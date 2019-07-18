Бюджет «Анжи» на сезон составит 22 млн рублей

Представитель «Анжи» Сергей Расулов рассказал о бюджете клуба на текущий сезон.

Бюджет у нас 22 млн рублей, сформирован он за счет средств президента клуба. Других спонсоров на сегодняшний день у нас нет.

Костяк - игроки 2000 года рождения. Заявлять новых игроков мы не можем из-за запрета на регистрацию, так что выступать будет наша молодежь.