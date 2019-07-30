Силкин: «Видимо, Самедов уже не чувствует силенок»

Известный российский специалист Сергей Силкин, под руководством которого полузащитник играл в «Динамо», прокомментировал решение футболиста завершить карьеру.

Вечных футболистов нет. У него уже возраст, он 1984 года рождения, 35 лет, видимо, он уже не чувствует силенок, желание играть, наверное, притупилось, и последние его переходы говорили о том, что карьера близится к завершению. Неплохая карьера у него была, хороший игрок. Мне запомнилось, как мы играли против «Зенита», проигрывали 0:1, и на пятой добавленной минуте он забил гол, зряче положил мяч «щекой» точно в угол, я его похвалил за это, и он сам был доволен.

Он и в сборной играл, хотя каждый хочет, чтобы карьера была лучше, каждый человек хотел бы что-нибудь вернуть назад, какие-то моменты пересмотреть. Карьера нормально, но могла бы быть и лучше. Чего не хватило? А чего нам всем не хватает, кто знает в жизни?

Из Москвы он уехал, последний клуб был в Самаре, семья в другом городе, это не очень хорошо. Общаемся ли мы с Сашей? Нет.