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Агент: «Оньекуру отказался переходить в ЦСКА»

сегодня, 15:33

Гильям Костет-Бармада, агент нападающего «Эвертона» Анри Оньекуру, сообщил, что футболист отказался от варианта с переходом в ЦСКА.

У нас было предложение от ЦСКА, но игрок принял решение отказать московскому клубу.

В прошлом сезоне Оньекуру играл в «Галатасарае» на правах аренды. Во всех турнирах он провел 44 матча, забил 16 голов и отдал 6 результативных передач.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
   16 / 809
сегодня в 23:28
Ему виднее.
Сов Армия
Сов Армия
сегодня в 22:54
Только макак в свинарнике на много больше
RMUKMU
RMUKMU
   251 / 809
сегодня в 21:40
Предсказуемо. После прошлого сезона Оньекуру метит на уровень выше чем РПЛ.
Алексей .N
Алексей .N ответил CSKA2012
   573 / 809
сегодня в 21:04
Его не знают как на поле позвать😁Вспоминают как его там😁
Заполярный
Заполярный
   57 / 809
сегодня в 20:55
ОН ОТКАЗАЛ, КАК УЗНАЛ ЧТО ОВСОМ КОРМИТЬ БУДУТ ВСЮ ЗИМУ, А ПО ВЕСНЕ СВЕЖАЯ ТРАВКА С ПОЛЯ.
GrimlocK
GrimlocK
   405 / 809
сегодня в 20:44
надо искать среди шведов и норвежцев, они хотя бы зимой не сдуются в чемпионате нашем
нечитайло
нечитайло
   387 / 809
сегодня в 20:38
Пожалеет
SHMEL
SHMEL ответил Albertinos
   131 / 809
сегодня в 19:33
Селекция ЦСКА судорожно ищет напа! Вопрос - где и чем Вы занимались в предсезонке? Прошлый год Вам всем показал,что нужен срочно один а то и два забивных форварда! АУ! ПРОСНИТЕСЬ! Весь селекционный отдел уволить к чертям!
Меня этот же вопрос уже давно интересует.
Albertinos
Albertinos
   287 / 809
сегодня в 19:20
Селекция ЦСКА судорожно ищет напа! Вопрос - где и чем Вы занимались в предсезонке? Прошлый год Вам всем показал,что нужен срочно один а то и два забивных форварда! АУ! ПРОСНИТЕСЬ! Весь селекционный отдел уволить к чертям!
korn3512
korn3512 ответил Сов Армия
   118 / 809
сегодня в 19:18
    Питер Ман
    Питер Ман
       17 / 809
    сегодня в 19:17
    У федунов бомбит на ветке наших друзей как обычно, ничего не меняется
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       12 / 809
    сегодня в 19:12
    Ну , пусть мыкается по арендам!!! На нет и суда нет!!!
    Сов Армия
    Сов Армия ответил korn3512
    сегодня в 19:06
    От глубокого и безнадежного аутсайдера рпл, даже негры уже шарахаются
      Sergey Z
      Sergey Z
         257 / 809
      сегодня в 19:05
      В ЦСКА боится, что не потянет!!!
      korn3512
      korn3512
         118 / 809
      сегодня в 18:57
      От глубокого и безнадежного аутсайдера рпл, даже негры уже шарахаются
      koke90
      koke90
         522 / 809
      сегодня в 18:45
      спас свою карьеру
      RBA
      RBA ответил Absinthe5
         375 / 809
      сегодня в 18:41
      Оньекуру, Дурадо отказались... Никому неохота позориться на весь мир)
      Пока позоритесь только вы.
      МКС
      МКС
         65 / 809
      сегодня в 18:30
        Спагетти
        Спагетти
           185 / 809
        сегодня в 18:24
        Докатились кони, даже зулусы им отказывают, просто Оньекуру посмотрел на каком они сейчас месте идут:)))
        Правдин Семён
        Правдин Семён
           102 / 809
        сегодня в 18:21
        Как окажется в аренде в какой-нибудь заднице-сразу пожалеет.
        Mi6
        Mi6
           290 / 809
        сегодня в 18:18
        Видит бесперспективность при Хончаренке
        oFANATo
        oFANATo ответил Absinthe5
           40 / 809
        сегодня в 18:15
        Верно Дурадо отказал спартаку, не захотел позориться в квалификации ЛЕ на весь мир.
        Absinthe5
        Absinthe5
           11 / 809
        сегодня в 18:09
        Оньекуру, Дурадо отказались... Никому неохота позориться на весь мир)
        Владимир_Спартак
        Владимир_Спартак
           42 / 809
        сегодня в 18:04
        Что то много отказов в последнее время ⌚. Не хотят идти в нашь чемп. 🤔.
        Санчо Панса
        Санчо Панса
           173 / 809
        сегодня в 17:54
        Увы, да ах...Но в осуществление этого трансфера все же верилось. Ладно, надо продолжать искать игрока в атаку армейцам!
        Юрниекс
        Юрниекс
           112 / 809
        сегодня в 17:53
        Свиньям не понять зачем игроков покупать.. Они покупают судей.
        oFANATo
        oFANATo ответил Ангел неБесГрешен
           40 / 809
        сегодня в 17:44
        Зенит предложил 20 млн.евро Торино за защитника Лянко, но получил отказ.

        Узнал про позор в ЛЕ с Минском и 18-ой командой Ла Лиги Вильярреалом + перспективу сидеть на лавке в третьем составе и отказал))
        ОлегаТэ
        ОлегаТэ
           172 / 809
        сегодня в 17:27
        Как много трепетных "заонтьфуизвинитеневыговорюкуровцев" из спама, я аж прослезился! Тем более, что интерес ЦСКА был обозначен только агентом...
        Пупсики, радуйтесь за тех, кто перешёл в хлев, и готовьте очередные могилки для их карьер на заднем дворе закрывашки. ;)))
        spartach091
        spartach091
           75 / 809
        сегодня в 17:23
        Дал прикурить конявым этот Оьекуру
        112910415
        112910415
           51 / 809
        сегодня в 17:19
        как ты мог, Оньекуру ?!
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