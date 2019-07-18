ГлавнаяНовости

Цорн: «Очевидно, что Мирзов усилит позицию левого вингера в „Спартаке“»

вчера, 19:42

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал подписание полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова, с которым заключен трехлетний контракт.

В лице Резиуана Мирзова «Спартак» получил скоростного атакующего флангового полузащитника, обладающего незаурядной техникой и поставленным ударом. Мирзов приходит к нам в статусе кандидата в сборную России, за его плечами удачный сезон в Туле. С его возможностями хорошо знаком главный тренер команды. Кроме того, в «Арсенале» Мирзов играл вместе с Зелимханом Бакаевым, с которым они успешно взаимодействовали в атаке. 

Для нас очевидно, что Резиуан усилит позицию левого вингера, добавит разнообразия и мощи в атакующих действиях «Спартака».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Джанаев: «Обидно, что Федун, не разобравшись, дал команду меня зачехлить»
Сегодня, 03:34 Комментарии2
Хомуха: «Показанный „Сочи“ уровень игры не особо удивляет»
Сегодня, 02:16 Комментарии5
Газизов: «И „Уфа“, и „Краснодар“ будут максимально заряжены на победу»
Сегодня, 01:53 Комментарии3
Тренер «Нефтчи»: «Тульский „Арсенал“ – очень сильный соперник»
Сегодня, 01:30 Комментарии5
Павлюченко: «По-прежнему жду Черчесова на рюмку чая»
Сегодня, 00:56 Комментарии6
Сорокин: «Меня скорее удивила ситуация с Суторминым, чем нет»
Сегодня, 00:46 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Egorium
Egorium
вчера в 23:16
Лучше бы пару зулусов поймали.
Faustello
Faustello
   15 / 811
вчера в 22:37
Dominators
Dominators
   53 / 811
вчера в 21:58
Руководство «Ростова» может обратиться к «Спартаку» с предложением аренды Лоренсо Мельгарехо и Александра Ташаева. Об этом сообщает Metaratings.
Морозовский
Морозовский ответил Dominators
   2 / 811
вчера в 21:38
На всякого ,, Всадника без головы ,, всегда найдется свой Кассий Колхаун , если ты конечно читал Майн Рида .
20 кг макулатуры сдал, чтобы эту, ранее прочитанную книгу на полку поставить!
Dominators
Dominators ответил Морозовский
   53 / 811
вчера в 20:34
Очередной мастер, мозг которого будут захлёстывать эмоции и "Спартак" - вдесятером!
На всякого ,, Всадника без головы ,, всегда найдется свой Кассий Колхаун , если ты конечно читал Майн Рида .
Морозовский
Морозовский
   2 / 811
вчера в 20:30
    Dominators
    Dominators ответил За адекватность
       53 / 811
    вчера в 20:29
    И про "Спартак", и про "Тулу", и даст Бог условно в следующем году про "Ростов", "Грозный",, "Самару", хоть про кого, я за РФПЛ, межклубные войны мне не интересны.
    Ну скажем в ЕК я болею за все наши клубы , но у меня глаза не замылены как у болел Спартака , вижу кто позорно сливает ЕК .
    За адекватность
    За адекватность ответил Dominators
       35 / 811
    вчера в 20:18
    Или ГЭ ЛЕ не интересен? Г это ты про Спартак . Браво .
    И про "Спартак", и про "Тулу", и даст Бог условно в следующем году про "Ростов", "Грозный",, "Самару", хоть про кого, я за РФПЛ, межклубные войны мне не интересны.
    FROLL 001
    FROLL 001
       19 / 811
    вчера в 20:16
    Цорн у свиней это как Педра. Вот он есть, но это якорь. Нам только в радость от этих Педр. Гыгыгы
    Dominators
    Dominators ответил Морозовский
       53 / 811
    вчера в 20:09
    Очередной мастер, мозг которого будут захлёстывать эмоции и "Спартак" - вдесятером!
    На пару с Гулиевым будут теперь пиндосов по Москве гонять .
    Dominators
    Dominators ответил За адекватность
       53 / 811
    вчера в 20:06
    Какая пламенная речь, еще медаль героя России дайте. "Фишка "Спартака" комбинационный атакующий футбол, при Романцеве точно так было, что строить хотите? Сумасшедший вингер, готовый никого не видя обвести сборную Мира? Или ГЭ ЛЕ не интересен?
    Или ГЭ ЛЕ не интересен? Г это ты про Спартак . Браво .
    За адекватность
    За адекватность
       35 / 811
    вчера в 20:03
    Какая пламенная речь, еще медаль героя России дайте. "Фишка "Спартака" комбинационный атакующий футбол, при Романцеве точно так было, что строить хотите? Сумасшедший вингер, готовый никого не видя обвести сборную Мира? Или ГЭ ЛЕ не интересен?
    Dominators
    Dominators
       53 / 811
    вчера в 20:00
    Бла -бла -бла . Главное все рады . Сам Мирзов - аля москвич теперь , Спартак ,приобревший игрока за небольшие для него деньги и Ростов ,втюхавший игрока,за 2 года не сумевшего пробиться в основу .Поздравляю руководство Тулы ,а нехер муму водить и пытаться купить Мирзова за шапку сухарей .Теперь Ростов купит пару скандинавов на эти бабки или казахов с узбеками , но лучше белорусов и потом зимой перепродаст их еще кому -нибудь . Политику нового руководства Ростова поддерживаю .
    Морозовский
    Морозовский
       2 / 811
    вчера в 20:00
    Очередной мастер, мозг которого будут захлёстывать эмоции и "Спартак" - вдесятером!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       153 / 811
    вчера в 19:51
    Дай то Бог ! А вот с Понсе ,Томас ,ты скорее всего облажался ! Ну ладно ,поживём -увидим !
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100