Бюджет «Анжи» на сезон составит 22 млн рублей

Представитель «Анжи» Сергей Расулов рассказал о бюджете клуба на текущий сезон.
Бюджет у нас 22 млн рублей, сформирован он за счет средств президента клуба. Других спонсоров на сегодняшний день у нас нет.
Костяк - игроки 2000 года рождения. Заявлять новых игроков мы не можем из-за запрета на регистрацию, так что выступать будет наша молодежь.
Ранее сообщалось, что клуб прошел процедуру лицензирования РФС, которая позволяет участвовать в ПФЛ.
Поле того как Кирилл пришел в Арсенал и был на поле вместе с Дмитрием ... Арсенал всегда побеждал .... 😋😍🤩
Поле того как Кирилл пришел в Арсенал и был на поле вместе с Дмитрием ... Арсенал всегда побеждал .... 😋😍🤩
Но понять его можно .
Но понять его можно .
Арсенал будучи Оружейником тоже переживал такой период .
Арсенал будучи Оружейником тоже переживал такой период .