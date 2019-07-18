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«Дженоа» переключился с Фернандо на Краневиттера

сегодня, 01:47

«Дженоа» после неудачных переговоров по полузащитнику «Спартака» Фернандо попытается подписать хавбека «Зенита» Матиаса Краневиттера, утверждает Tuttosport.

Президент петербургского клуба Александр Медведев ранее сообщил, что «Зенит» пока ищет новую команду для Краневиттера.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   10 / 808
сегодня в 15:30
Подумали, покумекали и решили с хрющатником не связываться.
kingoffam
kingoffam
   324 / 808
сегодня в 15:19
Бомжи ещё приплатят,чтобы этого игрочищу сплавить.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   100 / 808
сегодня в 14:49
С таким подходом к комплектованию Дженоа прямая дорога в Серию В.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   29 / 808
сегодня в 13:38
Крана надо продавать.
Пущай забирают, если бабло имеется...
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 808
сегодня в 13:25
Браво Цорн
Тренер Зенита
Тренер Зенита
   66 / 808
сегодня в 12:19
После проекта только в Сочи уходят, про Дженоа - утка. Ведём переговоры по контракту, сколько пеналей будет привозить в играх против нас.
Сп62
Сп62 ответил FROLL 001
   116 / 808
сегодня в 12:01
Товар не потянули, пришлось брать, что предложили со скидкой.
FROLL 001
FROLL 001
   28 / 808
сегодня в 11:47
    Bладимиp
    Bладимиp
       50 / 808
    сегодня в 11:34
    Стыдно за свиней, как всегда.
    parallels
    parallels
       4 / 808
    сегодня в 11:31
    я так понимаю, здесь уже всё написали, поэтому, кроме уточнения, что в тарасовке одни дезеувы, добавить нечего 😄
    mugik1973
    mugik1973 ответил Nikola45
       111 / 808
    сегодня в 11:30
    И пошли за вонючим товаром.
    mugik1973
    mugik1973 ответил ПерекатиПоле
       111 / 808
    сегодня в 11:29
    А итог какой?
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       26 / 808
    сегодня в 10:47
    Всё верно. Любой лавочник Зенита - команды ТОП20 Европы по умолчанию сильнее игроков евролузера спартака, что доказано Сочи, командой которая на половину сформирована из Зенитовской скамейки и возившей хрюнов рылами по газону.
    11-и метровый
    11-и метровый
       23 / 808
    сегодня в 10:28
    Дженоа больше приглянулся Краневиттер из третьего состава Зенита, чем самый боевой свин из спартака.
    RomzesRZN
    RomzesRZN
       235 / 808
    сегодня в 09:58
    Все верно, когда сильного игрока не могут потянуть, обращаются в третьесортные клубы типа зенита.
    FROLL 001
    FROLL 001
       28 / 808
    сегодня в 09:57
    Скамеечник Зенита более привлекателен, чем лидер свиней. Просто Зенит все знают в Европе, в отличии от никому неизвестного клубика из второй сотни УЕФА. Гыгыгы
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       14 / 808
    сегодня в 09:49
    Какое единение на ветке....)))

    Итог....Даже неиграющий зенитовец нужней и полезней играющего спартаковца...
    Zenit_84
    Zenit_84
       103 / 808
    сегодня в 09:22
    Берите
    FROLL 001
    FROLL 001
       28 / 808
    сегодня в 09:01
    Видать в Дженоа посмотрели нарезки матчей. Увидев как свиней тащат судьи сказали нет, нам такие игроки не нужны. Гыгыгы
    Гавроша
    Гавроша ответил ziborock
       37 / 808
    сегодня в 08:57
    Краневиттер вам самим не нужен!)))
    Вот именно - ненужный футболист Зенита котируется больше, чем основной спартака!
    Брулин
    Брулин
       42 / 808
    сегодня в 08:52
    А фактически попрощался на сайте клуба зачем ) Или в Китай отдали
    kastites
    kastites
       83 / 808
    сегодня в 06:55
    Пусть покупают
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       186 / 808
    сегодня в 06:36
    Очень приличный вариант для Краневиттера
    Gunslinger
    Gunslinger ответил ziborock
       117 / 808
    сегодня в 06:08
    Зенит как барахолка! Когда не можешь купить что-то хорошее то идешь туда!)))
    Скорее антикварный магазин: можно купить что-то реально ценное!!! :)))
    ABir
    ABir
       96 / 808
    сегодня в 06:03
    Все что не делается к лучшему! Фернандо ещё пригодится Спартаку
    Nikola45
    Nikola45
       85 / 808
    сегодня в 05:26
    Итальянцы поняли что товар в Тарасятнике испорченый )) И соскочили ))
    mortid
    mortid ответил 11-и метровый
       341 / 808
    сегодня в 04:58
    Все хотят получше купить.
    Итальянцев не разведёшь, как Зенит развёл лягушатников.
    11-и метровый
    11-и метровый
       23 / 808
    сегодня в 04:37
    Все хотят получше купить.
    ziborock
    ziborock ответил Гавроша
       18 / 808
    сегодня в 03:05
    Тарасовские с ума сойдут - их игрок никому не нужен!
    Краневиттер вам самим не нужен!)))
    Glodor
    Glodor
       60 / 808
    сегодня в 02:51
    Не хотят брать бревно из второй сотни рейтинга.
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