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Клопп: «О ван Дейке уже всё сказано, но мало кто говорит о вкладе Матипа»

сегодня, 07:57

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, отвечая на вопрос о Вирджиле ван Дейке, решил похвалить другого центрального защитника команды Жоэля Матипа.

Полагаю, что о ван Дейке всё уже было сказано ранее: какой он человек, какой игрок. Но мало кто говорит о том, какой вклад внёс в третью часть сезона Жоэль Матип.

Я не наблюдал большого числа защитников, которые были бы лучше него в тот период. Он действовал практически без ошибок.

Что касается Вирджила, он был нашей константой в линии обороны, и видеть его на этом месте всегда было очень радостно. Он управляет многими аспектами игры на поле. Вирджил – потрясающий игрок, ставший достаточно неплохим приобретением.

По слухам, ван Дейк недавно отклонил предложение «Барселоны».

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил КЭТиК
   167 / 803
сегодня в 13:32
С обороной все действительно в порядке.
пока не встретились с Ювой.
Zenit_84
Zenit_84
   114 / 803
сегодня в 11:03
Удачи
dzvinka
dzvinka
   125 / 803
сегодня в 09:20
все оборонцы прибавили с приходом ВВД. Появился батя в дефе, и теперь все действуют по одному синхронизированому плану, а не каждый что придумает - то и чудит, как было раньше.
КЭТиК
КЭТиК
   243 / 803
сегодня в 08:19
С обороной все действительно в порядке.
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