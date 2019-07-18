«Дженоа» переключился с Фернандо на Краневиттера

«Дженоа» после неудачных переговоров по полузащитнику «Спартака» Фернандо попытается подписать хавбека «Зенита» Матиаса Краневиттера, утверждает Tuttosport.
Президент петербургского клуба Александр Медведев ранее сообщил, что «Зенит» пока ищет новую команду для Краневиттера.
Пущай забирают, если бабло имеется...
Пущай забирают, если бабло имеется...
Итог....Даже неиграющий зенитовец нужней и полезней играющего спартаковца...
Итог....Даже неиграющий зенитовец нужней и полезней играющего спартаковца...