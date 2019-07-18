Корнеев: «„Эспаньол“ – прекрасное начало карьеры для Тугаринова»

Бывший игрок «Эспаньола» прокомментировал переход защитника молодёжной сборной России в «Эспаньол». В прошлом сезоне 19-летний россиянин, права на которого принадлежали «Барселоне», выступал за «Корнелью».

Трудно судить о перспективах Тугаринова. Да я его и не очень хорошо знаю. Но если такая сильная школа, как «Эспаньол», подписывает молодого игрока, несомненно, у него должны быть определённые качества. Поэтому оцениваю перспективы роста Тугаринова как хорошие. Для парня такой переход – это большой плюс.

Рано говорить, сможет ли он повторить путь Дениса Черышева. Ещё столько времени уйдёт. Но всё зависит от самого игрока, от того, как он будет справляться. В плане языка он полностью адаптирован. Почему нет? Всё в его руках. «Эспаньол» – это прекрасное начало карьеры. Если он будет играть во второй команде, а «Эспаньол» тщательно подходит к работе с молодёжью, это хороший шанс для парня развивать свою карьеру.