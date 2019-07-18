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Ганчаренко: «Вся наша команда в новом сезоне станет сильнее»

вчера, 19:33

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от сезона-2019/20.

В первом туре РПЛ «армейцы» уступили «Крыльям Советов» (0:2).

Прекрасно знаю, что такое синдром второго сезона для молодой команды. Не буду скрывать, с этим всегда связаны некоторые опасения, но я верю, что у нас все будет хорошо. Безусловно, год назад наша обновленная команда для многих была загадкой, а теперь соперники понимают, чего от нас можно ожидать, к чему надо готовиться.

Вместе с тем, не стоит забывать, что за минувший сезон мы приобрели колоссальный опыт. Молодые футболисты стали крепче и прибавили в мастерстве. Уверен, они будут прогрессировать и в дальнейшем. А это значит, что вся наша команда в новом сезоне станет сильнее.

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Все комментарии
Glodor
Glodor
   60 / 811
сегодня в 02:28
C первого матча уже и начала.
Sysanin101
Sysanin101
   142 / 811
вчера в 22:05
Резервы для усиления игры скрыты внутри команды???
Не только, но и в повышении уровня и качества тренировочного процесса.
Именно мастерски поставленный тренировочный процесс сможет помочь игрокам раскрыть свой потенциал.
Всё взаимосвязано и взаимоЗАВИСИМО, одно от другого. ЗАКОН!
Как тренируются, так и играют, а как играют, такой и получают результат.
Судя по первой игре, Гончаренко плохо подготовился и как результат - ПОРАЖЕНИЕ!
Васин подвёл команду уже не в первый раз!!!
Преподнёс крыльям ЦАРСКИЙ подарок в виде двух голевых ЛЯПОВ в свои ворота.
А как можно раскрывать резервы для усиления, когда один игрок ПОРТИТ всю футбольную обедню ЦСКА???
А подстраховки нет и все шишки на Васина.
А куда смотрит Гончаренко???
Когда Васин перестанет ПАРТАЧИТЬ и подводить команду???
Усиление команды начинается с выходом Васина из ЦСКА.
Пусть Гончаренко укажет Васину на выход и займётся усилением резерва по полной программе, по ходу сезона, если в подготовительный период ему не удалось это сделать.
Оставлять Васина себе в УБЫТОК.
RussianMango
RussianMango
   93 / 811
вчера в 21:45
Уже заметили, начало хорошее.
Александр Юрьевич
Александр Юрьевич
вчера в 21:39
А чего это вы на облякова постоянно гоните? Или остальные лучше играют?
Чалов погас, Влашич суету наводит, Ахметов вообще не тот. Даже Марио не блещет.
У Магнуссона детские ошибки, Сигурдссон где? Его вообще как будто нет.
Японец - игрок уровня фнл. Васин без комментариев. Новичок потерялся. Кого забыл?
Бийол? К нему претензий нет. Человек вообще не на своей позиции играет. Бистрович как и Сигурдссон растворился. А Игорь с такими раскладами до 40 лет не доиграет.
112910415
112910415
   43 / 811
вчера в 21:35
достоверно не известно
Террпсихора
Террпсихора ответил cska59
   658 / 811
вчера в 21:35
Наверно не только меня удивляет,почему все стандарты выполняет Обляков.Ничего ведь хорошего не получается,почему .
Меня удивляет почему его не меняют...
cska59
cska59
   454 / 811
вчера в 21:17
Наверно не только меня удивляет,почему все стандарты выполняет Обляков.Ничего ведь хорошего не получается,почему .
cska59
cska59 ответил cska plus
   454 / 811
вчера в 21:15
Хочется в это верить но для большей уверенности надо Облякова отправить в дубль.
..... и Васина не выпускать .
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   115 / 811
вчера в 21:02
Посмотрим, хотелось бы, чтобы было так.
minai
minai
   199 / 811
вчера в 20:49
Всегда недолюбливал ЦСКА за подлость, но в настоящее время их как-то жаль ..
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 811
вчера в 20:45
За пять дней до матча с КС , ты Витя обещал что будете готовы на 100% ??? А не получилось почему то ?!?
Поглядим чем ты нас во втором туре "порадуешь" ???
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   239 / 811
вчера в 20:44
По болтовне, да. А вот по игре пока не видно.
VIPded
VIPded
   55 / 811
вчера в 20:22
Пора от слов к делу...
Удачи ЦСКА!!!
Великолепный
Великолепный
   137 / 811
вчера в 19:57
Обязательно станет.
К гадалке не ходи.
cska plus
cska plus
   9 / 811
вчера в 19:55
Хочется в это верить но для большей уверенности надо Облякова отправить в дубль.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   153 / 811
вчера в 19:46
Зачем так пыжиться ? ЦСКА и так "ВЕЛИКИЙ" !!! )))
beefs
beefs
   131 / 811
вчера в 19:42
Заяц трепаться не любит...
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