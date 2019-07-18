ГлавнаяНовости

Ганчаренко: «Очень ждем возвращения Дзагоева на поле»

вчера, 19:28

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о состоянии полузащитника Алана Дзагоева, восстанавливающегося после тяжелой травмы колена. В июне «красно-синие» на два года продлили контракт с футболистом.

Алан усердно работает, очень старается, чтобы возвращение случилось как можно скорее. Вообще, Дзагоев является своеобразным индикатором хорошего настроения в команде. Он придает динамику тренировочным занятиям, всегда работает на позитиве. Верю, что Алан восстановится, и все мы вновь увидим того Дзагоева, каким он был в своих лучших матчах. Очень ждем его возвращения на поле.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Джанаев: «Обидно, что Федун, не разобравшись, дал команду меня зачехлить»
Сегодня, 03:34 Комментарии2
Хомуха: «Показанный „Сочи“ уровень игры не особо удивляет»
Сегодня, 02:16 Комментарии5
Газизов: «И „Уфа“, и „Краснодар“ будут максимально заряжены на победу»
Сегодня, 01:53 Комментарии3
Тренер «Нефтчи»: «Тульский „Арсенал“ – очень сильный соперник»
Сегодня, 01:30 Комментарии5
Павлюченко: «По-прежнему жду Черчесова на рюмку чая»
Сегодня, 00:56 Комментарии6
Сорокин: «Меня скорее удивила ситуация с Суторминым, чем нет»
Сегодня, 00:46 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mangoх12
mangoх12 ответил Leha-ha50
   30 / 811
сегодня в 00:28
Ваня двужильный , носится весь матч, его Витек почти никогда не меняет. Но стандарты - это не его!!! Вот и с КС была отличная позиция для реализации штрафного, а он просто подарил мяч вратарю. У нас всегда стандарты были грозным оружием, но с приходом Вани от них можно просто отказаться, поскольку ни подать, ни пробить парень не может. Есть же Влашич, Сигудссон с поставленным ударом, но им бить низяяяяяя, Витя не разрешает - просто маразм какой то???
Да не только страндарты он просто безполезный невяляшка на поле. считвй левый фланг отсутсвует совсем, все атаки идут через Влашича и Марио справа. Магнуссону в защите не помогает, вот и мечется он в зашите между центром и флангом .
Террпсихора
Террпсихора ответил Ваня лучший
   658 / 811
вчера в 23:35
Соглашусь. С учетом возраста есть надежда, что поумнеет
Минуты с 60, его не видно толком, какой он двужильный? Если так и будут играть Ваня и Ахметов , не видать титулов... Игру делают Влашич да Марио, без них вообще никак, нужно вместо Облякова выше уровнем хава.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Leha-ha50
   61 / 811
вчера в 22:14
Ваня двужильный , носится весь матч, его Витек почти никогда не меняет. Но стандарты - это не его!!! Вот и с КС была отличная позиция для реализации штрафного, а он просто подарил мяч вратарю. У нас всегда стандарты были грозным оружием, но с приходом Вани от них можно просто отказаться, поскольку ни подать, ни пробить парень не может. Есть же Влашич, Сигудссон с поставленным ударом, но им бить низяяяяяя, Витя не разрешает - просто маразм какой то???
Соглашусь. С учетом возраста есть надежда, что поумнеет
RIR68
RIR68
   143 / 811
вчера в 21:56
будем надеяться.
drug01
drug01
   204 / 811
вчера в 21:29
Надо посмотреть его игру?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил CSKA2012
   11 / 811
вчера в 20:47
Я уже не помню голы со стандартов)) последний запоминающийся от Хонды Севилье))
Тут пока полная безнадега.
Морозовский
Морозовский
   2 / 811
вчера в 20:42
Алан ещё блеснёт!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ваня лучший
   11 / 811
вчера в 20:39
Странно и что ты так негатиаен к Ивану? Бывают у него неудачные игры, но бывают и приличные. Ему всего 21 год. Вырастет в приличного игрока. Не зря кандидат в Сб России. Алан хороший игрок, но немного хрустальный. То мышцы, то связки, то переломы. А этот вроде покрепче
Ваня двужильный , носится весь матч, его Витек почти никогда не меняет.
Но стандарты - это не его!!! Вот и с КС была отличная позиция для реализации штрафного, а он просто подарил мяч вратарю.
У нас всегда стандарты были грозным оружием, но с приходом Вани от них можно просто отказаться, поскольку ни подать, ни пробить парень не может.
Есть же Влашич, Сигудссон с поставленным ударом, но им бить низяяяяяя, Витя не разрешает - просто маразм какой то???
CSKA2012
CSKA2012 ответил Leha-ha50
   223 / 811
вчера в 20:36
Я уже не помню голы со стандартов)) последний запоминающийся от Хонды Севилье))
Великолепный
Великолепный
   137 / 811
вчера в 20:07
Ждем возвращения Дзагоева на поле!

Ваня лучший
Ваня лучший ответил Leha-ha50
   61 / 811
вчера в 20:02
Странно и что ты так негатиаен к Ивану? Бывают у него неудачные игры, но бывают и приличные. Ему всего 21 год. Вырастет в приличного игрока. Не зря кандидат в Сб России. Алан хороший игрок, но немного хрустальный. То мышцы, то связки, то переломы. А этот вроде покрепче
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 811
вчера в 19:57
Как только Обляков подходит к мячу при стандартах , сразу Алана вспоминаю. Восемь месяцев парень рулит стандартами , а реализация равна почти нулю!!!
cska plus
cska plus
   9 / 811
вчера в 19:52
Алан лидер, он тот кого не хватает в команде.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   153 / 811
вчера в 19:49
Да пожалейте вы парня ! Совсем доломать его хотите ? Сейчас не Вторая Мировая ,такой необходимости нет ! Гинерюгендов в бой пускайте ! Тем более вам не привыкать !
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   239 / 811
вчера в 19:43
Ждем-с
Вячеслав Остапенко 1
Вячеслав Остапенко 1
   427 / 811
вчера в 19:36
Желаю Алану быстрого выздоровления
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100