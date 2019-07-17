Агент: «Оньекуру отказался переходить в ЦСКА»

сегодня, 15:33

Гильям Костет-Бармада, агент нападающего «Эвертона» , сообщил, что футболист отказался от варианта с переходом в ЦСКА .

У нас было предложение от ЦСКА , но игрок принял решение отказать московскому клубу.

В прошлом сезоне Оньекуру играл в «Галатасарае» на правах аренды. Во всех турнирах он провел 44 матча, забил 16 голов и отдал 6 результативных передач.