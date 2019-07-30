Рейнгольд - в адрес Федуна: «Жмот ты, был и остаешься жмотом»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал президента московского клуба Леонида Федуна.

Федун непонятно себя ведет, непонятно, что он хочет. Я же много раз говорил, что он не спартаковец, у него нет вот этой закваски. Давайте сравним Федуна и Галицкого. Две громадные разницы, один душой и телом болеет за «Краснодар», а другому все по фигу, человек себя пиарит, это очень клево, и вот с этим клево он шагает по жизни. Стыд и позор, господин Федун.

Все врет, говорит, что этого куплю, денег не пожалею, да нет, жмот ты, был и остаешься жмотом. Никого уже Федун не удивит, он же уволил тренера, который сделал команду чемпионом. То, что делается в «Спартаке», — это самая настоящая провокация. Я не удивлюсь, если красно-белые не попадут в пятерку по итогу чемпионата, нечего удивляться, команда потихоньку превращается в середняка, даже не потихоньку, а уже прибавили в темпе. Впереди ничего нет, в середине ничего нет, хороших игроков европейского уровня осталось два-три человека. Я не знаю, доживу ли я до праздника на моей улице, когда господин Федун продаст «Спартак», освободится от этой ноши. Никто тебя не звал, Федун, а раз пришел, то делай работу честно и порядочно.