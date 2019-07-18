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Рудаков: «„Арсенал“ обо всём договорился с Мирзовым, но он резко передумал»

вчера, 21:02

Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков прокомментировал переход Резиуана Мирзова в «Спартак». В прошлом сезоне Мирзов выступал за туляков на правах аренды.

Резиуан Мирзов провёл в Туле хороший сезон. В очередной раз отмечаем, что из «Арсенала» игрок получил вызов в сборную России. Это не первый и не второй случай, что говорит о системности нашей работы. Как известно, Мирзов находился у нас в аренде, поэтому после окончания чемпионата он вернулся в свой клуб. В межсезонье футболист сам выказывал заинтересованность в том, чтобы продолжить карьеру в Туле: чуть ли не каждый день звонил партнёрам по команде, главному тренеру. Наш клуб тоже был готов продолжить работу с Резиуаном. Обо всём договорились. Однако буквально несколько дней назад он почему-то резко изменил позицию.

Это его жизнь, его право и его выбор. Мы же в своей трансферной политике всегда исходим из желания футболиста выступать за «Арсенал» и приносить пользу команде. Кроме того, не имеем ни возможностей, ни намерения участвовать в гонке зарплат и стоимости игроков. Поэтому здесь наши пути с Резиуаном расходятся, желаем ему успехов в дальнейшей карьере.

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Все комментарии
Glodor
Glodor
   60 / 811
сегодня в 01:22
Свиньи конкурента ослабляют, а Зенит виноват.
Dominators
Dominators ответил EAGinLE
   53 / 811
вчера в 22:10
В вопросе отмывания денег с трансферов Зенит всегда будет первым ... 😋😍🤩⚠️
Как будто я спорю об этом с тобой .Это аксиома ...,не требующая доказательств .Там какой уже год жируют на бабки с продажи Халка . А 90 лямов , улетученных в трубу на покупку аргентинской братии , отмыла продажа Паредаса . Плюс еще Краневитер в прибытке . Там где гуляют шальные деньги , - всегда крутятся шальные люди .
cska1948
cska1948
   51 / 811
вчера в 21:51
"...Кроме того, не имеем ни возможностей, ни намерения участвовать в гонке зарплат и стоимости игроков. Поэтому здесь наши пути с Резиуаном расходятся, желаем ему успехов в дальнейшей карьере.
----------------------
В этих словах кроется истинная причина, почему Мирзов резко передумал.
EAGinLE
EAGinLE ответил Dominators
   32 / 811
вчера в 21:49
В вопросе отмывания денег с трансферов Зенит всегда будет первым ... 😋😍🤩⚠️
Dominators
Dominators ответил Байкал-38
   53 / 811
вчера в 21:38
Прогадал.....
Не угадал . Он теперь москвич . Купит лапсердак с карманами , снимет 31ку , сходит в баню .. Да забыл ,будет на пару с Гулиевым пиндосов гонять . Жизнь удалась ..
ZaZizu
ZaZizu ответил Аксинья
   254 / 811
вчера в 21:38
учимся торговать как зенит? это как? тратя бабло газпрома? а ещё учимся вкладывать бабло газпрома на примере гильзенкирхена!
Dominators
Dominators ответил Сергей Саныч
   53 / 811
вчера в 21:32
Он и нас когда-нибудь кинет.
Просто абсолютно уверен в этом .
Dominators
Dominators ответил EAGinLE
   53 / 811
вчера в 21:31
Мирзов хотел перейти в Тулу , но Спартак своими деньгами все испортил .
Капитализм показал свой звериный оскал , а Мирзов поднял денег по контракту и бонусам и вытер ноги об Тулу . Ни секунды не сомневаюсь , что если его поманят еще большим контрактом , Мирзов вытерет ноги и о Спартак . Такова сегодняшняя проза жизни .
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   62 / 811
вчера в 21:26
Он и нас когда-нибудь кинет.
EAGinLE
EAGinLE ответил Байкал-38
   32 / 811
вчера в 21:23
Может быть Федун ещё Джорджевича купит ... И всю тройку в аренду в Арсенал отправит. .... 😋😍🤩
EAGinLE
EAGinLE
   32 / 811
вчера в 21:21
Мирзов хотел перейти в Тулу , но Спартак своими деньгами все испортил .
Аксинья
Аксинья
   21 / 811
вчера в 21:15
Арсенал давал за Мирзова 2,5 ляма, а Спартак отгрузил сразу 4...А поскольку у Мирзова был действующий контракт с Ростовом, то его и спрашивать не стали...Учимся торговать как Зенит...
Байкал-38
Байкал-38
   39 / 811
вчера в 21:09
Прогадал.....
Морозовский
Морозовский
   2 / 811
вчера в 21:08
Мирзову наплевать на всех - деньги решают за кого ему играть и какой командой гордиться! И не надо переживать за этого купи-продай!
minai
minai
   199 / 811
вчера в 21:07
Ну что тут сказать. Капитализьм.
FROLL 001
FROLL 001
   19 / 811
вчера в 21:06
Закончил с футболом парень . Гыгыгы
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