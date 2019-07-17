Агент: «Оньекуру отказался переходить в ЦСКА»

Гильям Костет-Бармада, агент нападающего «Эвертона» Анри Оньекуру, сообщил, что футболист отказался от варианта с переходом в ЦСКА.
У нас было предложение от ЦСКА, но игрок принял решение отказать московскому клубу.
В прошлом сезоне Оньекуру играл в «Галатасарае» на правах аренды. Во всех турнирах он провел 44 матча, забил 16 голов и отдал 6 результативных передач.
Если их Миллер пачками скупает
Если их Миллер пачками скупает
Узнал про позор в ЛЕ с Минском и 18-ой командой Ла Лиги Вильярреалом + перспективу сидеть на лавке в третьем составе и отказал))
Узнал про позор в ЛЕ с Минском и 18-ой командой Ла Лиги Вильярреалом + перспективу сидеть на лавке в третьем составе и отказал))
Пупсики, радуйтесь за тех, кто перешёл в хлев, и готовьте очередные могилки для их карьер на заднем дворе закрывашки. ;)))
Пупсики, радуйтесь за тех, кто перешёл в хлев, и готовьте очередные могилки для их карьер на заднем дворе закрывашки. ;)))