Червиченко: «Фернандо играл ключевую роль в „Спартаке“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход полузащитника Фернандо в китайский клуб «Бэйцзин Гоань».

Я считаю, что в игровом плане совсем плохо. Фернандо, конечно, не образец спортивной формы, и лишний вес, и, может, где-то недорабатывал, но всё равно ключевую роль в команде играл. Исполнял опасные штрафные, передачи, его удары зачастую решали исход матча. Не понимаю, кто сейчас в середине поля будет играть, его уход — это совсем как-то радикально.

Я бы в первую очередь освободился от Адриано, я думаю, это самая большая тяжесть с точки зрения финансовой ведомости, но точно не Фернандо. Бразилец — это последний игрок из всей этой когорты, с кем бы следовало расстаться.

«Спартак» по итогам сезона в тройку не попадет точно, а в пятерку — очень спорно. Может, конечно, зацепятся за пятое место, посмотрим. Хотят взять полумертвого Шюррле, тоже спорная ситуация. Не знаю, что они творят, может, хозяина запустили на очередной круг расставания с деньгами. Решили сразу с места в карьер, не знаю… Пока всё это похоже на вакханалию.

«Спартак» становится середняком? Скорее да, чем нет. Былые заслуги, конечно, не придают сил сегодня. Если сравнить, то вот была когда-то Римская империя, а сейчас итальянский сапог, так и здесь. Была когда-то огромная слава, а сейчас жалкие остатки. Проблема в том, что экспериментируют не на игроках, а в управленческой части. Люди, которые приходят на управление, сами этому учатся. Там нет людей, у которых есть опыт. Это неплохо, но на это нужно время.