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«Спартак» уже завтра может оформить трансфер Мирзова

сегодня, 21:15

Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов близок к переходу в «Спартак».

Завтра футболист пройдёт медобследование для московского клуба. Сообщается, что стороны уже договорились обо всех деталях трансфера 26-летнего хавбека.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
   32 / 809
сегодня в 23:36
Наверное Кононову виднее, но зачем "Спартаку" этот "всадник без головы" вопрос. Дай Бог Всем здоровья, ждать недолго, попытка пробиться в ГЭ ЛЕ все расставит по местам. Как обычно личное мнение.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   46 / 809
сегодня в 23:05
-А мне один хрен! Хотите, пойдем мусоров резать, хотите, хоть завтра разбежимся.
Dominators
Dominators ответил Faustello
   107 / 809
сегодня в 21:45
Мирзов сейчас на кровати лежит, пальцы скрестил и в потолок молится: - Хоть бы ночью Кононова не сняли, а то контракт сорвётся, мало ли чего Лёне в голову стукнет после такой огненной игры с Сочами ))
Скорее Арташес молится , втюхать за 4 ляма игрока , за 2 года не пробившегося в основу Ростова .
11-и метровый
11-и метровый
   21 / 809
сегодня в 21:26
Завтра свиньи могут лишить Мирзова футбола.
Питер Ман
Питер Ман
   17 / 809
сегодня в 21:23
Взрывной Аяз, дерзкий Зелимхан и резкий Резиуан помогут пупсикам занять 9 место
EAGinLE
EAGinLE
   34 / 809
сегодня в 21:21
И отдаст Спартак Мирзова и Бакаева в аренду в Арсенал .
Без права играть против Спартака .
Вот диарея у Гинера и Миллера начнется .....😋😍🤩
Faustello
Faustello
   13 / 809
сегодня в 21:19
Мирзов сейчас на кровати лежит, пальцы скрестил и в потолок молится:
- Хоть бы ночью Кононова не сняли, а то контракт сорвётся, мало ли чего Лёне в голову стукнет после такой огненной игры с Сочами ))
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