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Неймар: «Рамос – лучший футболист, против которого я играл»

сегодня, 07:30

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар стал участником рубрики The Best на канале Oh My Goal и ответил на вопросы журналистов.

– Лучший вратарь, против которого вы играли?

– Виктор Вальдес. Я встречался с ним на Клубном чемпионате мира, когда выступал за «Сантос».

– Ваш лучший друг в футболе?

– Дани Алвес. Он один из моих лучших друзей в футболе. Мне повезло иметь много друзей, и я люблю каждого из них. Но Дани Алвес как открытая книга, он очень искренний и весёлый. Он одновременно мой кумир и мой друг.

– Самый быстрый игрок, которого вы встречали?

– Думаю, что Килиан [Мбаппе]. Он очень быстрый!

– Лучший футболист, с которым вы играли вместе?

– Месси. Для меня он лучший игрок в мире. У нас был изумительный дуэт! Для меня было большой честью и удовольствием играть вместе с ним. И что ещё важнее, он является моим другом!

– Лучший футболист, против которого вы играли?

– Серхио Рамос. Потому что он превосходный центральный защитник, ко всему прочему забивающий голы. Играть против него очень тяжело. Как и против Тиаго Силвы. Рамос и Силва – два превосходных игрока.

– Лучший футболист, против которого вы играли в Лиге 1?

– Мне нравится Фекир из «Лиона». Мне импонирует его игра.

– Лучший молодой талант?

– Винисиус Жуниор. Он очень молод, и я думаю, что он станет невероятным футболистом, одним из лучших, и будет бороться за «Золотой мяч». Надеюсь, он добьётся всего, о чём мечтает.

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Тага Дага
Тага Дага ответил Gelious
   237 / 803
сегодня в 15:14
Пппфффф
Верг
Верг
   467 / 803
сегодня в 15:09
Сразу вот это вспомнилось
NGYRZ
NGYRZ
   30 / 803
сегодня в 14:40
Байкал-38
Сегодня 12:22
ответ пользователю NGYRZ (раскрыть)

Твою основу забанили прижизненно, она в игноре была! Я тебе уже объяснял, что с такими как ты у меня нет желания общаться!!!
______________

😂😂 забанили, благодаря твоим молитвами.

Да мне все равно на их пожизненный бан. Мне от него никаких доходов не шло, чтобы я за это переживал.

А по поводу тебя, так с тобой я общаться и не собирался. Лишь намомнил, в какой команде главные симулянты корчащиеся от боли!

NGYRZ
NGYRZ ответил БарсV
   30 / 803
сегодня в 14:38
Модераторы, где вы увидели в моём комментарии троллинг, вот комментарий: NGYRZ написал Байкалу-38 и отправил его в игнор)) В этом весь НГУША)) Зачем писал если в игнор отправил)) Вот его игнор: NGYRZ Профиль | Комментарии | Ставки | Отписаться Подписчиков: 4 Комментариев 1195, популярных: 312, с ответами: 588 Баланс лайков 4376, максимум: 80 лайков, поставил: 2064 Табло Дата Событие 19.07.2019 Байкал-38 добавлен в игнор 19.07.2019 Отмена лайка комментария пользователя Байкал-38, Сегодня 12:22 19.07.2019 Понравился комментарий пользователя Gelious, Сегодня 12:59 Оскорбил Байкала-38 в своём комментарии, и спрятался за игнор. Где вы увидели мой троллинг. Он постоянно оскорбляет, провоцирует, прячется за игнорами. Нет никакого троллинга.
БарсV

NGYRZ Оскорбил Байкала-38 в своём комментарии, и спрятался за игнор. Где вы увидели мой троллинг. Он постоянно оскорбляет, провоцирует, прячется за игнорами. Нет никакого троллинга
_____________

Блин так опускаться...это же надо🤦🤦🤦🤦😂😂😂😂
БарсV
БарсV
   740 / 803
сегодня в 14:16
Модераторы, где вы увидели в моём комментарии троллинг, вот комментарий:
NGYRZ написал Байкалу-38 и отправил его в игнор)) В этом весь НГУША)) Зачем писал если в игнор отправил))
Вот его игнор:
NGYRZ
Профиль | Комментарии | Ставки | Отписаться

Подписчиков: 4
Комментариев 1195, популярных: 312, с ответами: 588
Баланс лайков 4376, максимум: 80 лайков, поставил: 2064
Табло
Дата Событие
19.07.2019 Байкал-38 добавлен в игнор
19.07.2019 Отмена лайка комментария пользователя Байкал-38, Сегодня 12:22
19.07.2019 Понравился комментарий пользователя Gelious, Сегодня 12:59

