Ривалдо: «Приход Гризманна повышает шансы „Барселоны“ на победу в ЛЧ»

Экс-игрок «Барселоны» Ривалдо прокомментировал переход в каталонский клуб нападающего «Атлетико» .

«Барселона» всегда остаётся одним из фаворитов в Европе и оставалась бы им даже без Гризманна. Но, очевидно, что приход такого игрока повышает шансы добиться чего-то внушительного вроде победы в Лиге чемпионов или, по крайней мере, выхода в финал.

Однако такие инвестиции всегда порождают давление, и если Гризманн хочет избежать неприятных разговоров, важно, чтобы он понимал, как ему поступать, и показывал свою лучшую игру, чтобы оправдать затраты клуба.