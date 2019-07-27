Майк Эшли: «Я не самый тупой человек на свете»

Владелец «Ньюкасла» Майк Эшли заявил, что бывший главный тренер команды ушел из клуба из-за финансовых разногласий.

Для Рафы на первом месте были деньги, а клуб на последнем. Он выбрал самый простой вариант, взял деньги и поехал в Китай. Если бы он вернулся в «Реал» или перешел в клуб из топ-6 АПЛ , я бы понял. Но дело было в деньгах, ему просто надо было сказать об этом сразу. Он попросил повысить ему зарплату на 50%, так как знал, что этого не будет.

Я не разочарован в нем, он блестяще поработал. Меня озадачивает, почему все фанаты думают, что я не хотел оставить Рафу. Я не самый тупой человек на свете.