Оскорбил Байкала-38 в своём комментарии, и спрятался за игнор. Где вы увидели мой троллинг. Он постоянно оскорбляет, провоцирует, прячется за игнорами. Нет никакого троллинга.
Ruslik1982
Ruslik1982
   171 / 803
сегодня в 13:31
хорошо что не спросили кто лучший тренер, пришлось бы как-то выкручиваться и лизать троим сразу )
БарсV
БарсV
   740 / 803
сегодня в 13:28
NGYRZ написал Байкалу-38 и отправил его в игнор)) В этом весь НГУША)) Зачем писал если в игнор отправил))
Gelious
Gelious ответил Тага Дага
   103 / 803
сегодня в 12:59
Смешной ты,он скромняга,он не может сам себя хвалит...Рамос,он больше известен как костолом...в сборной был под Пуйолом...
Смешной ты. Знаешь прям вот точно, что это человек врет. Он ведь мог просто не говорить этого и все, не расхваливая себя при этом. И как будто обязательно именно Рамоса хвалить было. Ведь больше не существует защитников. Под Пуйолем быть не грех. И тогда Рамос еще был слишком молодым. Иииии... сам Пуйоль сказал, что играй Рамос в барсе, был бы именно он наследником его.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил NGYRZ
   136 / 803
сегодня в 12:54
Рамос отличный защитник . Наши проблемы защиты не в центральной обороне , они начинаются в атаке и в полузащите . Тебе напомнить как Реал без него в ЛЧ играл ? Первая игра с Юве на классе 3-0 выиграли , ответную Рамос пропустил , какой был итог ? 1-3 , и чуть не вылетели из ЛЧ , там и все 5-6 могли порастить . Аякс , первая игра 2-1 у них дома , вторую игру Оамос попускал , итог какой ? Правильно 4-1
амурец
амурец ответил Тага Дага
   74 / 803
сегодня в 12:53
Смешной ты,он скромняга,он не может сам себя хвалит...Рамос,он больше известен как костолом...в сборной был под Пуйолом...
Рамос великолепный защитник, да может и чуть похуже Пуйоля, но Неймар говорит про тех против кого играл
Артемкa
Артемкa
   267 / 803
сегодня в 12:23
полирует одновременно Месси, Рамосу в ожидание, кто клюнет первый. знатный полировщик неймаришко
Тага Дага
Тага Дага ответил Gelious
   237 / 803
сегодня в 12:23
Смешной ты,он скромняга,он не может сам себя хвалит...Рамос,он больше известен как костолом...в сборной был под Пуйолом...
Байкал-38
Байкал-38 ответил NGYRZ
   39 / 803
сегодня в 12:22
Роналду хоть и падает, но от боли точно не корчится. Если кто и корчится, то это игроки Барселоны и главный из них Суарес. Говорят, шрамы от пустой пластикой бутылки, до сих пор не заживают у игроков каталонского Тюза.
Твою основу забанили прижизненно, она в игноре была! Я тебе уже объяснял, что с такими как ты у меня нет желания общаться!!!
Alex12357
Alex12357
   653 / 803
сегодня в 12:20
Как только ПСЖ разрешило продать Неймара Барселоне ,так сразу журналистские сплетни прекратились ,ау где вы сборщики сплетен?Что сбежали по норам в поисках очередной пакости?
Alex12357
Alex12357
   653 / 803
сегодня в 11:32
Неймар !Поздравляю !ПСЖ дало добро на продажу и связывается с Барселоной ,процесс сдвинулся с мёртвой точки ,у шейха проснулся разум.
NGYRZ
NGYRZ ответил Байкал-38
   30 / 803
сегодня в 11:29
Кто самый симулянт? "Я и Кристина" ответил Неймар и упал корчась от боли.
Роналду хоть и падает, но от боли точно не корчится.

Если кто и корчится, то это игроки Барселоны и главный из них Суарес.

Говорят, шрамы от пустой пластикой бутылки, до сих пор не заживают у игроков каталонского Тюза.
NGYRZ
NGYRZ
   30 / 803
сегодня в 11:26
Рамос превосходный центральный защитник???😂😂😂

Это что, шутка такая, или Неймар хочет в Реал попасть, через Рамоса?!
Gelious
Gelious ответил Тага Дага
   103 / 803
сегодня в 11:01
Ты против Кьелинни не играл....твоё мнение изменится моментально.
Сам Кьелини назвал Рамоса лучшим защитником так-то
Gelious
Gelious
   103 / 803
сегодня в 11:01
Нет, в Мадрид тебя вес равно не возьмут. Вали уже в свои Каталонию.
Foxes
Foxes
   201 / 803
сегодня в 09:16
Сыграл бы ты против Стама!
Тага Дага
Тага Дага
   237 / 803
сегодня в 09:07
Ты против Кьелинни не играл....твоё мнение изменится моментально.
Don trambon
Don trambon
   55 / 803
сегодня в 08:52
О как. Подлизал и барсе(шмесси) и Реалу(Рамос, Жуниор) и возможно ювентусу.

Уметь нужно, Неймар могёт.
Glodor
Glodor
   59 / 803
сегодня в 08:49
Только потому, что не покалечил?
Comdiv
Comdiv
   388 / 803
сегодня в 08:30
Еще одно зализывание.
STVA 1
STVA 1
   99 / 803
сегодня в 08:12
Неймар везде готовит почву.
Байкал-38
Байкал-38
   39 / 803
сегодня в 08:09
Кто самый симулянт?
"Я и Кристина" ответил Неймар и упал корчась от боли.
112910415
112910415
   44 / 803
сегодня в 07:52
г. Неймар готовится к переходу в категорию "известный в прошлом футболист" !
интервью, участие в ток-шоу, светские интриги - все эти навыки нуждаются в оттачивании !
Colchoneros
Colchoneros
   150 / 803
сегодня в 07:44
Петушок в Реал метит?
😀
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