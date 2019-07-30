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Рейнгольд - в адрес Федуна: «Жмот ты, был и остаешься жмотом»

сегодня, 14:29

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал президента московского клуба Леонида Федуна.

Федун непонятно себя ведет, непонятно, что он хочет. Я же много раз говорил, что он не спартаковец, у него нет вот этой закваски. Давайте сравним Федуна и Галицкого. Две громадные разницы, один душой и телом болеет за «Краснодар», а другому все по фигу, человек себя пиарит, это очень клево, и вот с этим клево он шагает по жизни. Стыд и позор, господин Федун.

Все врет, говорит, что этого куплю, денег не пожалею, да нет, жмот ты, был и остаешься жмотом. Никого уже Федун не удивит, он же уволил тренера, который сделал команду чемпионом. То, что делается в «Спартаке», — это самая настоящая провокация. Я не удивлюсь, если красно-белые не попадут в пятерку по итогу чемпионата, нечего удивляться, команда потихоньку превращается в середняка, даже не потихоньку, а уже прибавили в темпе. Впереди ничего нет, в середине ничего нет, хороших игроков европейского уровня осталось два-три человека. Я не знаю, доживу ли я до праздника на моей улице, когда господин Федун продаст «Спартак», освободится от этой ноши. Никто тебя не звал, Федун, а раз пришел, то делай работу честно и порядочно.

Ранее Рейнгольд прокомментировал уход из московской команды полузащитника Фернандо.

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Санчо Панса
Санчо Панса
   112 / 806
сегодня в 18:34
Оно и понятно! Ленька ведь еврей) Чего он хочет? В корень развалить Спартак, разумеется.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил spartach091
   134 / 806
сегодня в 18:23
Рейнгольд прав Федун владеет клубом, просто чтобы владеть, так сказать подчеркнуть свою важность. И действительно, состав не ахти, кто такой понсе, баду и зачем продавать мистера Зе и Фернандо? Адекватной замены не предвидится
Но ,к сожалению и они уже "встали " вместе с Луисом ,ещё в прошлом году ! Так что ,кроме ностальгии по ним ,чемпионским , ничего уже не осталось , только имена ,да фамилии ! Но ,свято место пусто не бывает ! Много мы сейчас вспоминаем про того же Ромуло , и Маурицио ,которые тоже ковали чемпионство ? ....Так что ,грядут перемены ! ))
Je suis КСИР
Je suis КСИР ответил Так Себе Аналитик
   328 / 806
сегодня в 18:07
Как можно называть жмотом человека, который регулярно выбрасывает по 12 миллионов на Педрош и по 2 на вратарей из серии C?)
Для всех и любых хозяев клубов футбол - дело обязательно убыточное. Абрамович фигачит сотни и сотни миллионов в год, шейхи и прочие владельцы постоянно в минусах - потому что зато у них понты, можно сидеть с друганами а иногда с большими политиками в вип-ложе и говорить: это вот мои там внизу бегают! И билеты с телеправами с призовыми за ЛЧ компенсируют лишь небольшую часть. Всё у всех в убыток. Таков футбол.
Все в убытке, но Федун это вам не все. Он придумал ловкий метод. Он перед властями Москвы покозырял именем Спартака и Старостина, пообещал любить Спартак как родной - и выпросил за это взамен кусок драгоценной московской землицы под застройку, будто бы для стадиона. Земли дали с запасом. Стадион конечно же тоже построил, но главное Федун забабахал коммерческой недвижимости, бизнесцентров, офисов и прочего, что ни в коем случае не получил бы, если б не спекулировал именем Спартака и Старостина. Теперь всё это его личная частная собственность, приносящая нечеловечески громадные доходы, и Федун хохочет в лицо Абрамовичу, Усманову, Рыболовлеву и прочим околофутбольным неудачникам, что не смогли так ловко развести Москву и москвичей.
Вопрос спартачам: почему вы ловко избавились от Червиченко - но послушно и робко молчите при обсуждении Федуна? До вас что ли дошло, что одно неловкое слово, и вы уже бездомные горемыки, вынужденные платить Федуну огромную аренду за использование Спартаком "Открытия"?
Считаю, Федун специально провоцирует, распродавая нужных футболистов и набирая невнятных тренеров, потому что от конфликта с болелами Федун лишь станет богаче, а хлопот и трат станет меньше.
Впрочем, если вам нравится - терпите. Дело хорошее. Частный владелец это всегда плюс. Судьба Ротора, Асмарала, Анжи, Сатурна и ФКМосква тому явное подтверждение.
RIR68
RIR68
   177 / 806
сегодня в 18:04
Рейнгольд помнит, как Федун ему пенсию не назначил)))
ЮЗИК
ЮЗИК
   213 / 806
сегодня в 17:43
Крик души от ветерана, о думаю не один Валерий так думает
wingback
wingback
   127 / 806
сегодня в 17:28
Один пархатый другого жмотом называет - хряки такие хряки...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил ДСА
   134 / 806
сегодня в 17:05
Рейнгольд переходит границы дозволенного. Просто льет грязь.
А не подскажете ,что ещё можно вылить на Федуна кроме грязи ???
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   134 / 806
сегодня в 17:04
Правильно дед , не в бровь ,а в глаз !!!!!))))
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак
   167 / 806
сегодня в 16:48
Да это Миллер и Гинер виноваты
spartach091
spartach091
   132 / 806
сегодня в 15:35
Рейнгольд прав
Федун владеет клубом, просто чтобы владеть, так сказать подчеркнуть свою важность.
И действительно, состав не ахти, кто такой понсе, баду и зачем продавать мистера Зе и Фернандо? Адекватной замены не предвидится
ДСА
ДСА
   189 / 806
сегодня в 15:25
Рейнгольд переходит границы дозволенного. Просто льет грязь.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   339 / 806
сегодня в 15:22
НАДЕЮСЬ ФЕДУН ЕЩЁ ДОЛГО БУДЕТ ЖМОТИТЬ СПАРТАКУ !!!

