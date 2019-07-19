Неймар: «Рамос – лучший футболист, против которого я играл»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар стал участником рубрики The Best на канале Oh My Goal и ответил на вопросы журналистов.
– Лучший вратарь, против которого вы играли?
– Виктор Вальдес. Я встречался с ним на Клубном чемпионате мира, когда выступал за «Сантос».
– Ваш лучший друг в футболе?
– Дани Алвес. Он один из моих лучших друзей в футболе. Мне повезло иметь много друзей, и я люблю каждого из них. Но Дани Алвес как открытая книга, он очень искренний и весёлый. Он одновременно мой кумир и мой друг.
– Самый быстрый игрок, которого вы встречали?
– Думаю, что Килиан [Мбаппе]. Он очень быстрый!
– Лучший футболист, с которым вы играли вместе?
– Месси. Для меня он лучший игрок в мире. У нас был изумительный дуэт! Для меня было большой честью и удовольствием играть вместе с ним. И что ещё важнее, он является моим другом!
– Лучший футболист, против которого вы играли?
– Серхио Рамос. Потому что он превосходный центральный защитник, ко всему прочему забивающий голы. Играть против него очень тяжело. Как и против Тиаго Силвы. Рамос и Силва – два превосходных игрока.
– Лучший футболист, против которого вы играли в Лиге 1?
– Мне нравится Фекир из «Лиона». Мне импонирует его игра.
– Лучший молодой талант?
– Винисиус Жуниор. Он очень молод, и я думаю, что он станет невероятным футболистом, одним из лучших, и будет бороться за «Золотой мяч». Надеюсь, он добьётся всего, о чём мечтает.
https://www.youtube.com/watch?v=mw3_G3Q7R-I
Сегодня 12:22
ответ пользователю NGYRZ (раскрыть)
Твою основу забанили прижизненно, она в игноре была! Я тебе уже объяснял, что с такими как ты у меня нет желания общаться!!!
______________
😂😂 забанили, благодаря твоим молитвами.
Да мне все равно на их пожизненный бан. Мне от него никаких доходов не шло, чтобы я за это переживал.
А по поводу тебя, так с тобой я общаться и не собирался. Лишь намомнил, в какой команде главные симулянты корчащиеся от боли!
https://m.youtube.com/watch?v=-1W5lh8-9Ls
Сегодня 12:22
ответ пользователю NGYRZ (раскрыть)
Твою основу забанили прижизненно, она в игноре была! Я тебе уже объяснял, что с такими как ты у меня нет желания общаться!!!
______________
😂😂 забанили, благодаря твоим молитвами.
Да мне все равно на их пожизненный бан. Мне от него никаких доходов не шло, чтобы я за это переживал.
А по поводу тебя, так с тобой я общаться и не собирался. Лишь намомнил, в какой команде главные симулянты корчащиеся от боли!
NGYRZ Оскорбил Байкала-38 в своём комментарии, и спрятался за игнор. Где вы увидели мой троллинг. Он постоянно оскорбляет, провоцирует, прячется за игнорами. Нет никакого троллинга
_____________
Блин так опускаться...это же надо🤦🤦🤦🤦😂😂😂😂
NGYRZ Оскорбил Байкала-38 в своём комментарии, и спрятался за игнор. Где вы увидели мой троллинг. Он постоянно оскорбляет, провоцирует, прячется за игнорами. Нет никакого троллинга
_____________
Блин так опускаться...это же надо🤦🤦🤦🤦😂😂😂😂
NGYRZ написал Байкалу-38 и отправил его в игнор)) В этом весь НГУША)) Зачем писал если в игнор отправил))
Вот его игнор:
NGYRZ
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Табло
Дата Событие
19.07.2019 Байкал-38 добавлен в игнор
19.07.2019 Отмена лайка комментария пользователя Байкал-38, Сегодня 12:22
19.07.2019 Понравился комментарий пользователя Gelious, Сегодня 12:59
Оскорбил Байкала-38 в своём комментарии, и спрятался за игнор. Где вы увидели мой троллинг. Он постоянно оскорбляет, провоцирует, прячется за игнорами. Нет никакого троллинга.
NGYRZ написал Байкалу-38 и отправил его в игнор)) В этом весь НГУША)) Зачем писал если в игнор отправил))
Вот его игнор:
NGYRZ
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Подписчиков: 4
Комментариев 1195, популярных: 312, с ответами: 588
Баланс лайков 4376, максимум: 80 лайков, поставил: 2064
Табло
Дата Событие
19.07.2019 Байкал-38 добавлен в игнор
19.07.2019 Отмена лайка комментария пользователя Байкал-38, Сегодня 12:22
19.07.2019 Понравился комментарий пользователя Gelious, Сегодня 12:59
Оскорбил Байкала-38 в своём комментарии, и спрятался за игнор. Где вы увидели мой троллинг. Он постоянно оскорбляет, провоцирует, прячется за игнорами. Нет никакого троллинга.
Если кто и корчится, то это игроки Барселоны и главный из них Суарес.
Говорят, шрамы от пустой пластикой бутылки, до сих пор не заживают у игроков каталонского Тюза.
Если кто и корчится, то это игроки Барселоны и главный из них Суарес.
Говорят, шрамы от пустой пластикой бутылки, до сих пор не заживают у игроков каталонского Тюза.
Это что, шутка такая, или Неймар хочет в Реал попасть, через Рамоса?!
Это что, шутка такая, или Неймар хочет в Реал попасть, через Рамоса?!
Уметь нужно, Неймар могёт.
Уметь нужно, Неймар могёт.
"Я и Кристина" ответил Неймар и упал корчась от боли.
"Я и Кристина" ответил Неймар и упал корчась от боли.
интервью, участие в ток-шоу, светские интриги - все эти навыки нуждаются в оттачивании !
интервью, участие в ток-шоу, светские интриги - все эти навыки нуждаются в оттачивании !
😀
😀