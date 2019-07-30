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Мостовой: «Есть несколько факторов, из-за которых ушел Фернандо»

сегодня, 15:37

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал уход полузащитника Фернандо из «Спартака».

Думаю, есть несколько факторов, из-за которых ушел Фернандо и на которые мы никак повлиять не можем. Во-первых — это желание самого футболиста. Второе — хорошие деньги за трансфер. «Спартак» отпускает одного из ключевых своих футболистов. Поэтому определенные трудности, конечно, будут. Но «Спартак» наверняка ищет ему замену. Незаменимых футболистов нет, если это не Месси и Роналду. Вспомните Паредеса. Через месяц после его ухода все забыли, кто он такой. Это же не люди, которые забивают по 20-30 голов за сезон.

Новичкам потребуется много времени, чтобы сыграться? Ну что значит сыграться? Если это средний футболист, тогда конечно, ему нужно время, чтобы привыкнуть. Если это сильный футболист, то ему время на то, чтобы сыграться с командой, не нужно. Он приходит и сразу начинает показывать свой уровень и класс.

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Армейская душа
Армейская душа
   63 / 806
сегодня в 15:53
Единственный фактор

cska plus
cska plus
   11 / 806
сегодня в 15:40
Во болтун, хоть бы постригся может ума добавится.
Garrincha58
Garrincha58
   218 / 806
сегодня в 15:39
бла бла бла
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