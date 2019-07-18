Червиченко: «Мирзов - самая полезная покупка в это межсезонье»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход в стан «красно-белых» полузащитника «Ростова» .

Мне Мирзов нравится, неплохой игрок. Немножко перебарщивает с индивидуальными действиями, но по настрою и созданию проблем для соперников этот футболист вполне подойдёт «Спартаку», такого игрока и не хватает как раз команде. Зе Луиш ушёл, Луис Адриано в основном проводит матчи в горизонтальном положении на газоне, рыдая и выпрашивая у судьи стандарт какой-нибудь. Воротам угрожать некому, а вот Мирзов как раз головная боль для соперников. Я ещё в прошлом сезоне удивлялся, как ему не хватило места в «Ростове». Говорили, что под игровую модель не подходит, видимо, и после прошлого сезона тоже не подошёл. Ну, зато удачно продали.

Подойдёт ли «Спартаку»? В эту команду футболисты часто покупаются не по системе подходит -не подходит, а просто чтобы кого-то купить. Причём желательно купить кого-то с точки зрения пиара, а качество футбола вторично (улыбается). И если смотреть на «Спартак» в матче с «Сочи» (1:0), то в такую команду не то что Мирзов, туда Месси и Роналду не очень подойдут. Поэтому про игровую модель в «Спартаке» говорить пока не стоит, её вообще нет, мяч бросили и бегайте как можете и умеете.

С моей точки зрения, это усиление команды. Из всех купленных в это межсезонье игроков, мне кажется, Мирзов - самая полезная покупка.