Арустамян: «В борьбу за Гильерме включился „Зенит“»

Российский комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Зенит» претендует на голкипера «Локомотива» Гильерме.
В борьбу за вратаря «Локомотива» Гильерме включился и «Зенит». В клубе обсуждают идею приглашения вратаря. В частности, обсуждение идет между Сергеем Семаком, спортивным директором Хавьером Рибалтой и шеф-скаутом Антоном Евменовым.
Семак заинтересован в приглашении Гильерме. А функционеры уже связались с представителем голкипера на тему возможного переезда.
На Гильерме также претендовал «Спартак», но «красно-белые», по слухам, отказались от его кандидатуры.
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А вот это уже похоже на правду,
только Проект-зенит может выкинуть 16 лямов за три года Гиле!
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А вот это уже похоже на правду,
только Проект-зенит может выкинуть 16 лямов за три года Гиле!