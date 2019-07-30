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Кечинов: «„Спартак“ превращается в середняка»

сегодня, 14:56

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал уход из московской команды полузащитника Фернандо.

Это потеря, Фернандо будет тяжело заменить, как и Зе Луиша. Видим, что у Понсе это не получается, так что нужен еще и нападающий кровь из носа. А с потерей Фернандо надо брать качественного опорного полузащитника.

Для чего продают? Не понимаю, ушли два ключевых игрока в преддверии Лиги Европы, это все как-то странновато. Не понимаю, логику Федуна, но если только заработать на этом всем, получить за них какие-то деньги, но тогда зачем «Спартаку» ставить какие-то цели. Если бы была равноценная замена, то я бы понял, но пока сложно понять… Может, делается упор на своих ребят, но тогда болельщикам придется запастись терпением и ждать, пока они заиграют. Хотя, конечно, это все сложно, потому что спартаковскому болельщику всегда нужен результат.

Не скажу, что Федун — жмот, человек тянет очень долгое время клуб, стадион вот построил, но то, что «Спартак» превращается в середняка, с этим я соглашусь. «Тамбов» обыгрывает «Спартак» и делает это по делу, несмотря на штанги и перекладины, так что красно-белые превращаются из топовой команды в середняка.

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Все комментарии
Leningrad 84
Leningrad 84
   105 / 806
сегодня в 18:56
Что значит превращается?
Он и есть середняк!
alex074
alex074
   200 / 806
сегодня в 18:38
Середняк это мягко сказано, а вот тухлое мясо в самую точку...
Не спартак
Не спартак
   147 / 806
сегодня в 18:14
Середняк катится в пердив.
FROLL 001
FROLL 001
   3 / 806
сегодня в 17:15
Спартак прошел стадию середняка. Он сейчас на стадии аутсайдера. Гыгыгы
tesch
tesch
   426 / 806
сегодня в 17:03
так без тренера играем.
ЮЗИК
ЮЗИК
   213 / 806
сегодня в 16:42
Позорят только честь народной команды
Columb
Columb
   168 / 806
сегодня в 15:37
Стыдно за спартак, позор!
cska plus
cska plus
   11 / 806
сегодня в 15:31
Ахахах! Кечинов спит, он только сейчас догадался, что спартак давно середняк а сейчас пробивается дорога в ФНЛ.
spartak kursk
spartak kursk
   93 / 806
сегодня в 15:28
Фернандо- это потеря.Каким бы лентяем он не был,пользы он принёс много и турнирных баллов тоже..Ну а его штрафные просто шедевр...

Для чего продают?Чтобы выручить денежек.Дальше игроки с такой игрой Спартака в целом начнут терять в цене.....

Федун-не жадина.Он просто бизнесмен.Взял на себя ношу Спартака,чтобы получить землю.....И эта ноша начала отбиваться-стройка идёт полным ходом...Ну а раз пошла прибыль,то вкладываться в команду более смысла нет...,надоело,выручает,что может.

Сейчас всё выглядит именно так....

Ну а середняком Спартак стал уже давно...Вернее не стал,а господин Червиченко его таковым сделал....Федун может сделать следующий шаг....И к сожаление это шаг не к вершине...
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   339 / 806
сегодня в 15:26
ЩА ШУРЛЯ ПРИДЁТ И ПИДЖАК ЕГО НАТРЕНИРУЕТ !!!

ГЫ-ГЫ
Союзник противников
Союзник противников
   69 / 806
сегодня в 15:19
Стадион Федун построил для прокорма своей семьи,а не для ФК "Спартак".
Swinsi
Swinsi
   79 / 806
сегодня в 15:17
Клуб, за который всей стране постоянно стыдно, трудно называть середняком.
CSKA Rek
CSKA Rek
   536 / 806
сегодня в 15:09
середняком? он всегда был ниже среднего
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   340 / 806
сегодня в 15:05
Федун решил из Спартака сделать Торпедо
Evilhuman
Evilhuman
   26 / 806
сегодня в 15:02
Середняк они уже давным-давно, теперь просто аутсайдеры
Don trambon
Don trambon
   83 / 806
сегодня в 15:02
А, простите, когда спам был топ клубом? До 7-0 или до 1-16?) А то я упустил момент падения *титана*.
drug01
drug01
   106 / 806
сегодня в 15:00
Все будет хорошо!
Comdiv
Comdiv
   20 / 806
сегодня в 14:58
Спартак стал середняком в начале 90-х. Но его тянули в чемпионы бандиты и гос. власть. Результат такого тягания проявляется сейчас.
С детства за Тун
С детства за Тун
   5 / 806
сегодня в 14:57
Превращается? Он давно середняк.
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