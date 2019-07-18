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Корнеев: «„Эспаньол“ – прекрасное начало карьеры для Тугаринова»

сегодня, 04:49

Бывший игрок «Эспаньола» Игорь Корнеев прокомментировал переход защитника молодёжной сборной России Романа Тугаринова в «Эспаньол». В прошлом сезоне 19-летний россиянин, права на которого принадлежали «Барселоне», выступал за «Корнелью».

Трудно судить о перспективах Тугаринова. Да я его и не очень хорошо знаю. Но если такая сильная школа, как «Эспаньол», подписывает молодого игрока, несомненно, у него должны быть определённые качества. Поэтому оцениваю перспективы роста Тугаринова как хорошие. Для парня такой переход – это большой плюс. 

Рано говорить, сможет ли он повторить путь Дениса Черышева. Ещё столько времени уйдёт. Но всё зависит от самого игрока, от того, как он будет справляться. В плане языка он полностью адаптирован. Почему нет? Всё в его руках. «Эспаньол» – это прекрасное начало карьеры. Если он будет играть во второй команде, а «Эспаньол» тщательно подходит к работе с молодёжью, это хороший шанс для парня развивать свою карьеру. 

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Все комментарии
vinjard
vinjard
сегодня в 11:14
Вау такое прогресс есть еще один молодой игрок в Европе. Еще с Черышевым сравнивают, но есть разница Черышев, являеться воспитанником Испаского футбола, а этот нет. Черышев с пеленок в Испании, до мозга и костей Испанский футболист. Можно сказать минтально испанец, поэтому у него все получилось.
cska plus
cska plus
   10 / 808
сегодня в 10:02
В Испании просто так никого не покупают, значит шансы у парня велики.
Гордецкий
Гордецкий
   317 / 808
сегодня в 09:51
В 19 лет малознакомого игрока пиарят на всю катушку. Наверняка, родственник тарасовский чей-то.
Glodor
Glodor
   60 / 808
сегодня в 09:31
Кто это и зачем?
minai
minai
   214 / 808
сегодня в 08:30
В смысле лавка Эспаньола.
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