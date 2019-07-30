ГлавнаяНовости

Силкин: «Видимо, Самедов уже не чувствует силенок»

сегодня, 15:18

Известный российский специалист Сергей Силкин, под руководством которого полузащитник Александр Самедов играл в «Динамо», прокомментировал решение футболиста завершить карьеру.

Вечных футболистов нет. У него уже возраст, он 1984 года рождения, 35 лет, видимо, он уже не чувствует силенок, желание играть, наверное, притупилось, и последние его переходы говорили о том, что карьера близится к завершению. Неплохая карьера у него была, хороший игрок. Мне запомнилось, как мы играли против «Зенита», проигрывали 0:1, и на пятой добавленной минуте он забил гол, зряче положил мяч «щекой» точно в угол, я его похвалил за это, и он сам был доволен.

Он и в сборной играл, хотя каждый хочет, чтобы карьера была лучше, каждый человек хотел бы что-нибудь вернуть назад, какие-то моменты пересмотреть. Карьера нормально, но могла бы быть и лучше. Чего не хватило? А чего нам всем не хватает, кто знает в жизни?

Из Москвы он уехал, последний клуб был в Самаре, семья в другом городе, это не очень хорошо. Общаемся ли мы с Сашей? Нет.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рианчо: «Самедов может стать хорошим тренером»
Сегодня, 17:15 Комментарии4
Ринат Билялетдинов: «Я не удивлен, что Самедов завершил карьеру»
Сегодня, 17:11 Комментарии2
Мостовой: «Самедов спокойно мог бы еще год-два играть»
Сегодня, 17:07 Комментарии5
Билялетдинов: «Последние год-два было невыносимо смотреть на игру „Рубина“»
Сегодня, 16:39 Комментарии9
Мамедов: «Пока весь „Спартак“ мертвый»
Сегодня, 15:49 Комментарии11
Божович: «Самедов - один из самых лучших футболистов, с которыми я работал»
Сегодня, 15:48 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
yaustal039
yaustal039
сегодня в 17:05
Развалил самую играющую команду Динамо за последние несколько лет ! И еще хватает ума интервью давать ! Засунул бы язык в известное место .....! ( недаром столько лет на ... ни кому не нужен , эксперт хренов )
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100