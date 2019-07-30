«Локомотив» упустил Кварацхелию из-за желания сэкономить

Согласно информации источника, в уходе полузащитника «Локомотива» Хвичи Кварацхелии в «Рубин» виновато руководство «железнодорожников».
Генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе хотел подписать контракт с 18-летним игроком без участия его агента. Во время сборов в Австрии грузинскому хавбеку вручили документы, но он отказался их подписывать без согласования со своим агентом. К тому же Кварацхелия очень плохо понимает по-русски. Руководство «Локомотива» надавило на юного игрока, но в итоге контракт не был подписан.
Кварацхелия рассказал своему агенту о случившемся и уже через несколько дней перешел в «Рубин».
А в итоге по дурости своей нагрел свою, хотя какая она ему своя, команду!!!
А в итоге по дурости своей нагрел свою, хотя какая она ему своя, команду!!!
Гамарджоба ёпта ))
Гамарджоба ёпта ))
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Татарский его родной язык))))
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Татарский его родной язык))))