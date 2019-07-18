Ганчаренко: «Очень ждем возвращения Дзагоева на поле»

Главный тренер ЦСКА рассказал о состоянии полузащитника , восстанавливающегося после тяжелой травмы колена. В июне «красно-синие» на два года продлили контракт с футболистом.

Алан усердно работает, очень старается, чтобы возвращение случилось как можно скорее. Вообще, Дзагоев является своеобразным индикатором хорошего настроения в команде. Он придает динамику тренировочным занятиям, всегда работает на позитиве. Верю, что Алан восстановится, и все мы вновь увидим того Дзагоева, каким он был в своих лучших матчах. Очень ждем его возвращения на поле.