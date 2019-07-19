Неймар: «Рамос – лучший футболист, против которого я играл»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар стал участником рубрики The Best на канале Oh My Goal и ответил на вопросы журналистов.

– Лучший вратарь, против которого вы играли?

– Виктор Вальдес. Я встречался с ним на Клубном чемпионате мира, когда выступал за «Сантос».

– Ваш лучший друг в футболе?

– Дани Алвес. Он один из моих лучших друзей в футболе. Мне повезло иметь много друзей, и я люблю каждого из них. Но Дани Алвес как открытая книга, он очень искренний и весёлый. Он одновременно мой кумир и мой друг.

– Самый быстрый игрок, которого вы встречали?

– Думаю, что Килиан [Мбаппе]. Он очень быстрый!

– Лучший футболист, с которым вы играли вместе?

– Месси. Для меня он лучший игрок в мире. У нас был изумительный дуэт! Для меня было большой честью и удовольствием играть вместе с ним. И что ещё важнее, он является моим другом!

– Лучший футболист, против которого вы играли?

– Серхио Рамос. Потому что он превосходный центральный защитник, ко всему прочему забивающий голы. Играть против него очень тяжело. Как и против Тиаго Силвы. Рамос и Силва – два превосходных игрока.

– Лучший футболист, против которого вы играли в Лиге 1?

– Мне нравится Фекир из «Лиона». Мне импонирует его игра.

– Лучший молодой талант?

– Винисиус Жуниор. Он очень молод, и я думаю, что он станет невероятным футболистом, одним из лучших, и будет бороться за «Золотой мяч». Надеюсь, он добьётся всего, о чём мечтает.