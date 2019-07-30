Мостовой: «Есть несколько факторов, из-за которых ушел Фернандо»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал уход полузащитника Фернандо из «Спартака».

Думаю, есть несколько факторов, из-за которых ушел Фернандо и на которые мы никак повлиять не можем. Во-первых — это желание самого футболиста. Второе — хорошие деньги за трансфер. «Спартак» отпускает одного из ключевых своих футболистов. Поэтому определенные трудности, конечно, будут. Но «Спартак» наверняка ищет ему замену. Незаменимых футболистов нет, если это не Месси и Роналду. Вспомните Паредеса. Через месяц после его ухода все забыли, кто он такой. Это же не люди, которые забивают по 20-30 голов за сезон.

Новичкам потребуется много времени, чтобы сыграться? Ну что значит сыграться? Если это средний футболист, тогда конечно, ему нужно время, чтобы привыкнуть. Если это сильный футболист, то ему время на то, чтобы сыграться с командой, не нужно. Он приходит и сразу начинает показывать свой уровень и класс.