-то надо идти на работу. Это неприемлемо, надо менять график, подключать людей думающих.
Что касается подготовки игроков, то футболист сам себя готовит к матчу, решает, что ему кушать в день игры, и так далее. Никакой врач не подготовит игрока лучше самого игрока. Я сам в «Спартаке» готовился так, игроки сами все определяют для себя. Кто-то не ест первое за обедом, кто-то, наоборот, второе, давали нам также витамины, шоколадки в дорогу. У каждого свой рацион, ни в коем случае нельзя голодать. Я всегда молодым игрокам говорю: «Если вы кушать не будете, особенно мясо, то ноги не побегут!» Это закон футбола. На одном кефире далеко не убежишь, нужна нормальная мужская пища.
ИМХО.
ИМХО.
судьба чиновника от болельщиков не зависит
естественно, чиновники о болельщиках не думают !
судьба чиновника от болельщиков не зависит
естественно, чиновники о болельщиках не думают !