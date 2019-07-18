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Карпин: «Кокорин и Мамаев могут вернуться в футбол, если захотят сами»

сегодня, 10:52

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могут вернуться в футбол.

Все в этой жизни реально, все зависит от них самих. Если захотят, то смогут вернуться. Понятно, что надо будет много работать. Не знаю, в каких условиях они сейчас содержатся. Но, наверное, они сейчас как-то держат себя в форме. Кокорин располнел? Можно располнеть, а потом все сбросить. Что касается их наказания, то, мне кажется, это too much (перебор).

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   10 / 808
сегодня в 15:27
В какой нибудь клуб из зоны юг или север.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил Шуnя771
   138 / 808
сегодня в 13:56
Адвокака)
Константин Белых
Константин Белых
   137 / 808
сегодня в 13:16
Кокорин на свой лучший уровень не вернется точно. Весной уже 29 лет. Фактически 2 года не играл. Плюс травмы. Как бы бомжи не хотели себе признатся но Кокорин пригодится разве что Уралу или Рубину. Для наших лидеров это уже не та фигура за которой надо гонятся и содержать за мегабабло. По Мамаю еще хуже. Галицкий себя пока уважает в отличии от лазурных и с быдлом второй раз связываться не захочет. Бомжи же не догоняют что Кокорин в составе это серъезный удар по имиджу клуба. Раздули все что это лучший нап России вот жбан и сорвало у человека. Последствия на лицо..
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   303 / 808
сегодня в 12:24
...цирк с посадкой закончится и ребята будут играть ...уверен 100%...
Тренер Зенита
Тренер Зенита
   66 / 808
сегодня в 12:08
Пойдёт к Антону в ПФЛ с работниками завода мяч пинать. Никто не захочет по доброй воле растограть контракт с проектом. А вы думали сюда пол-Аргентины за стрелку приходят играть?
112910415
112910415
   49 / 808
сегодня в 11:57
в ФНЛ с руками оторвут !
ДАША Д
ДАША Д
   177 / 808
сегодня в 11:50
Кокориниу же вряд-ли, сильно растренирован.
minai
minai
   214 / 808
сегодня в 11:37
А вот Паку, ударенному стулом по башке, такой срок не кажется перебором.
Ладожский
Ладожский
   34 / 808
сегодня в 11:26
Мамаев в Краснодар не вернется точно.
FROLL 001
FROLL 001
   28 / 808
сегодня в 11:19
Кокорин ещё не один гол забьёт свиньям. Гыгыгы
Шуnя771
Шуnя771 ответил BAHbKA BCTAHbKA
   15 / 808
сегодня в 11:15
А Кокорин сможет? У него же с ногой проблема.
Это сказал Кокорин или его адвокат...?
Шуnя771
Шуnя771
   15 / 808
сегодня в 11:14
Валере - верю!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 808
сегодня в 11:14
Понятное дело, что они вернутся. У них же паспорта)) Халавные деньги обеспечены еще года на 2-3 точно.

Только не нужны они будут - ни Кокорин "Зениту", ни Мамаев "Краснодару". Возможно, "Зенит" будет его поддерживать, помаринует на скамейке, а Мамаша так может новый клуб искать точно.
Еврей1
Еврей1
   309 / 808
сегодня в 11:11
какой им футбол! горе брёвна!
drug01
drug01
   200 / 808
сегодня в 11:01
Все зависит от них
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   138 / 808
сегодня в 10:57
А Кокорин сможет? У него же с ногой проблема.
beefs
beefs
   126 / 808
сегодня в 10:56
Перебор однозначно, а в большой футбол уже вряд ли вернутся...
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