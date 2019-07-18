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Червиченко: «Мирзов - самая полезная покупка в это межсезонье»

вчера, 22:05

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход в стан «красно-белых» полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.

Мне Мирзов нравится, неплохой игрок. Немножко перебарщивает с индивидуальными действиями, но по настрою и созданию проблем для соперников этот футболист вполне подойдёт «Спартаку», такого игрока и не хватает как раз команде. Зе Луиш ушёл, Луис Адриано в основном проводит матчи в горизонтальном положении на газоне, рыдая и выпрашивая у судьи стандарт какой-нибудь. Воротам угрожать некому, а вот Мирзов как раз головная боль для соперников. Я ещё в прошлом сезоне удивлялся, как ему не хватило места в «Ростове». Говорили, что под игровую модель не подходит, видимо, и после прошлого сезона тоже не подошёл. Ну, зато удачно продали.

Подойдёт ли «Спартаку»? В эту команду футболисты часто покупаются не по системе подходит -не подходит, а просто чтобы кого-то купить. Причём желательно купить кого-то с точки зрения пиара, а качество футбола вторично (улыбается). И если смотреть на «Спартак» в матче с «Сочи» (1:0), то в такую команду не то что Мирзов, туда Месси и Роналду не очень подойдут. Поэтому про игровую модель в «Спартаке» говорить пока не стоит, её вообще нет, мяч бросили и бегайте как можете и умеете.

С моей точки зрения, это усиление команды. Из всех купленных в это межсезонье игроков, мне кажется, Мирзов - самая полезная покупка.

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Все комментарии
ziborock
ziborock ответил mangoх12
   18 / 811
сегодня в 04:35
Разве вы русские ? Джикия, Жано, Мелкадзе , Бакаев , Гулиев , Мирзов)) ну еще пару педров да негров)) ахахах
Ты про это:"За бразильского форварда Педро Абреу «армейцы» предлагают «Флуминенсе» 12 млн евро."?
Вот только от вас даже негры бегут и боюсь что Педры к вам не пойдут!)))
ziborock
ziborock ответил mangoх12
   18 / 811
сегодня в 04:31
На всякий случай таким "русским" как вы Литература 9 класс. Александр Грибоедов - "Горе от ума" Чацкий: " ................ Что ж, ради? * Нет? В лицо мне посмотрите. Удивлены? и только? вот прием! "
"Ж" присутствует! Но для тебя видимо что "М", что "Ж"!))) "Чего же", "Чего уж"
И не примазывайся к классикам, им все простительно, хотя "горе от ума" присутствует!)))
mangoх12
mangoх12 ответил ziborock
   30 / 811
сегодня в 03:58
Мы, русские, обычно пишем "чего ради...", а не "что ради..."! Ну а поросята они такие!)))
На всякий случай таким "русским" как вы

Литература 9 класс. Александр Грибоедов - "Горе от ума"

Чацкий:
" ................
Что ж, ради? * Нет? В лицо мне посмотрите.
Удивлены? и только? вот прием! "
mangoх12
mangoх12 ответил ziborock
   30 / 811
сегодня в 03:34
Мы, русские, обычно пишем "чего ради...", а не "что ради..."! Ну а поросята они такие!)))
Разве вы русские ? Джикия, Жано, Мелкадзе , Бакаев , Гулиев , Мирзов)) ну еще пару педров да негров)) ахахах
Comdiv
Comdiv
   778 / 811
сегодня в 02:07
Скоро убедимся в обратном.
ziborock
ziborock ответил mangoх12
   18 / 811
сегодня в 01:50
Что ради поросят не сделаешь))
Мы, русские, обычно пишем "чего ради...", а не "что ради..."! Ну а поросята они такие!)))
mangoх12
mangoх12 ответил ziborock
   30 / 811
сегодня в 01:19
Да ты пиши-пиши в модерской!)))
Что ради поросят не сделаешь))
Je suis КСИР
Je suis КСИР
сегодня в 01:02
Внезапно Червиченко стал спартаковцам необыкновенно люб и приятен.
ziborock
ziborock ответил mangoх12
   18 / 811
сегодня в 00:46
привет , написал тебе ответ забыл ссылку на твой ком указать.
Да ты пиши-пиши в модерской!)))
mangoх12
mangoх12 ответил В еврокубках бессилен
   30 / 811
вчера в 23:56
Про Адриану верно - симулянт и провокатор.
привет , написал тебе ответ забыл ссылку на твой ком указать.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Faustello
   153 / 811
вчера в 23:33
А Мирзову сказали что в Севилью продадут ))
Не сразу ,по частям ! ))
морозз
морозз
   22 / 811
вчера в 23:13
Небо упало на землю, молния три раза попала в Дуб, рак на горе просто выдал часовую свирель, Заболотный ушёл от любимого манекена...сторонник диеты и правильного образа жизни похвалил Спартак! Пойду бахну соточку коньяка, такой вечер надо отметить!
Faustello
Faustello ответил Сергей Саныч
   15 / 811
вчера в 22:28
В аренду,в Ростов.
А Мирзову сказали что в Севилью продадут ))
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Faustello
   62 / 811
вчера в 22:14
После этого я бы сразу же расстался с Мирзовым на месте Федуна ))
В аренду,в Ростов.
Faustello
Faustello
   15 / 811
вчера в 22:07
После этого я бы сразу же расстался с Мирзовым на месте Федуна ))
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен
   173 / 811
вчера в 22:07
Про Адриану верно - симулянт и провокатор.
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