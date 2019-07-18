Карпин: «Кокорин и Мамаев могут вернуться в футбол, если захотят сами»

Главный тренер «Ростова» считает, что форвард «Зенита» и полузащитник «Краснодара» могут вернуться в футбол.

Все в этой жизни реально, все зависит от них самих. Если захотят, то смогут вернуться. Понятно, что надо будет много работать. Не знаю, в каких условиях они сейчас содержатся. Но, наверное, они сейчас как-то держат себя в форме. Кокорин располнел? Можно располнеть, а потом все сбросить. Что касается их наказания, то, мне кажется, это too much (перебор).