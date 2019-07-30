Мостовой: «Имею больше шансов возглавить „Спартак“, чем Быстров»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал высказывание Владимира Быстрова, который заявил о готовности занять пост главного тренера «красно-белых».
Быстров сказал то же самое, что я говорю всегда. Наверное, посматривают на меня и повторяют. Думаю, Быстров, как и я, сказал это в шутку, хотя я имею больше шансов возглавить «Спартак», чем он.
- Клоуны, Спартак должен возглавить самый достойный - Я!
- Клоуны, Спартак должен возглавить самый достойный - Я!
Если взять мой коммент и ниже, то пользователей болельщиков Спартака нет и никто не с кем не спорил, что бы я так про пользователей написал.
Если взять мой коммент и ниже, то пользователей болельщиков Спартака нет и никто не с кем не спорил, что бы я так про пользователей написал.
В любом случае он сказал пошлость.
В любом случае он сказал пошлость.
Вроде как в отношение футбольных персон было сказано или правила поменялись?
Вроде как в отношение футбольных персон было сказано или правила поменялись?