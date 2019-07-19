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Ривалдо: «Приход Гризманна повышает шансы „Барселоны“ на победу в ЛЧ»

сегодня, 04:59

Экс-игрок «Барселоны» Ривалдо прокомментировал переход в каталонский клуб нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

«Барселона» всегда остаётся одним из фаворитов в Европе и оставалась бы им даже без Гризманна. Но, очевидно, что приход такого игрока повышает шансы добиться чего-то внушительного вроде победы в Лиге чемпионов или, по крайней мере, выхода в финал.

Однако такие инвестиции всегда порождают давление, и если Гризманн хочет избежать неприятных разговоров, важно, чтобы он понимал, как ему поступать, и показывал свою лучшую игру, чтобы оправдать затраты клуба.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   167 / 803
сегодня в 13:02
Однако такие инвестиции всегда порождают давление, и если Гризманн хочет избежать неприятных разговоров, важно, чтобы он понимал, как ему поступать, и показывал свою лучшую игру, чтобы оправдать затраты клуба
видно,что Ривалдо ещё не в каком измерении,он в коматозе.
Гризмана вообще не должны волновать трансферные расходы,ведь он не получает этих денег,он получает только зарплату,так что волноватся должно само руководство Барсы,что отвалили столько денег и ещё могут 80 лямов не предвиденных бонусов отстегнуть,а ведь суд может принять не сторону Каталонцев и окончательно выдоить мешок.
Так что Бармалей должен будет объяснять провальный трансфер Антошки,как и Филипка.конечно если оправдания входят в планы Бармалейки.
мне вот интересно, Матрасники спецом разыграли этот театр с Гризли или всё таки такое стечение обстоятельств. ну денег прилично рубанули в районе 100 лямов.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил STVA 1
   167 / 803
сегодня в 12:58
Это он так думает!
было бы чем - другой разговор.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   167 / 803
сегодня в 12:56
Ривалдо,как был кирпичом на лицо,теперь ещё и булыжник в мозгу. Ясное дело,что если его сравнивать и Гризмана,то у нынешнего состава шансов дойти до финала больше,потому что этот "бразилец" вообще по праздникам забивал. Пожалуй это самый худший трансфер за всю историю клуба. йошки-барселошки!
abramjan
abramjan
   188 / 803
сегодня в 10:43
Две истерички лучше для победы чем одна?
Don trambon
Don trambon
   55 / 803
сегодня в 09:30
Смешно.
Ptaha91
Ptaha91
   338 / 803
сегодня в 09:20
Барса вроде в этом году не играет в International Champion Cup?
RaulReal
RaulReal
   249 / 803
сегодня в 08:54
Скоро у барсуков будут только нападающие, по правильному пути идут. Если купят ещё Неймара вообще будет класс.
ЮЗИК
ЮЗИК
   178 / 803
сегодня в 08:28
После прихода Каутинио и Дембеле тоже так говорили
Вячеслав Остапенко 1
Вячеслав Остапенко 1
   372 / 803
сегодня в 07:58
Согласен с комментарием Ривалдо
Foxes
Foxes
   201 / 803
сегодня в 05:39
На 0,99%
STVA 1
STVA 1
   99 / 803
сегодня в 05:30
Это он так думает!
Egorium
Egorium
   353 / 803
сегодня в 05:26
Время покажет.
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