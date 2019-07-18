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Мирзов: «Горд, что оказался в самом большом клубе России»

вчера, 20:09

Новичок «Спартака» Резиуан Мирзов прокомментировал свой переход в московский клуб.

Приятно попасть в такую команду. Горд. Я, честно говоря, стремился и делал всё для этого. Судьба распорядилась так, что я попал в самый большой клуб России. Буду стараться делать всё от меня зависящее, чтобы помочь команде решать поставленные задачи.

Понимаю, где буду играть, поэтому ответственность будет выше. Сыграл ли важную роль в моём переходе в «Спартак» главный тренер Олег Кононов, под руководством которого я играл в «Арсенале»? Думаю, да. Он хотел видеть меня здесь, а я хотел играть под его руководством. В «Спартаке» ставлю перед собой цели, которые ставит клуб — добиваться тех результатов в турнирной таблице, на которые рассчитывает команда.

Что касается себя, то хочу выходить на поле и радовать болельщиков, забивать и отдавать результативные передачи в каждой игре.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский ответил mangoх12
   2 / 811
сегодня в 01:20
Про спартак и твою роль в нем )) А в Африке реки вот такой ширины, А в Африке горы вот такой вышины, Ах, крокодилы, бегемоты, Ах, обезьяны, кашалоты, Ах, и зеленый попугай! Ах, и зеленый попугай!
Степан, спокойной ночи!
mangoх12
mangoх12 ответил Морозовский
   30 / 811
сегодня в 00:33
Прифет, Степан! "зеня" больше и круче! Тут вас никому не уделать!
Про спартак и твою роль в нем ))

А в Африке реки вот такой ширины,
А в Африке горы вот такой вышины,
Ах, крокодилы, бегемоты,
Ах, обезьяны, кашалоты,
Ах, и зеленый попугай!
Ах, и зеленый попугай!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   12 / 811
сегодня в 00:25
Все надеялись что Кононов и Цорн будут строить сильную европейскую команду.......

А они решили - сильнейшую тульскую....
Юрниекс
Юрниекс
   109 / 811
вчера в 23:22
С Москалевым советовался. Тому тоже нравится сотрудничать с " большим' клубом..
Морозовский
Морозовский ответил mangoх12
   2 / 811
вчера в 22:56
Песня из детства😫. Мне тоже красную шапочку напомнил , - Мирзов в пустой комнате трофеев задался вопросом, " Бабушка а почему у тебя такой большой клуб ? " ))
Прифет, Степан! "зеня" больше и круче! Тут вас никому не уделать!
mangoх12
mangoх12 ответил Faustello
   30 / 811
вчера в 22:51
"В самом большом клубе..." Такой смешной Мирзов, красную шапучку сразу напомнил (а ах в африке горы вот такой вышины) https://www.youtube.com/watch?v=BWP0AqjW_JA
Песня из детства😫. Мне тоже красную шапочку напомнил , - Мирзов в пустой комнате трофеев задался вопросом, " Бабушка а почему у тебя такой большой клуб ? " ))
Faustello
Faustello
   15 / 811
вчера в 22:22
"В самом большом клубе..." Такой смешной Мирзов, красную шапучку сразу напомнил (а ах в африке горы вот такой вышины)
RIR68
RIR68
   143 / 811
вчера в 22:01
теперь тебе даже Тайд не поможет отмыться от тарасни)))
ALEX26659
ALEX26659 ответил В еврокубках бессилен
   174 / 811
вчера в 21:54
https://www.youtube.com/watch?v=_XVzgMLM-6g
    kastites
    kastites
       96 / 811
    вчера в 21:23
    Что он несёт. Он не в себе явно
    В еврокубках бессилен
    В еврокубках бессилен
       173 / 811
    вчера в 21:18
    112910415
    112910415
       43 / 811
    вчера в 21:07
    выручай, братишка !
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       180 / 811
    вчера в 21:04
    через год будет лайкать посты Глушакова в фейсбуке
    Kresi frok
    Kresi frok
       230 / 811
    вчера в 20:55
    Действительно хороший, динамичный игрок. Возможно, даже выше чемпианата росии. Спартак его погубит!
    EAGinLE
    EAGinLE
       32 / 811
    вчера в 20:30
    Федун , купи ещё Джорджевича .
    И ударной группой к нам в аренду отправь .
    То что без права играть против Спартака ..... ,😋😍🤩
    Хороший Малый
    Хороший Малый
       712 / 811
    вчера в 20:28
    Ромбик надо еще поцеловать .
    Suriand
    Suriand
    вчера в 20:28
    Ну удачи конечно в играх за нашу команду,но трансфер странный,Кононов по блату пристроил?)
    FROLL 001
    FROLL 001
       19 / 811
    вчера в 20:28
    Этот лицемер не знает ещё, что вляпался конкретно. Гыгыгы
    oFANATo
    oFANATo
       46 / 811
    вчера в 20:24
    Мирзов еще не понял, что поставил крест на своей карьере.
    Dominators
    Dominators ответил Gelious
       53 / 811
    вчера в 20:21
    И нужно тебе это понижение?
    Думаю там бабки не малые , на Спартак ему плевать . Ну вот уже лизнул пиджака , ждем теперь на поле в основе .
    Морозовский
    Морозовский
       2 / 811
    вчера в 20:18
    Я, тоже горд, что нам удалось избавиться от эмоционального спортсмена! Удачи Мирзову!
    Gelious
    Gelious
       119 / 811
    вчера в 20:17
    И нужно тебе это понижение?
    EAGinLE
    EAGinLE
       32 / 811
    вчера в 20:17
    Ждём через пару недель с Бакаевым в аренду в Туле .
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