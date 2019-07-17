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Защитник «Уфы» хочет перейти в ЦСКА

сегодня, 22:16

Защитник «Уфы» Данил Круговой может покинуть клуб этим летом.

К 21-летнему игроку проявляют интерес ЦСКА и «Зенит». Футболист склоняется к переходу в московский клуб. Ранее сообщалось, что «Уфа» хочет получить за защитника 2 млн евро.

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Все комментарии
Albertinos
Albertinos ответил Vik_ont25
   287 / 809
сегодня в 23:34
"Последние деньги"? Ну, уважаемый, рассмешил от души!!! Спасибо.
Ну ладно - предпоследние! Ну или пред - пред последние! Ну высасывают же черти!
VIPded
VIPded
   52 / 809
сегодня в 23:13
Гончаренко придумал?
Vik_ont25
Vik_ont25 ответил Albertinos
сегодня в 22:56
"Последние деньги"? Ну, уважаемый, рассмешил от души!!! Спасибо.
EAGinLE
EAGinLE
   34 / 809
сегодня в 22:48
Одного желания мало .
Albertinos
Albertinos
   287 / 809
сегодня в 22:44
Васина оставьте лет на десять и будет счастье! И чтобы в основе в каждом матче!
Albertinos
Albertinos
   287 / 809
сегодня в 22:39
Не понимаю, не ужели у Гинера нет нормальных советников и координаторов клуба? Уже три-четыре года он попадает под влияние аферистов,которые просто высасывают из него последние деньги. Ленорыч, стукни по столу! Гони этот никчёмный селекционный отдел к чертям! Дай мне ещё хоть раз увидеть ЦСКА Чемпионом! Боюсь не доживу!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   260 / 809
сегодня в 22:37
    cska plus
    cska plus
       10 / 809
    сегодня в 22:35
    Надо искать нападающего.
    CSKA2012
    CSKA2012
       239 / 809
    сегодня в 22:27
    У каждого свой фарм клуб )) на повышение парень уходит
    Faustello
    Faustello
       13 / 809
    сегодня в 22:24
    Ленорыч как то раз зашёл в Уфу и говорит:
    - есть попить? )))
    dostal
    dostal
       559 / 809
    сегодня в 22:22
    Не пойму, зачем переходить? Переименуйте вы уже УФУ в ЦСКА и нормально будет.
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