Карпин: «Кариока – двойка? По мне, Кариока – пятёрка»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сравнил предсезонную подготовку своей нынешней команды и «Спартака».
У кого во время предсезонки болят пятки? В «Ростове» ни у кого. В «Спартаке» – да, бывало, побаливали. Когда были большие нагрузки, то побаливали.
Кариока – двойка? По мне, Кариока – пятёрка. У него были и тройки, и четвёрки. Но если говорить глобально, то пятёрка.
Ранее Карпин заявил, что форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могут вернуться в футбол.
Или волеравеирима он любит... Не знаю, как правильно писать волераверим в винительном падеже.
Или волеравеирима он любит... Не знаю, как правильно писать волераверим в винительном падеже.