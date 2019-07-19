Ривалдо: «Приход Гризманна повышает шансы „Барселоны“ на победу в ЛЧ»

Экс-игрок «Барселоны» Ривалдо прокомментировал переход в каталонский клуб нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
«Барселона» всегда остаётся одним из фаворитов в Европе и оставалась бы им даже без Гризманна. Но, очевидно, что приход такого игрока повышает шансы добиться чего-то внушительного вроде победы в Лиге чемпионов или, по крайней мере, выхода в финал.
Однако такие инвестиции всегда порождают давление, и если Гризманн хочет избежать неприятных разговоров, важно, чтобы он понимал, как ему поступать, и показывал свою лучшую игру, чтобы оправдать затраты клуба.
видно,что Ривалдо ещё не в каком измерении,он в коматозе.
Гризмана вообще не должны волновать трансферные расходы,ведь он не получает этих денег,он получает только зарплату,так что волноватся должно само руководство Барсы,что отвалили столько денег и ещё могут 80 лямов не предвиденных бонусов отстегнуть,а ведь суд может принять не сторону Каталонцев и окончательно выдоить мешок.
Так что Бармалей должен будет объяснять провальный трансфер Антошки,как и Филипка.конечно если оправдания входят в планы Бармалейки.
мне вот интересно, Матрасники спецом разыграли этот театр с Гризли или всё таки такое стечение обстоятельств. ну денег прилично рубанули в районе 100 лямов.
видно,что Ривалдо ещё не в каком измерении,он в коматозе.
Гризмана вообще не должны волновать трансферные расходы,ведь он не получает этих денег,он получает только зарплату,так что волноватся должно само руководство Барсы,что отвалили столько денег и ещё могут 80 лямов не предвиденных бонусов отстегнуть,а ведь суд может принять не сторону Каталонцев и окончательно выдоить мешок.
Так что Бармалей должен будет объяснять провальный трансфер Антошки,как и Филипка.конечно если оправдания входят в планы Бармалейки.
мне вот интересно, Матрасники спецом разыграли этот театр с Гризли или всё таки такое стечение обстоятельств. ну денег прилично рубанули в районе 100 лямов.