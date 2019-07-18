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Карпин: «Кариока – двойка? По мне, Кариока – пятёрка»

сегодня, 10:59

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сравнил предсезонную подготовку своей нынешней команды и «Спартака».

У кого во время предсезонки болят пятки? В «Ростове» ни у кого. В «Спартаке» – да, бывало, побаливали. Когда были большие нагрузки, то побаливали.

Кариока – двойка? По мне, Кариока – пятёрка. У него были и тройки, и четвёрки. Но если говорить глобально, то пятёрка.

Ранее Карпин заявил, что форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могут вернуться в футбол.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   10 / 808
сегодня в 15:26
Хрюща и в Ростове хрюща.
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак ответил OMG
   419 / 808
сегодня в 14:32
Шизофази́я (от др.-греч. σχίζω «расщеплять, раскалывать» и φάσις «речь, высказывание») — симптом психических расстройств, выражающийся в речевой разорванности — нарушении структуры речи, при которой, в отличие от речевой бессвязности (потока несвязанных слов), фразы строятся правильно, однако не несут никакой смысловой нагрузки, а содержание речи соответствует содержанию бреда. Это расстройство речи отражает разорванность мышления пациентов. Употребляемые при шизофазии ассоциации случайны и хаотичны.
А как Вы думаете, этим страдает именно Карпин, или тот, кто его слова перепечатал в интернет?))
League1
League1 ответил 311
   80 / 808
сегодня в 12:38
https://www.youtube.com/watch?v=t58EIu1k_vY
Ох, не любит бубен волеруверим.)
Или волеравеирима он любит... Не знаю, как правильно писать волераверим в винительном падеже.
OMG
OMG
   616 / 808
сегодня в 11:59
Шизофази́я (от др.-греч. σχίζω «расщеплять, раскалывать» и φάσις «речь, высказывание») — симптом психических расстройств, выражающийся в речевой разорванности — нарушении структуры речи, при которой, в отличие от речевой бессвязности (потока несвязанных слов), фразы строятся правильно, однако не несут никакой смысловой нагрузки, а содержание речи соответствует содержанию бреда. Это расстройство речи отражает разорванность мышления пациентов. Употребляемые при шизофазии ассоциации случайны и хаотичны.
311
311
   45 / 808
сегодня в 11:39
Don trambon
Don trambon
   84 / 808
сегодня в 11:23
Ну так в ростове нужно напрягаться, работать и тренироваться, потому уже привыкшие и ничего не болит, ведь судейка за просто так не даст победу, как народным.
Шуnя771
Шуnя771
   15 / 808
сегодня в 11:20
Валера нет нет. да и подкинет юморка...)
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   244 / 808
сегодня в 11:07
Это он про фломастеры?
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