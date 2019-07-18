Рудаков: «„Арсенал“ обо всём договорился с Мирзовым, но он резко передумал»

Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков прокомментировал переход в «Спартак». В прошлом сезоне Мирзов выступал за туляков на правах аренды.

Резиуан Мирзов провёл в Туле хороший сезон. В очередной раз отмечаем, что из «Арсенала» игрок получил вызов в сборную России. Это не первый и не второй случай, что говорит о системности нашей работы. Как известно, Мирзов находился у нас в аренде, поэтому после окончания чемпионата он вернулся в свой клуб. В межсезонье футболист сам выказывал заинтересованность в том, чтобы продолжить карьеру в Туле: чуть ли не каждый день звонил партнёрам по команде, главному тренеру. Наш клуб тоже был готов продолжить работу с Резиуаном. Обо всём договорились. Однако буквально несколько дней назад он почему-то резко изменил позицию.

Это его жизнь, его право и его выбор. Мы же в своей трансферной политике всегда исходим из желания футболиста выступать за «Арсенал» и приносить пользу команде. Кроме того, не имеем ни возможностей, ни намерения участвовать в гонке зарплат и стоимости игроков. Поэтому здесь наши пути с Резиуаном расходятся, желаем ему успехов в дальнейшей карьере.