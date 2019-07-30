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Божович: «Самедов - один из самых лучших футболистов, с которыми я работал»

сегодня, 15:48

Рулевой «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал решение полузащитника Александра Самедова закончить игровую карьеру.

Очень жаль, когда такие футболисты и люди заканчивают карьеру. Один из самых лучших футболистов, с которыми я работал. Самедов многое сделал для российского футбола. Как человек он тоже прекрасный. Я думаю, у него больше накопилась психологическая усталость, чем физическая. Я желаю здоровья и удачи ему и его семье! Надеюсь, он в будущем станет футбольным тренером.

За 10 лет, которые я с ним работал, он набрался больше опыта и стал умнее. Но вообще он как был хорошим человеком, так им и остался, он очень порядочный.

Справится ли с должностью спортивного директора? Он может справиться с любой работой в футболе!

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сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
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сегодня в 16:38
Еще бы этому гастеру не знать ! Черепахи столько не живут, сколько он команд поменял по миру ! Повидал игроков вволюшку. Правда вот классом они с Самедовым примерно одинаковые. Все.
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