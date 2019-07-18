Костылев: «Марио Фернандес хороший футболист, но звезду из него сделали»

Заслуженный тренер России оценил футбольные и личностные качества защитника ЦСКА .

Смотрю все матчи, но задатков лидера у Марио Фернандеса не наблюдаю. В трудных матчах он себя не проявлял. Когда нужно через силу, через не могу. Футболист он хороший, спору нет, но звезду из него сделали, так как недостатков тоже хватает. В верховой борьбе Марио не очень хорош, позиционно не всегда верные ходы находит. Хотя в подключениях, в подыгрыше действует отлично.

И он, конечно, мягковат. А команда всегда пойдет за человеком с железной волей, который не гнется под обстоятельствами. Вот тот же Влашич обладает всеми футбольными качествами и мог бы вообще играть в больших клубах, но у него явно нет функционального запаса. Это уже не натренировать, силенок не хватает – и он часто просто пропадает с поля.

Фернандес же вдобавок еще и язык не очень хорошо знает, хотя играет в России семь лет. А лидер, помимо крика и шума, должен уметь объединять коллектив, где-то собрать ребят на сборах. Не владея русским, сделать это невозможно.