«Спартак» уже завтра может оформить трансфер Мирзова

Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов близок к переходу в «Спартак».
Завтра футболист пройдёт медобследование для московского клуба. Сообщается, что стороны уже договорились обо всех деталях трансфера 26-летнего хавбека.
Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов близок к переходу в «Спартак».
Завтра футболист пройдёт медобследование для московского клуба. Сообщается, что стороны уже договорились обо всех деталях трансфера 26-летнего хавбека.
Без права играть против Спартака .
Вот диарея у Гинера и Миллера начнется .....😋😍🤩
Без права играть против Спартака .
Вот диарея у Гинера и Миллера начнется .....😋😍🤩
- Хоть бы ночью Кононова не сняли, а то контракт сорвётся, мало ли чего Лёне в голову стукнет после такой огненной игры с Сочами ))
- Хоть бы ночью Кононова не сняли, а то контракт сорвётся, мало ли чего Лёне в голову стукнет после такой огненной игры с Сочами ))