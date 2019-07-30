Божович: «Самедов - один из самых лучших футболистов, с которыми я работал»

Рулевой «Крыльев Советов» прокомментировал решение полузащитника закончить игровую карьеру.

Очень жаль, когда такие футболисты и люди заканчивают карьеру. Один из самых лучших футболистов, с которыми я работал. Самедов многое сделал для российского футбола. Как человек он тоже прекрасный. Я думаю, у него больше накопилась психологическая усталость, чем физическая. Я желаю здоровья и удачи ему и его семье! Надеюсь, он в будущем станет футбольным тренером.

За 10 лет, которые я с ним работал, он набрался больше опыта и стал умнее. Но вообще он как был хорошим человеком, так им и остался, он очень порядочный.

Справится ли с должностью спортивного директора? Он может справиться с любой работой в футболе!