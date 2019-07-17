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Арустамян: «В борьбу за Гильерме включился „Зенит“»

сегодня, 16:59

Российский комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Зенит» претендует на голкипера «Локомотива» Гильерме.

В борьбу за вратаря «Локомотива» Гильерме включился и «Зенит». В клубе обсуждают идею приглашения вратаря. В частности, обсуждение идет между Сергеем Семаком, спортивным директором Хавьером Рибалтой и шеф-скаутом Антоном Евменовым.

Семак заинтересован в приглашении Гильерме. А функционеры уже связались с представителем голкипера на тему возможного переезда.

На Гильерме также претендовал «Спартак», но «красно-белые», по слухам, отказались от его кандидатуры. 

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
   273 / 809
сегодня в 22:20
Раз у них с голкиперами проблемы, то и у Локо с нападающими,) Ну на Азмуна с Дзюбой вряд ли махнуться получится, но Ригони, Дриусси или Заболотный вполне могли бы укрепить обескровленную линию нападения "железнодорожников"
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   284 / 809
сегодня в 22:12
Зачем нам гильерме? В топку не нужен.
RMUKMU
RMUKMU
   251 / 809
сегодня в 21:55
Всё верно. Ненадёжного вратаря нужно заменить на ненадёжного вратаря.
minai
minai
   240 / 809
сегодня в 21:41
Если это правда, то Гиля уже в Зените. Поздравляю обе стороны.
Нури Нуриев
Нури Нуриев ответил Miaf
сегодня в 21:33
Бомжи делают все, лишь бы футбол в россии был на низком уровне. Очень стыдно за болельщиков, которые поддерживают такую позорную команду.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       12 / 809
    сегодня в 21:30
    "Агент 07" и в штанги влюбленный снова в фаворе?!?
    Сп62
    Сп62
       134 / 809
    сегодня в 21:07
    На данный момент самый надёжный кипер. У Зенита губа не дура.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       42 / 809
    сегодня в 21:04
    Гильерме еще пару годков поиграет на уровне. Что то много он бабла хочет взять. Вот зенит и даст. А больше ни кто на этот безумный шаг не решится.
    RussianMango
    RussianMango
       69 / 809
    сегодня в 20:43
    Это будет конец его карьере
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       27 / 809
    сегодня в 19:45
    Скорее для поднятия ценника для Спартака...
    yrasikos22
    yrasikos22
       678 / 809
    сегодня в 19:44
    Бред и Даром не нужен !!!
    Albertinos
    Albertinos
       287 / 809
    сегодня в 19:23
    Молодцы Питерцы! Берите не раздумывая!
    clop
    clop ответил Rheinfall
       193 / 809
    сегодня в 19:16
    откуда знать этому армянину кто и кем интересуется? возомнил себя Ди Марцио)))))))
    Похоже на то, что в персонал Зенита какой-то армяш затесался, который и сливает информацию этому Арустамяну. Надеюсь, что служба безопасности Зенита займется этим инцидентом и на всякий случай выдворит из клуба армянскую диаспору :))
    Hypnoz
    Hypnoz
       145 / 809
    сегодня в 19:09
    Переводчик Антон Евменов, числится у бомжей шеф-скаутом. Обычные скауты, наверное из бухгалтеров.
    RIR68
    RIR68
       130 / 809
    сегодня в 19:06
    всё хреново с вратарями в России. Игорь тоже местами сдаёт, и и Сафонов пока молод.
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил Санчо Панса
       150 / 809
    сегодня в 18:56
    Ага.....,ну в очном противостоянии за СК было видно кто Лунев,а кто Гиля....
    Rheinfall
    Rheinfall
       232 / 809
    сегодня в 18:54
    откуда знать этому армянину кто и кем интересуется? возомнил себя Ди Марцио)))))))
    Danila Selin
    Danila Selin ответил Miaf
       537 / 809
    сегодня в 18:45
    Бомжи делают все, лишь бы футбол в россии был на низком уровне. Очень стыдно за болельщиков, которые поддерживают такую позорную команду.
    Только получается это почему-то у Спартак. Увы, в вопросах понижения уровня РПЛ и паразитизма на нём, Зенит не на первым месте. И слава богу враги со Спартаком. Не придёт в голову этому учиться у них.
    MAUS
    MAUS
       165 / 809
    сегодня в 18:45
    Арустамян: «В борьбу за Гильерме включился „Зенит“»
    ………………
    А вот это уже похоже на правду,
    только Проект-зенит может выкинуть 16 лямов за три года Гиле!
    Гордецкий
    Гордецкий
       337 / 809
    сегодня в 18:32
    Бред.
    Гоша Тамбовский
    Гоша Тамбовский
       50 / 809
    сегодня в 18:23
    Такой бред способны обсуждать только свиньи.
    cska1948
    cska1948
       56 / 809
    сегодня в 18:19
    Если Гильерме перейдёт в Зенит, то через год окажется либо в Сочи, либо в Оренбурге.
    Miaf
    Miaf ответил Лакшери
       8 / 809
    сегодня в 18:03
    И сколько он у нас поиграет ? Год ? Надо брать Васютина
    Лучше вернуть Лодыгина,а еще лучше Малафеева. Хотя нет, все же Лодыркина.
    Miaf
    Miaf
       8 / 809
    сегодня в 18:02
    Наступила пора расформировать Зенит, а то он будет паразитировать на РФПЛ.
    Miaf
    Miaf
       8 / 809
    сегодня в 18:02
    Бомжи делают все, лишь бы футбол в россии был на низком уровне. Очень стыдно за болельщиков, которые поддерживают такую позорную команду.
    VV V
    VV V
       256 / 809
    сегодня в 18:00
    Зениту лишь бы нагадить другим клубам и всё это безобразие происходит за общие государственные деньги страны !
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       173 / 809
    сегодня в 17:55
    Для чего? Для того, чтобы в Зените было два вратаря сборной России, что ли) Считаю, что Маринато ничем не сильнее Лунева.
    Аксинья
    Аксинья
       20 / 809
    сегодня в 17:52
    Ато в Зените вратарей до полного состава явно не хватает...
    oFANATo
    oFANATo
       40 / 809
    сегодня в 17:50
    Видимо в руководстве газпроекта после трёшки от Локомотива в Суперкубке России поняли, что с Луневым- Пенкиным в ЛЧ ловить будет нечего.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
       417 / 809
    сегодня в 17:44
    Шнобелю, конечно, виднее... видит дальше собственного носа походу)
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