Майк Эшли: «Я не самый тупой человек на свете»

Владелец «Ньюкасла» Майк Эшли заявил, что бывший главный тренер команды Рафаэль Бенитес ушел из клуба из-за финансовых разногласий.
Для Рафы на первом месте были деньги, а клуб на последнем. Он выбрал самый простой вариант, взял деньги и поехал в Китай. Если бы он вернулся в «Реал» или перешел в клуб из топ-6 АПЛ, я бы понял. Но дело было в деньгах, ему просто надо было сказать об этом сразу. Он попросил повысить ему зарплату на 50%, так как знал, что этого не будет.
Я не разочарован в нем, он блестяще поработал. Меня озадачивает, почему все фанаты думают, что я не хотел оставить Рафу. Я не самый тупой человек на свете.
этому кому он дичь втирает. Если бы так,то Рафа из ЧШ не тянул за хвост этих недопернатых. Моуриньо ушёл бы добровольно, Клопп ТОЖЕ, пЕПС - тоже. да любой нормальный тренер бросил бы этих хвостатых и нашёл бы себе клуб по престижней. РАФА выигрывал ЛЧ, тренировал Наполи,Челси и согласился какой то непонятный клуб,да и ещё не бросил их в ЧШ. Ничё скоро из китая в европу поступит предложение,тренер толковый,ну может не топовый,но тем не менее, голова с мозгами на месте.
этому кому он дичь втирает. Если бы так,то Рафа из ЧШ не тянул за хвост этих недопернатых. Моуриньо ушёл бы добровольно, Клопп ТОЖЕ, пЕПС - тоже. да любой нормальный тренер бросил бы этих хвостатых и нашёл бы себе клуб по престижней. РАФА выигрывал ЛЧ, тренировал Наполи,Челси и согласился какой то непонятный клуб,да и ещё не бросил их в ЧШ. Ничё скоро из китая в европу поступит предложение,тренер толковый,ну может не топовый,но тем не менее, голова с мозгами на месте.
Наверное надо объяснить, а то твой коммент не в тему.
"Он попросил повысить ему зарплату на 50%, так как знал, что этого не будет."
Когда тебе ставят нереальные условия, то человек не хочет этого или надеется, что кому предлагает окажется тупым и согласится, попросту хочет кинуть тебя.
Причём так делают даже тупые люди, не понимая на, что надеясь.
Так вот Майк Эшли оказался даже умным человеком, следуя из его слов, он как бы открыто не сказал, что Бенитес последнее..., а культурно завуалировал.
Обычно говорят: "Ты что тупого во мне увидел, что ли?" и после бьют в морду.
Наверное надо объяснить, а то твой коммент не в тему.
"Он попросил повысить ему зарплату на 50%, так как знал, что этого не будет."
Когда тебе ставят нереальные условия, то человек не хочет этого или надеется, что кому предлагает окажется тупым и согласится, попросту хочет кинуть тебя.
Причём так делают даже тупые люди, не понимая на, что надеясь.
Так вот Майк Эшли оказался даже умным человеком, следуя из его слов, он как бы открыто не сказал, что Бенитес последнее..., а культурно завуалировал.
Обычно говорят: "Ты что тупого во мне увидел, что ли?" и после бьют в морду.