Клопп: «О ван Дейке уже всё сказано, но мало кто говорит о вкладе Матипа»

Главный тренер «Ливерпуля» , отвечая на вопрос о , решил похвалить другого центрального защитника команды .

Полагаю, что о ван Дейке всё уже было сказано ранее: какой он человек, какой игрок. Но мало кто говорит о том, какой вклад внёс в третью часть сезона Жоэль Матип.

Я не наблюдал большого числа защитников, которые были бы лучше него в тот период. Он действовал практически без ошибок.

Что касается Вирджила, он был нашей константой в линии обороны, и видеть его на этом месте всегда было очень радостно. Он управляет многими аспектами игры на поле. Вирджил – потрясающий игрок, ставший достаточно неплохим приобретением.