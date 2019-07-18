Карпин: «Ростов мне очень нравится. Уютный, зелёный, весёлый город»

Главный тренер «Ростова» рассказал о своей жизни в городе

Ростов мне очень нравится. Уютный, зелёный, весёлый город. Есть абсолютно всё для спокойной жизни. 15 минут от дома до практически любого места. Меня спрашивают — чего нет в Ростове, что есть Москве? Да всё есть, только здесь не 100 ресторанов, а 30, допустим. Но и в Москве я ходил в 3-5 ресторанов, которые находились поблизости.