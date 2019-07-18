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Гендиректор «Уфы»: «По Заболотному вопрос решится в ближайшее время»

вчера, 17:22

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не исключил, что нападающий «Зенита» Антон Заболотный может продолжить карьеру в уфимской команде.

– Вы говорили, что хотите взять в аренду Антона Заболотного. Есть ли ответ от «Зенита»?

– Переговоры пока не продвинулись, но, думаю, что все решится в ближайшее время.

– То есть Антон окажется в «Уфе»?

– Не знаю, решать ведь не нам, а «Зениту» и самому Заболотному.

– Стоит ли ждать еще новичков?

– Могу назвать количество новичков, на которых мы рассчитываем. Надеемся, что команду пополнят еще 4-5 футболистов, но некоторые игроки нынешнего состава могут уйти.

В прошлом розыгрыше РПЛ Заболотный отыграл 16 матчей, отметившись одной результативной передачей.

Ранее футболист отказался переходить в «Сочи».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   94 / 811
вчера в 18:53
Какая может быть Уфа? Зенит для Антона святое. А святое нужно продавать как можно дороже ибо потом продавать будет уже нечего.
FROLL 001
FROLL 001
   19 / 811
вчера в 18:53
Желаю Антону из Уфы забить свиньям пару тройку. Гыгыгы
112910415
112910415
   43 / 811
вчера в 18:30
жаль Уфу
но хотелось бы знать, кто возьмёт на себя его зарплату
mihaluch
mihaluch
   110 / 811
вчера в 18:11
Но если он от Сочи отказался, от Уфы тем более откажется.
Faustello
Faustello
   15 / 811
вчера в 18:07
EAGinLE
EAGinLE
   32 / 811
вчера в 17:56
У Уфе хоть на поле выходить будет .
Zenit_84
Zenit_84
   114 / 811
вчера в 17:52
Значит Уфа
minai
minai
   199 / 811
вчера в 17:40
А уфимские потянут его зарплату?
Miaf
Miaf
   17 / 811
вчера в 17:27
после бомжевика еще не один игрок нормально не заиграл ,откажитесь от этой идеи!!!
Ладожский
Ладожский
   34 / 811
вчера в 17:25
В Уфе Заболотный будет основным игроком.
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