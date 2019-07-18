Мирзов: «Горд, что оказался в самом большом клубе России»

Новичок «Спартака» Резиуан Мирзов прокомментировал свой переход в московский клуб.
Приятно попасть в такую команду. Горд. Я, честно говоря, стремился и делал всё для этого. Судьба распорядилась так, что я попал в самый большой клуб России. Буду стараться делать всё от меня зависящее, чтобы помочь команде решать поставленные задачи.
Понимаю, где буду играть, поэтому ответственность будет выше. Сыграл ли важную роль в моём переходе в «Спартак» главный тренер Олег Кононов, под руководством которого я играл в «Арсенале»? Думаю, да. Он хотел видеть меня здесь, а я хотел играть под его руководством. В «Спартаке» ставлю перед собой цели, которые ставит клуб — добиваться тех результатов в турнирной таблице, на которые рассчитывает команда.
Что касается себя, то хочу выходить на поле и радовать болельщиков, забивать и отдавать результативные передачи в каждой игре.
А в Африке реки вот такой ширины,
А в Африке горы вот такой вышины,
Ах, крокодилы, бегемоты,
Ах, обезьяны, кашалоты,
Ах, и зеленый попугай!
Ах, и зеленый попугай!
А в Африке реки вот такой ширины,
А в Африке горы вот такой вышины,
Ах, крокодилы, бегемоты,
Ах, обезьяны, кашалоты,
Ах, и зеленый попугай!
Ах, и зеленый попугай!
А они решили - сильнейшую тульскую....
А они решили - сильнейшую тульскую....
https://www.youtube.com/watch?v=BWP0AqjW_JA
И ударной группой к нам в аренду отправь .
То что без права играть против Спартака ..... ,😋😍🤩
И ударной группой к нам в аренду отправь .
То что без права играть против Спартака ..... ,😋😍🤩