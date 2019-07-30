Кечинов: «„Спартак“ превращается в середняка»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал уход из московской команды полузащитника Фернандо.

Это потеря, Фернандо будет тяжело заменить, как и Зе Луиша. Видим, что у Понсе это не получается, так что нужен еще и нападающий кровь из носа. А с потерей Фернандо надо брать качественного опорного полузащитника.

Для чего продают? Не понимаю, ушли два ключевых игрока в преддверии Лиги Европы, это все как-то странновато. Не понимаю, логику Федуна, но если только заработать на этом всем, получить за них какие-то деньги, но тогда зачем «Спартаку» ставить какие-то цели. Если бы была равноценная замена, то я бы понял, но пока сложно понять… Может, делается упор на своих ребят, но тогда болельщикам придется запастись терпением и ждать, пока они заиграют. Хотя, конечно, это все сложно, потому что спартаковскому болельщику всегда нужен результат.

Не скажу, что Федун — жмот, человек тянет очень долгое время клуб, стадион вот построил, но то, что «Спартак» превращается в середняка, с этим я соглашусь. «Тамбов» обыгрывает «Спартак» и делает это по делу, несмотря на штанги и перекладины, так что красно-белые превращаются из топовой команды в середняка.