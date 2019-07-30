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«Локомотив» упустил Кварацхелию из-за желания сэкономить

сегодня, 16:08

Согласно информации источника, в уходе полузащитника «Локомотива» Хвичи Кварацхелии в «Рубин» виновато руководство «железнодорожников».

Генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе хотел подписать контракт с 18-летним игроком без участия его агента. Во время сборов в Австрии грузинскому хавбеку вручили документы, но он отказался их подписывать без согласования со своим агентом. К тому же Кварацхелия очень плохо понимает по-русски. Руководство «Локомотива» надавило на юного игрока, но в итоге контракт не был подписан.

Кварацхелия рассказал своему агенту о случившемся и уже через несколько дней перешел в «Рубин».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 806
сегодня в 19:00
Есть подозрения, что Кикнадза т.Олю переплюнет в смысле косяков!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 806
сегодня в 18:53
Похоже , Кикнадза любит фильм "Кин - дза - дза" где все хотят друг дружку н@е....мануть!!! И режиссер то кстати грузин - Данелия!!!
А в итоге по дурости своей нагрел свою, хотя какая она ему своя, команду!!!
Faustello
Faustello ответил Ravshan878
   2 / 806
сегодня в 18:48
Один грузин н.....л другого. Так бывает.Габари джуба сосо.
Я бы сказал один хотел отъя..ть другого, но отъя..ли в итоге его ))
Гамарджоба ёпта ))
Ravshan878
Ravshan878
   22 / 806
сегодня в 18:41
Один грузин н.....л другого. Так бывает.Габари джуба сосо.
Faustello
Faustello
   2 / 806
сегодня в 18:39
Кикнадза хотел кинуть, но в итоге обо76ся...
112910415
112910415
   66 / 806
сегодня в 17:58
неуместная жадность
13 RUS
13 RUS
   139 / 806
сегодня в 17:45
кикнадзе потому что 12
Санчо Панса
Санчо Панса
   112 / 806
сегодня в 17:44
В итоге именно Кварацхелия забил мяч, который не позволил Локомотиву победить при родных болельщиках! Такое тоже случается.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Паровозов
   21 / 806
сегодня в 17:35
Он с игры уже больше дзебы забил
d_fincher
d_fincher
   77 / 806
сегодня в 17:35
Судя по новостям, руководство Локо играет против Локо.
Паровозов
Паровозов
   290 / 806
сегодня в 17:29
Ушёл и ушёл, скатертью дорога.
25процентный клоун
25процентный клоун
   21 / 806
сегодня в 17:27
Стыдно за кабинет
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 806
сегодня в 17:21
Хорошего игрока приобрёл Рубин. ИМХО.
Конопляных Дел Мастер
Конопляных Дел Мастер
   556 / 806
сегодня в 17:07
А что ценный игрок?
GooSe25
GooSe25
   352 / 806
сегодня в 17:02
Кикнадзе, что, не смог тоже на грузинский перейти? С каких пор грузины между собой на русском общаются )) а если серьезно , глупая ситуация. Хвича нас уже наказал..
амурец
амурец
   101 / 806
сегодня в 16:58
Скупой платит дважды
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 806
сегодня в 16:58
Лол, Кикнадзе решил кинуть агента. Как и Градиленко, который пилит "Урожай". Были нормальными комментаторами, стали ворюгами)))
mugik1973
mugik1973
   87 / 806
сегодня в 16:52
Правильно было бы назвать статью: "Локомотив» упустил Кварацхелию из-за желания кинуть его агента".
mugik1973
mugik1973
   87 / 806
сегодня в 16:50
По ходу Кикнадзе хотел кинуть агента и прикарманить его комиссионные от сделки
Казанский
Казанский
   30 / 806
сегодня в 16:45
Краснобереточник появится?Или он за Зенит бдеет на ветках?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 806
сегодня в 16:43
Упустил- ключевое слово...
Twisted
Twisted
   583 / 806
сегодня в 16:38
Идиоты блин
Казанский
Казанский
   30 / 806
сегодня в 16:29
К тому же Кварацхелия очень плохо понимает по-русски.
---------
Татарский его родной язык))))
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   129 / 806
сегодня в 16:28
Я уже говорил, Геркус - дитя невинное по сравнению с Кикабидзе.
ДАША Д
ДАША Д
   135 / 806
сегодня в 16:26
2 очка уже потеряли.
particular
particular
   7 / 806
сегодня в 16:26
Молодой Хвича преподал урок правовой грамотности, солидного подхода к делу без спешки и растопыривания кармана в обход правил..:)) Чётко и галантно!!
drug01
drug01
   106 / 806
сегодня в 16:24
Все делают по плану
Морозовский
Морозовский
   4 / 806
сегодня в 16:21
Опозорил Хвича своего землячка дядю ДЗЭ!
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   157 / 806
сегодня в 16:12
аххаха
Don trambon
Don trambon
   83 / 806
сегодня в 16:11
Вот из-за чего весь кипишь в Грузии, ну локомотив..
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