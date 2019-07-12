«Атлетико» требует от «Барселоны» еще 80 млн евро за Гризманна

сегодня, 18:10

«Атлетико» выступил с заявлением по поводу трансфера форварда в «Барселону».

Сумма сделки составила 120 миллионов евро. «Атлетико» же утверждает, что «Барселона» подписала соглашение с французом до того, как 1 июля сумма отступных снизилась с 200 млн евро до 120 млн. Клуб настаивает, что должен получить еще 80 миллионов. Ради этого мадридцы готовы подать в суд.