«Локомотив» упустил Кварацхелию из-за желания сэкономить

сегодня, 16:08

Согласно информации источника, в уходе полузащитника «Локомотива» в «Рубин» виновато руководство «железнодорожников».

Генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе хотел подписать контракт с 18-летним игроком без участия его агента. Во время сборов в Австрии грузинскому хавбеку вручили документы, но он отказался их подписывать без согласования со своим агентом. К тому же Кварацхелия очень плохо понимает по-русски. Руководство «Локомотива» надавило на юного игрока, но в итоге контракт не был подписан.

Кварацхелия рассказал своему агенту о случившемся и уже через несколько дней перешел в «Рубин».