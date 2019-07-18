Рейнгольд: «Я думаю, сейчас Мирзов сильнее Ломовицкого»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал возможный трансфер в «Спартак».

Парень умеет играть, быстрый, техничный, но играть в Туле — это одно, а играть в «Спартаке» — это совсем другое. Я не хочу обидеть Мирзова, но ему будет очень тяжело вписаться в команду, его берут на позицию, где нужно отрабатывать на полную, но я за, чтобы его взяли.

Что касается возможной аренды Ломовицкого в другой клуб, то это правильно. Парню надо играть, он же сейчас в «Спартак» не подходит по всем показателям, но это пока. Ничего полезного я не видел в его действиях, старание есть, но как без этого? Он же профессионал. Играет он нестабильно, а парню обязательно надо играть.

Мирзов где только не был, аренды разные, но в итоге парень расцвел, а сумеет ли он закрепиться в «Спартаке» или нет — это уже его проблемы. Я думаю, сейчас Мирзов сильнее Ломовицкого.