Гендиректор «Уфы»: «По Заболотному вопрос решится в ближайшее время»

вчера, 17:22

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не исключил, что нападающий «Зенита» может продолжить карьеру в уфимской команде.

– Вы говорили, что хотите взять в аренду Антона Заболотного. Есть ли ответ от «Зенита»?

– Переговоры пока не продвинулись, но, думаю, что все решится в ближайшее время.

– То есть Антон окажется в «Уфе»?

– Не знаю, решать ведь не нам, а «Зениту» и самому Заболотному.

– Стоит ли ждать еще новичков?

– Могу назвать количество новичков, на которых мы рассчитываем. Надеемся, что команду пополнят еще 4-5 футболистов, но некоторые игроки нынешнего состава могут уйти.

В прошлом розыгрыше РПЛ Заболотный отыграл 16 матчей, отметившись одной результативной передачей.

Ранее футболист отказался переходить в «Сочи».