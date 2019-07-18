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Рейнгольд: «Я думаю, сейчас Мирзов сильнее Ломовицкого»

сегодня, 11:44

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал возможный трансфер Резиуана Мирзова в «Спартак».

Парень умеет играть, быстрый, техничный, но играть в Туле — это одно, а играть в «Спартаке» — это совсем другое. Я не хочу обидеть Мирзова, но ему будет очень тяжело вписаться в команду, его берут на позицию, где нужно отрабатывать на полную, но я за, чтобы его взяли.

Что касается возможной аренды Ломовицкого в другой клуб, то это правильно. Парню надо играть, он же сейчас в «Спартак» не подходит по всем показателям, но это пока. Ничего полезного я не видел в его действиях, старание есть, но как без этого? Он же профессионал. Играет он нестабильно, а парню обязательно надо играть.

Мирзов где только не был, аренды разные, но в итоге парень расцвел, а сумеет ли он закрепиться в «Спартаке» или нет — это уже его проблемы. Я думаю, сейчас Мирзов сильнее Ломовицкого.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   21 / 808
сегодня в 14:49
Два ноунейма 😁😁😁
sten312
sten312
   688 / 808
сегодня в 14:03
Что один шлак,то и другой кишлак.
Багров-брат
Багров-брат
   168 / 808
сегодня в 13:25
"Я думаю..." - ключевая фраза для деда...))) И это для Валериана уже достижение...)))
RamonCSKA
RamonCSKA
   48 / 808
сегодня в 13:23
по игре ломовицкого мне кажется что даже дети у меня во дворе сильнее его
Miaf
Miaf
   8 / 808
сегодня в 13:17
Кто сильнее мы увидим по ходу игр, сейчас говорить ничего нельзя
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен ответил Сп62
   370 / 808
сегодня в 12:53
Ломовицкому нужно постоянное место на поле, а Мирзов играет, когда ловит от игры кайф. К сожалению, это происходит не всегда.
Бромантанчиком прикормят и будет ему кайф.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   342 / 808
сегодня в 12:21
что вы бакланы бакланите что у мюллера бабла на судеек нет.
просто смешно вспомните матч с уралом.
Сп62
Сп62
   116 / 808
сегодня в 12:20
Ломовицкому нужно постоянное место на поле, а Мирзов играет, когда ловит от игры кайф. К сожалению, это происходит не всегда.
Шуnя771
Шуnя771
   15 / 808
сегодня в 12:14
Время покажет
cska plus
cska plus
   10 / 808
сегодня в 11:59
От своих избавляютс и набирают других, походу и школу похерил федун.
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен ответил FROLL 001
   370 / 808
сегодня в 11:58
Так мы и не дождались от старика обзора позорного матча свиней с Сочи. Гыгыгы
FROLL 001
FROLL 001 ответил В еврокубках бессилен
   28 / 808
сегодня в 11:57
Самые сильные в тарасовке - это Лапочкин и Москалев.
Список можно продолжать. Весь судейский корпус харчуется у Федуна. Гыгыгы
FROLL 001
FROLL 001
   28 / 808
сегодня в 11:56
Так мы и не дождались от старика обзора позорного матча свиней с Сочи. Гыгыгы
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен
   370 / 808
сегодня в 11:49
Самые сильные в тарасовке - это Лапочкин и Москалев.
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