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Мостовой: «Имею больше шансов возглавить „Спартак“, чем Быстров»

сегодня, 15:45

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал высказывание Владимира Быстрова, который заявил о готовности занять пост главного тренера «красно-белых».

Быстров сказал то же самое, что я говорю всегда. Наверное, посматривают на меня и повторяют. Думаю, Быстров, как и я, сказал это в шутку, хотя я имею больше шансов возглавить «Спартак», чем он.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
   218 / 806
сегодня в 18:52
да ещё Юран может включиться в борьбу за тренера Спартака
Garrincha58
Garrincha58
   218 / 806
сегодня в 18:50
Как раньше сборной СССР руководили сразу три или четыре тренера так и тут Шалимов гл. Мостовой ст. и Панов с Быстровым на подхвате вот будет цирк-шапито
Faustello
Faustello
   2 / 806
сегодня в 18:34
Шалимов:
- Клоуны, Спартак должен возглавить самый достойный - Я!
RIR68
RIR68
   177 / 806
сегодня в 18:25
дайте слово Панову)))
13 RUS
13 RUS
   139 / 806
сегодня в 17:49
Возглавляй,вместе поржем
wingback
wingback
   127 / 806
сегодня в 17:33
Я только за! Ахахахаахх!
Ploomber
Ploomber ответил Байкал-38
   341 / 806
сегодня в 17:21
Мостовой обращается к Быстрову, который собирается быть тренером Спартака и говорит, что у него больше шансов возглавить команду, вот я и написал: "Да вы ещё подеритесь клоуны-спартачи!" Оба играли за Спартак!!! Если взять мой коммент и ниже, то пользователей болельщиков Спартака нет и никто не с кем не спорил, что бы я так про пользователей написал.
Справедливо, принимается. Комментарий в топе.
Denkuz
Denkuz
   43 / 806
сегодня в 17:16
Лучше кандидатур и не найти, оба типа любят поскандалить, а игрой в спартаке давно не занимаются.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Ploomber
   10 / 806
сегодня в 17:14
Ваш комментарий и не адресован какой-то конкретной персоне. Потому и троллинг.
Мостовой обращается к Быстрову, который собирается быть тренером Спартака и говорит, что у него больше шансов возглавить команду, вот я и написал: "Да вы ещё подеритесь клоуны-спартачи!" Оба играли за Спартак!!!
Если взять мой коммент и ниже, то пользователей болельщиков Спартака нет и никто не с кем не спорил, что бы я так про пользователей написал.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   134 / 806
сегодня в 17:03
Даёшь Массимо ,а то задолбали уже !!!!
tesch
tesch
   426 / 806
сегодня в 17:01
делят шкуру неубитого медведя, как говорится.
В любом случае он сказал пошлость.
С детства за Тун
С детства за Тун
   5 / 806
сегодня в 16:56
Пусть Шалимов после пиджака потренирует, ты следующий.
Ploomber
Ploomber ответил Байкал-38
   341 / 806
сегодня в 16:55
За что троллинг? Вроде как в отношение футбольных персон было сказано или правила поменялись?
Ваш комментарий и не адресован какой-то конкретной персоне. Потому и троллинг.
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 806
сегодня в 16:43
За что троллинг?
Вроде как в отношение футбольных персон было сказано или правила поменялись?
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 806
сегодня в 16:37
Да вы ещё подеритесь клоуны-спартачи!
ДСА
ДСА
   189 / 806
сегодня в 16:28
Уж лучше Мостовой, он хоть свой.
sten312
sten312
   449 / 806
сегодня в 16:06
Еще шалимов хочет.Эдакий дракон трехглавый Мостовой,Быстров и Шалимов , поставьте их быстрей и всех сразу ,ФНЛ заждалась.
itujan
itujan
   45 / 806
сегодня в 16:03
Какая грязь, Мостовому мало подписи в письме 14-и? Иуда.
arsworld
arsworld
   484 / 806
сегодня в 15:54
Стервятники летают над головой Кононова
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