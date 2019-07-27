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Майк Эшли: «Я не самый тупой человек на свете»

сегодня, 10:11

Владелец «Ньюкасла» Майк Эшли заявил, что бывший главный тренер команды Рафаэль Бенитес ушел из клуба из-за финансовых разногласий.

Для Рафы на первом месте были деньги, а клуб на последнем. Он выбрал самый простой вариант, взял деньги и поехал в Китай. Если бы он вернулся в «Реал» или перешел в клуб из топ-6 АПЛ, я бы понял. Но дело было в деньгах, ему просто надо было сказать об этом сразу. Он попросил повысить ему зарплату на 50%, так как знал, что этого не будет.

Я не разочарован в нем, он блестяще поработал. Меня озадачивает, почему все фанаты думают, что я не хотел оставить Рафу. Я не самый тупой человек на свете.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   211 / 836
сегодня в 20:04
Для Рафы на первом месте были деньги, а клуб на последнем.

этому кому он дичь втирает. Если бы так,то Рафа из ЧШ не тянул за хвост этих недопернатых. Моуриньо ушёл бы добровольно, Клопп ТОЖЕ, пЕПС - тоже. да любой нормальный тренер бросил бы этих хвостатых и нашёл бы себе клуб по престижней. РАФА выигрывал ЛЧ, тренировал Наполи,Челси и согласился какой то непонятный клуб,да и ещё не бросил их в ЧШ. Ничё скоро из китая в европу поступит предложение,тренер толковый,ну может не топовый,но тем не менее, голова с мозгами на месте.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Kirill Erokhin
   211 / 836
сегодня в 19:59
Ширер уже пробовал тренировать, кажется в том же Ньюкасл Юнайтед, и не очень удачно. Поэтому он, как и Гарри Невилл знает, что лучше быть экспертом на скай спортс или Би Би СИ, чем главным треном футбольного клуба.
йоперный Икс-перт
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Князь Всея Турина
   209 / 836
сегодня в 19:47
если ты не тупой,то Рафик НЕ ЕЩЁ ТУПЕЕ. У испанца за плечами такие команды,такие трофеи,что тебе и не снились Йоперная сорока. За то,что тебя вывели в СВЕТ,ты уже пожизненно должен Бене,а он ещё умудрился сохранить прописку,тут уже памятник нерукотворный нужно ставить. Вон бери в тренера Ширера и будет тебе йоперное счастье,он и за бесплатно будет хвосты дёргать этим пернатым.
Ширер уже пробовал тренировать, кажется в том же Ньюкасл Юнайтед, и не очень удачно. Поэтому он, как и Гарри Невилл знает, что лучше быть экспертом на скай спортс или Би Би СИ, чем главным треном футбольного клуба.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   211 / 836
сегодня в 18:54
если ты не тупой,то Рафик НЕ ЕЩЁ ТУПЕЕ. У испанца за плечами такие команды,такие трофеи,что тебе и не снились Йоперная сорока. За то,что тебя вывели в СВЕТ,ты уже пожизненно должен Бене,а он ещё умудрился сохранить прописку,тут уже памятник нерукотворный нужно ставить. Вон бери в тренера Ширера и будет тебе йоперное счастье,он и за бесплатно будет хвосты дёргать этим пернатым.
311
311
   34 / 836
сегодня в 12:59
Просто Рафа слишком крут для Ньюкасла. А зарплату получал на уровне аутсайдера АПЛ!)
Байкал-38
Байкал-38 ответил Jeck Denielse
   9 / 836
сегодня в 12:24
Обычно те кто заканчивают речь предложением "Я не самый тупой человек на свете." как минимум дают повод так про них подумать.....
Просто ты видать не понял о чём речь!
Наверное надо объяснить, а то твой коммент не в тему.
"Он попросил повысить ему зарплату на 50%, так как знал, что этого не будет."
Когда тебе ставят нереальные условия, то человек не хочет этого или надеется, что кому предлагает окажется тупым и согласится, попросту хочет кинуть тебя.
Причём так делают даже тупые люди, не понимая на, что надеясь.
Так вот Майк Эшли оказался даже умным человеком, следуя из его слов, он как бы открыто не сказал, что Бенитес последнее..., а культурно завуалировал.
Обычно говорят: "Ты что тупого во мне увидел, что ли?" и после бьют в морду.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 836
сегодня в 11:00
Обычно те кто заканчивают речь предложением "Я не самый тупой человек на свете." как минимум дают повод так про них подумать.....
itujan
itujan
   45 / 836
сегодня в 10:34
Рафа жадный, наверное.
cska plus
cska plus
   13 / 836
сегодня в 10:20
Человек хочет обеспечить свою старость хотя у него денег беззаботно прожить ещё 300 лет.
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