Рейнгольд - в адрес Федуна: «Жмот ты, был и остаешься жмотом»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал президента московского клуба Леонида Федуна.
Федун непонятно себя ведет, непонятно, что он хочет. Я же много раз говорил, что он не спартаковец, у него нет вот этой закваски. Давайте сравним Федуна и Галицкого. Две громадные разницы, один душой и телом болеет за «Краснодар», а другому все по фигу, человек себя пиарит, это очень клево, и вот с этим клево он шагает по жизни. Стыд и позор, господин Федун.
Все врет, говорит, что этого куплю, денег не пожалею, да нет, жмот ты, был и остаешься жмотом. Никого уже Федун не удивит, он же уволил тренера, который сделал команду чемпионом. То, что делается в «Спартаке», — это самая настоящая провокация. Я не удивлюсь, если красно-белые не попадут в пятерку по итогу чемпионата, нечего удивляться, команда потихоньку превращается в середняка, даже не потихоньку, а уже прибавили в темпе. Впереди ничего нет, в середине ничего нет, хороших игроков европейского уровня осталось два-три человека. Я не знаю, доживу ли я до праздника на моей улице, когда господин Федун продаст «Спартак», освободится от этой ноши. Никто тебя не звал, Федун, а раз пришел, то делай работу честно и порядочно.
Ранее Рейнгольд прокомментировал уход из московской команды полузащитника Фернандо.
Все в убытке, но Федун это вам не все. Он придумал ловкий метод. Он перед властями Москвы покозырял именем Спартака и Старостина, пообещал любить Спартак как родной - и выпросил за это взамен кусок драгоценной московской землицы под застройку, будто бы для стадиона. Земли дали с запасом. Стадион конечно же тоже построил, но главное Федун забабахал коммерческой недвижимости, бизнесцентров, офисов и прочего, что ни в коем случае не получил бы, если б не спекулировал именем Спартака и Старостина. Теперь всё это его личная частная собственность, приносящая нечеловечески громадные доходы, и Федун хохочет в лицо Абрамовичу, Усманову, Рыболовлеву и прочим околофутбольным неудачникам, что не смогли так ловко развести Москву и москвичей.
Вопрос спартачам: почему вы ловко избавились от Червиченко - но послушно и робко молчите при обсуждении Федуна? До вас что ли дошло, что одно неловкое слово, и вы уже бездомные горемыки, вынужденные платить Федуну огромную аренду за использование Спартаком "Открытия"?
Считаю, Федун специально провоцирует, распродавая нужных футболистов и набирая невнятных тренеров, потому что от конфликта с болелами Федун лишь станет богаче, а хлопот и трат станет меньше.
Впрочем, если вам нравится - терпите. Дело хорошее. Частный владелец это всегда плюс. Судьба Ротора, Асмарала, Анжи, Сатурна и ФКМосква тому явное подтверждение.
Все в убытке, но Федун это вам не все. Он придумал ловкий метод. Он перед властями Москвы покозырял именем Спартака и Старостина, пообещал любить Спартак как родной - и выпросил за это взамен кусок драгоценной московской землицы под застройку, будто бы для стадиона. Земли дали с запасом. Стадион конечно же тоже построил, но главное Федун забабахал коммерческой недвижимости, бизнесцентров, офисов и прочего, что ни в коем случае не получил бы, если б не спекулировал именем Спартака и Старостина. Теперь всё это его личная частная собственность, приносящая нечеловечески громадные доходы, и Федун хохочет в лицо Абрамовичу, Усманову, Рыболовлеву и прочим околофутбольным неудачникам, что не смогли так ловко развести Москву и москвичей.
Вопрос спартачам: почему вы ловко избавились от Червиченко - но послушно и робко молчите при обсуждении Федуна? До вас что ли дошло, что одно неловкое слово, и вы уже бездомные горемыки, вынужденные платить Федуну огромную аренду за использование Спартаком "Открытия"?
Считаю, Федун специально провоцирует, распродавая нужных футболистов и набирая невнятных тренеров, потому что от конфликта с болелами Федун лишь станет богаче, а хлопот и трат станет меньше.
Впрочем, если вам нравится - терпите. Дело хорошее. Частный владелец это всегда плюс. Судьба Ротора, Асмарала, Анжи, Сатурна и ФКМосква тому явное подтверждение.
Федун владеет клубом, просто чтобы владеть, так сказать подчеркнуть свою важность.
И действительно, состав не ахти, кто такой понсе, баду и зачем продавать мистера Зе и Фернандо? Адекватной замены не предвидится
Федун владеет клубом, просто чтобы владеть, так сказать подчеркнуть свою важность.
И действительно, состав не ахти, кто такой понсе, баду и зачем продавать мистера Зе и Фернандо? Адекватной замены не предвидится
ГЫ-ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ-ГЫ
P.S так что это не Зенит проэкт а именно Спартак.
P.S так что это не Зенит проэкт а именно Спартак.
Красно белый маразматик достал уже!
Красно белый маразматик достал уже!
https://www.youtube.com/watch?v=QGtzYLIzY6c
Киевский давно бы уж собрал чемоданы, по кирпичику сложил открывашку и отправился себе в киев)
И пусть разные лупы, 25% клоуны, камерунцы и прочие экземпляры управляли клубом) Одни эксперты ж)
Хотя и так весело) Только вот сердечко у рейнгольда не железное, доведут ведь старика(
Киевский давно бы уж собрал чемоданы, по кирпичику сложил открывашку и отправился себе в киев)
И пусть разные лупы, 25% клоуны, камерунцы и прочие экземпляры управляли клубом) Одни эксперты ж)
Хотя и так весело) Только вот сердечко у рейнгольда не железное, доведут ведь старика(