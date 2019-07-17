Арустамян: «В борьбу за Гильерме включился „Зенит“»

Российский комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Зенит» претендует на голкипера «Локомотива» Гильерме.

В борьбу за вратаря «Локомотива» Гильерме включился и «Зенит». В клубе обсуждают идею приглашения вратаря. В частности, обсуждение идет между Сергеем Семаком, спортивным директором Хавьером Рибалтой и шеф-скаутом Антоном Евменовым.

Семак заинтересован в приглашении Гильерме. А функционеры уже связались с представителем голкипера на тему возможного переезда.