ГЫ-ГЫ-ГЫ
Egorium
Egorium
   97 / 806
сегодня в 15:20
Он не жмот, он жид киевский, а они все такие.
Evilhuman
Evilhuman
   26 / 806
сегодня в 15:20
Какой же он жмот, Цорн вон его на какое бабло разводит на третьесортных футболистов
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 806
сегодня в 15:07
Как можно называть жмотом человека, который регулярно выбрасывает по 12 миллионов на Педрош и по 2 на вратарей из серии C?)
yrasikos22
yrasikos22
   508 / 806
сегодня в 15:06
Для Федуна Спартак это в первую очередь бизнес проэкт на котором можно зарабатывать как на брэнде и отмывать деньги на левых трансферах, а потом уже клуб,не зря Спартак при Федуне за 15 лет только один трофей взял,Лёне трофеи в Спартаке не нужны, лижбы только деньги шли в карман.
P.S так что это не Зенит проэкт а именно Спартак.
Дровосеки
Дровосеки
   327 / 806
сегодня в 15:04
Жмот - жид
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   129 / 806
сегодня в 15:00
Он не жмот, скорее всего. Просто - дурак.
stavr74
stavr74
   258 / 806
сегодня в 14:52
а раньше любил лизнуть дядю Лёню в одно место, а сейчас видимо его отлучили от продуктового стола заказов от фк Спартак
удав
удав
   250 / 806
сегодня в 14:52
Спартак это теперь личная собственность Федуна. Что хочет то с ней и делает,какое ему дело должно быть до параноика Ренгольда?Скиньтесь тогда ветераны спартака и купите в свой клуб звезду европейского уровня
морозз
морозз
   15 / 806
сегодня в 14:51
Федун строит новую молодую команду с новым тренером, это не один год и не два!
Красно белый маразматик достал уже!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   344 / 806
сегодня в 14:47
Я понимаю, что г-н Рейнгольд старой закваски, все еще живет советскими временами, где еще наблюдались порядочность и чувство чести. Но у нас сейчас времена дичайшего (не дикого) капитализма, где каждый думает только о своем кармане, где канули в Лету чувство патриотизма и забота о ближнем (касательно "Спартака" ). Плохой ли, хороший Федун, решать каждому из нас в отдельности. Г-н Рейнгольд рассуждает со своей колокольни, мы - со своей, а результат деятельности г-на Федуна будет виден в конце сезона. И даже если бывший спартаковец окажется прав, это не значит, что во всем виноват президент клуба...
Absinthe5
Absinthe5
   251 / 806
сегодня в 14:43
"он же уволил тренера, который сделал команду чемпионом".... Сначала ругал Глушакова за то, что подлянил против Карреры. Буквально на днях передумал и твердил, что Глушаков был прав, и Карреру уволили правильно.. Сейчас очередной виток преображения. Это маразм?)
Faustello
Faustello
   2 / 806
сегодня в 14:40
))))
гяур2
гяур2
   684 / 806
сегодня в 14:40
Спартак вторая команда по бюджету. Могли бы действительно кого нибудь достойного прикупить на резерв Рассказову.
Don trambon
Don trambon
   83 / 806
сегодня в 14:39
    VIPded
    VIPded
       58 / 806
    сегодня в 14:35
    В ФНЛ Пищевику будет попроще...)))
    cska plus
    cska plus
       11 / 806
    сегодня в 14:34
      А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
      А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
         157 / 806
      сегодня в 14:34
      Дед успокойся ты уже,не нервничай!
      cska plus
      cska plus
         11 / 806
      сегодня в 14:33
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