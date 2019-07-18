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Костылев: «Марио Фернандес хороший футболист, но звезду из него сделали»

вчера, 20:20

Заслуженный тренер России Геннадий Костылев оценил футбольные и личностные качества защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

Смотрю все матчи, но задатков лидера у Марио Фернандеса не наблюдаю. В трудных матчах он себя не проявлял. Когда нужно через силу, через не могу. Футболист он хороший, спору нет, но звезду из него сделали, так как недостатков тоже хватает. В верховой борьбе Марио не очень хорош, позиционно не всегда верные ходы находит. Хотя в подключениях, в подыгрыше действует отлично.

И он, конечно, мягковат. А команда всегда пойдет за человеком с железной волей, который не гнется под обстоятельствами. Вот тот же Влашич обладает всеми футбольными качествами и мог бы вообще играть в больших клубах, но у него явно нет функционального запаса. Это уже не натренировать, силенок не хватает – и он часто просто пропадает с поля.

Фернандес же вдобавок еще и язык не очень хорошо знает, хотя играет в России семь лет. А лидер, помимо крика и шума, должен уметь объединять коллектив, где-то собрать ребят на сборах. Не владея русским, сделать это невозможно.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ваня лучший
   11 / 811
вчера в 22:53
Старик просто акценты не так расставил. Марио , безусловно, звезда в масштабах РПЛ. На позиции правого защитника к его уровню не приближается никто, ни Смольников ( всадник без головы), ни Рассказов (школьник 7 класса) и никто вообще. Далее. По части игры головой из крайних защитников с ним тоже мало кто сравнится. Кто забил гол головой Хорватии на ЧМ? Он выигрывает почти все верховые передачи в его направлении при атаке. Так , что Костылев видимо получил аванс от Газпрома, чтобы снизить цену на Фернандеса для казнокрадов из Питера.
Полностью согласен. Не зря же у него было несколько предложений из Европы после ЧМ, а он отказался!!! Ему и тут неплохо!!!
Террпсихора
Террпсихора
   658 / 811
вчера в 22:21
Фернандес плохо играет головой , о0!!!
minai
minai ответил Волгодон № 2
   199 / 811
вчера в 22:19
Он был главным тренером коней, когда тебя еще на свете не было. Ну или под стол пешком ходил, в лучшем случае.
Ну если ты, в те времена ходил всё-таки пешком под стол, то должен помнить, что ЦСКА тогда болтался в самом низу таблицы чемпионата СССР и ничего из себя не представлял, следовательно тренер ихний был никто и звать его никак. Отсюда и вопрос.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил cska plus
   115 / 811
вчера в 22:16
Это всё потому, что я впервые слышу про тренера Костылева.
Был такой тренер ЦСКА в 1992, 1993 годах, после уже не знаю.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   115 / 811
вчера в 22:10
Лучшего правого защитника чем Мапио в РПЛ нет.ИМХО.
Наезд Костылёва не понятен, указал бы кто лучше, а так можно сусолить любого футболиста РПЛ.
cska plus
cska plus
   9 / 811
вчера в 22:05
Это всё потому, что я впервые слышу про тренера Костылева.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   239 / 811
вчера в 21:46
Хороший игрок.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Leha-ha50
   61 / 811
вчера в 21:26
Похоже, у Геннадия со зрением проблемы?!?
Старик просто акценты не так расставил. Марио , безусловно, звезда в масштабах РПЛ. На позиции правого защитника к его уровню не приближается никто, ни Смольников ( всадник без головы), ни Рассказов (школьник 7 класса) и никто вообще. Далее. По части игры головой из крайних защитников с ним тоже мало кто сравнится. Кто забил гол головой Хорватии на ЧМ? Он выигрывает почти все верховые передачи в его направлении при атаке. Так , что Костылев видимо получил аванс от Газпрома, чтобы снизить цену на Фернандеса для казнокрадов из Питера.
Бамбихрюк
Бамбихрюк
вчера в 21:06
Распиаренный, как и акинфеев, дзюба кокорин
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 811
вчера в 21:06
Похоже, у Геннадия со зрением проблемы?!?
Волгодон № 2
Волгодон № 2 ответил minai
   570 / 811
вчера в 20:58
Кто такой Костылёв ?
Он был главным тренером коней, когда тебя еще на свете не было.
Ну или под стол пешком ходил, в лучшем случае.
minai
minai
   199 / 811
вчера в 20:42
Кто такой Костылёв ?
Морозовский
Морозовский
   2 / 811
вчера в 20:39
"ЗВЕЗДА" - не баклан какой-нибудь задрЫпаный!
drug01
drug01
   204 / 811
вчера в 20:28
Он игрок просто супер!
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