Гендиректор «Уфы»: «По Заболотному вопрос решится в ближайшее время»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не исключил, что нападающий «Зенита» Антон Заболотный может продолжить карьеру в уфимской команде.
– Вы говорили, что хотите взять в аренду Антона Заболотного. Есть ли ответ от «Зенита»?
– Переговоры пока не продвинулись, но, думаю, что все решится в ближайшее время.
– То есть Антон окажется в «Уфе»?
– Не знаю, решать ведь не нам, а «Зениту» и самому Заболотному.
– Стоит ли ждать еще новичков?
– Могу назвать количество новичков, на которых мы рассчитываем. Надеемся, что команду пополнят еще 4-5 футболистов, но некоторые игроки нынешнего состава могут уйти.
В прошлом розыгрыше РПЛ Заболотный отыграл 16 матчей, отметившись одной результативной передачей.
Ранее футболист отказался переходить в «Сочи».
но хотелось бы знать, кто возьмёт на себя его зарплату
но хотелось бы знать, кто возьмёт на себя его зарплату