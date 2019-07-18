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Карпин: «Ростов мне очень нравится. Уютный, зелёный, весёлый город»

сегодня, 11:21

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своей жизни в городе

Ростов мне очень нравится. Уютный, зелёный, весёлый город. Есть абсолютно всё для спокойной жизни. 15 минут от дома до практически любого места. Меня спрашивают — чего нет в Ростове, что есть Москве? Да всё есть, только здесь не 100 ресторанов, а 30, допустим. Но и в Москве я ходил в 3-5 ресторанов, которые находились поблизости.

Ранее Карпин заявил, что форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могут вернуться в футбол.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   10 / 808
сегодня в 15:22
Полуторомиллионный город, столица Ростовской области и юга России, ничего себе волерик оценил.
VIPded
VIPded
   54 / 808
сегодня в 14:56
Тарасовки в Ростове нет.)))
sir_Alex
sir_Alex
   21 / 808
сегодня в 14:02
Ростов-папа, итить!
Багров-брат
Багров-брат
   168 / 808
сегодня в 13:29
Валера, Ростов в тебя верит! Даже Аксинья...))) Главное, не ударь в грязь лицом в следующем матче...)))
Don trambon
Don trambon ответил Groove000
   84 / 808
сегодня в 12:56
Где писали? Интересно просто почитать
Введи в поисковике и всё. Читал на сколько помню в Лайфньюс плюс мемчики в ВК вроде как были.
Groove000
Groove000 ответил Don trambon
   448 / 808
сегодня в 12:49
И вообще Ростов-на-Дону признан самым опасным городом в Европе (недавно писали), да и вообще клуб Ростов (как другой город) базирующийся в Ростове-на-дону, вообщемы одни замуты, не зря спам с ними водится.
Где писали? Интересно просто почитать
EAGinLE
EAGinLE
   38 / 808
сегодня в 12:44
Ждём Ростов 28 июля .
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   303 / 808
сегодня в 12:22
...живёт-то не в простом районе...
...там и спокойно и зелено ...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 808
сегодня в 11:31
У меня друг из Краснодара говорит, что в Ростове не по всем улицам ночью безопасно ходить, и в Краснодаре он считается довольно криминальным городом)
Don trambon
Don trambon
   84 / 808
сегодня в 11:30
И вообще Ростов-на-Дону признан самым опасным городом в Европе (недавно писали), да и вообще клуб Ростов (как другой город) базирующийся в Ростове-на-дону, вообщемы одни замуты, не зря спам с ними водится.
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 808
сегодня в 11:27
Для пердива самый раз.
Don trambon
Don trambon
   84 / 808
сегодня в 11:25
Весёлым стал после прихода нарика? или до этого ещё таким был?
Шуnя771
Шуnя771
   15 / 808
сегодня в 11:23
Вот на слове "веселый" попрошу остановиться подробнее....))
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