Ганчаренко: «Вся наша команда в новом сезоне станет сильнее»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от сезона-2019/20.
В первом туре РПЛ «армейцы» уступили «Крыльям Советов» (0:2).
Прекрасно знаю, что такое синдром второго сезона для молодой команды. Не буду скрывать, с этим всегда связаны некоторые опасения, но я верю, что у нас все будет хорошо. Безусловно, год назад наша обновленная команда для многих была загадкой, а теперь соперники понимают, чего от нас можно ожидать, к чему надо готовиться.
Вместе с тем, не стоит забывать, что за минувший сезон мы приобрели колоссальный опыт. Молодые футболисты стали крепче и прибавили в мастерстве. Уверен, они будут прогрессировать и в дальнейшем. А это значит, что вся наша команда в новом сезоне станет сильнее.
Не только, но и в повышении уровня и качества тренировочного процесса.
Именно мастерски поставленный тренировочный процесс сможет помочь игрокам раскрыть свой потенциал.
Всё взаимосвязано и взаимоЗАВИСИМО, одно от другого. ЗАКОН!
Как тренируются, так и играют, а как играют, такой и получают результат.
Судя по первой игре, Гончаренко плохо подготовился и как результат - ПОРАЖЕНИЕ!
Васин подвёл команду уже не в первый раз!!!
Преподнёс крыльям ЦАРСКИЙ подарок в виде двух голевых ЛЯПОВ в свои ворота.
А как можно раскрывать резервы для усиления, когда один игрок ПОРТИТ всю футбольную обедню ЦСКА???
А подстраховки нет и все шишки на Васина.
А куда смотрит Гончаренко???
Когда Васин перестанет ПАРТАЧИТЬ и подводить команду???
Усиление команды начинается с выходом Васина из ЦСКА.
Пусть Гончаренко укажет Васину на выход и займётся усилением резерва по полной программе, по ходу сезона, если в подготовительный период ему не удалось это сделать.
Оставлять Васина себе в УБЫТОК.
Не только, но и в повышении уровня и качества тренировочного процесса.
Именно мастерски поставленный тренировочный процесс сможет помочь игрокам раскрыть свой потенциал.
Всё взаимосвязано и взаимоЗАВИСИМО, одно от другого. ЗАКОН!
Как тренируются, так и играют, а как играют, такой и получают результат.
Судя по первой игре, Гончаренко плохо подготовился и как результат - ПОРАЖЕНИЕ!
Васин подвёл команду уже не в первый раз!!!
Преподнёс крыльям ЦАРСКИЙ подарок в виде двух голевых ЛЯПОВ в свои ворота.
А как можно раскрывать резервы для усиления, когда один игрок ПОРТИТ всю футбольную обедню ЦСКА???
А подстраховки нет и все шишки на Васина.
А куда смотрит Гончаренко???
Когда Васин перестанет ПАРТАЧИТЬ и подводить команду???
Усиление команды начинается с выходом Васина из ЦСКА.
Пусть Гончаренко укажет Васину на выход и займётся усилением резерва по полной программе, по ходу сезона, если в подготовительный период ему не удалось это сделать.
Оставлять Васина себе в УБЫТОК.
Чалов погас, Влашич суету наводит, Ахметов вообще не тот. Даже Марио не блещет.
У Магнуссона детские ошибки, Сигурдссон где? Его вообще как будто нет.
Японец - игрок уровня фнл. Васин без комментариев. Новичок потерялся. Кого забыл?
Бийол? К нему претензий нет. Человек вообще не на своей позиции играет. Бистрович как и Сигурдссон растворился. А Игорь с такими раскладами до 40 лет не доиграет.
Чалов погас, Влашич суету наводит, Ахметов вообще не тот. Даже Марио не блещет.
У Магнуссона детские ошибки, Сигурдссон где? Его вообще как будто нет.
Японец - игрок уровня фнл. Васин без комментариев. Новичок потерялся. Кого забыл?
Бийол? К нему претензий нет. Человек вообще не на своей позиции играет. Бистрович как и Сигурдссон растворился. А Игорь с такими раскладами до 40 лет не доиграет.
Поглядим чем ты нас во втором туре "порадуешь" ???
Поглядим чем ты нас во втором туре "порадуешь" ???
Удачи ЦСКА!!!
Удачи ЦСКА!!!
К гадалке не ходи.
К гадалке не ходи.