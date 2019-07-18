Ганчаренко: «Вся наша команда в новом сезоне станет сильнее»

Главный тренер ЦСКА поделился ожиданиями от сезона-2019/20.

В первом туре РПЛ «армейцы» уступили «Крыльям Советов» (0:2).

Прекрасно знаю, что такое синдром второго сезона для молодой команды. Не буду скрывать, с этим всегда связаны некоторые опасения, но я верю, что у нас все будет хорошо. Безусловно, год назад наша обновленная команда для многих была загадкой, а теперь соперники понимают, чего от нас можно ожидать, к чему надо готовиться.

Вместе с тем, не стоит забывать, что за минувший сезон мы приобрели колоссальный опыт. Молодые футболисты стали крепче и прибавили в мастерстве. Уверен, они будут прогрессировать и в дальнейшем. А это значит, что вся наша команда в новом сезоне станет сильнее.