Карпин: «Кариока – двойка? По мне, Кариока – пятёрка»

Главный тренер «Ростова» сравнил предсезонную подготовку своей нынешней команды и «Спартака».

У кого во время предсезонки болят пятки? В «Ростове» ни у кого. В «Спартаке» – да, бывало, побаливали. Когда были большие нагрузки, то побаливали.

Кариока – двойка? По мне, Кариока – пятёрка. У него были и тройки, и четвёрки. Но если говорить глобально, то пятёрка.