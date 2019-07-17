Защитник «Уфы» хочет перейти в ЦСКА

Защитник «Уфы» Данил Круговой может покинуть клуб этим летом.
К 21-летнему игроку проявляют интерес ЦСКА и «Зенит». Футболист склоняется к переходу в московский клуб. Ранее сообщалось, что «Уфа» хочет получить за защитника 2 млн евро.
Защитник «Уфы» Данил Круговой может покинуть клуб этим летом.
К 21-летнему игроку проявляют интерес ЦСКА и «Зенит». Футболист склоняется к переходу в московский клуб. Ранее сообщалось, что «Уфа» хочет получить за защитника 2 млн евро.
Один Дима Живоглядов нормальный был и все!!!!
Один Дима Живоглядов нормальный был и все!!!!
- есть попить? )))
- есть попить? )))