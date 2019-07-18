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Бюджет «Анжи» на сезон составит 22 млн рублей

вчера, 18:38

Представитель «Анжи» Сергей Расулов рассказал о бюджете клуба на текущий сезон.

Бюджет у нас 22 млн рублей, сформирован он за счет средств президента клуба. Других спонсоров на сегодняшний день у нас нет.

Костяк - игроки 2000 года рождения. Заявлять новых игроков мы не можем из-за запрета на регистрацию, так что выступать будет наша молодежь.

Ранее сообщалось, что клуб прошел процедуру лицензирования РФС, которая позволяет участвовать в ПФЛ.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE ответил nautilus163
   32 / 811
вчера в 22:47
До встречи после матча .
nautilus163
nautilus163 ответил EAGinLE
   150 / 811
вчера в 22:46
Какой прогноз на матч Крылья Советов - Арсенал ? Поле того как Кирилл пришел в Арсенал и был на поле вместе с Дмитрием ... Арсенал всегда побеждал .... 😋😍🤩
Я думаю, Крылья победят в один мяч! У них появилась разумная игра, это хорошо. А Арсенал в первом матче показал просто беготню с мячом!
EAGinLE
EAGinLE ответил nautilus163
   32 / 811
вчера в 21:34
Какой прогноз на матч Крылья Советов - Арсенал ?
Поле того как Кирилл пришел в Арсенал и был на поле вместе с Дмитрием ... Арсенал всегда побеждал .... 😋😍🤩
nautilus163
nautilus163 ответил EAGinLE
   150 / 811
вчера в 21:25
Жаль Назар ушел с соккера . Но понять его можно .
Ага! Жаль, а то бы посмеялись над его умозаключениями! Но его друг- жабий глаз, вроде тут!
EAGinLE
EAGinLE ответил PATRIOT1965
   32 / 811
вчера в 21:06
Жаль Назар ушел с соккера .
Но понять его можно .
ДСА
ДСА
   127 / 811
вчера в 19:32
Похоже пустая трата денег.
EAGinLE
EAGinLE
   32 / 811
вчера в 19:01
Удачи Анжи .
Арсенал будучи Оружейником тоже переживал такой период .
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   58 / 811
вчера в 18:54
Не унывать,чему суждено быть,того не миновать,все в жизнт меняется,все в движении,будет праздник и у Анжи.Скольких людей обогатил Каримов,но об клубе заботились меньше всего..
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