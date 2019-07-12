«Атлетико» требует от «Барселоны» еще 80 млн евро за Гризманна

«Атлетико» выступил с заявлением по поводу трансфера форварда Антуана Гризманна в «Барселону».
Сумма сделки составила 120 миллионов евро. «Атлетико» же утверждает, что «Барселона» подписала соглашение с французом до того, как 1 июля сумма отступных снизилась с 200 млн евро до 120 млн. Клуб настаивает, что должен получить еще 80 миллионов. Ради этого мадридцы готовы подать в суд.
Атлетико в данной ситуации денег не добьётся... если бы были чёткие доказательства (фото/видео) они бы давно уже обратились к юристам и УЕФА, которые принудили бы Барселону платить(ещё бы и штраф Гризману и Барсе дали). Но доказать не могут(хоть и знают об этой махинации), поэтому могут только вот таким методом нервы трепать и изобличать клуб действующий грязно и подло.
Атлетико в данной ситуации денег не добьётся... если бы были чёткие доказательства (фото/видео) они бы давно уже обратились к юристам и УЕФА, которые принудили бы Барселону платить(ещё бы и штраф Гризману и Барсе дали). Но доказать не могут(хоть и знают об этой махинации), поэтому могут только вот таким методом нервы трепать и изобличать клуб действующий грязно и подло.
Сегодня 20:08
А ведь еще Месси, может снова потребовать увеличения зарплаты в новом сезоне...😁
и тогда, Бартомеу вновь придется бежать в банк и оформлять очередной кредит, для удовлетворения потребностей, ненасытного ИГРОКА ОДНОЙ КОМАНДЫ!
= = = = = = = = = = = =
Ахахахахаха. Про кредиты говорит глор команды, долги которой приближаются к МИЛЛИАРДУ.
Упс, извини. Я забыл, что уже год, как ты "с детства" за Ювентус. =)
Сегодня 20:08
А ведь еще Месси, может снова потребовать увеличения зарплаты в новом сезоне...😁
и тогда, Бартомеу вновь придется бежать в банк и оформлять очередной кредит, для удовлетворения потребностей, ненасытного ИГРОКА ОДНОЙ КОМАНДЫ!
= = = = = = = = = = = =
Ахахахахаха. Про кредиты говорит глор команды, долги которой приближаются к МИЛЛИАРДУ.
Упс, извини. Я забыл, что уже год, как ты "с детства" за Ювентус. =)
и тогда, Бартомеу вновь придется бежать в банк и оформлять очередной кредит, для удовлетворения потребностей, ненасытного ИГРОКА ОДНОЙ КОМАНДЫ!
и тогда, Бартомеу вновь придется бежать в банк и оформлять очередной кредит, для удовлетворения потребностей, ненасытного ИГРОКА ОДНОЙ КОМАНДЫ!
Он об уходе Неймара узнал в самый последний момент. Именно поэтому, когда уже конкретно подгорало, отдал за Коута и Дембеле суммы, которые требовали клубы, переплатив за каждого вдвое, как минимум.
Он об уходе Неймара узнал в самый последний момент. Именно поэтому, когда уже конкретно подгорало, отдал за Коута и Дембеле суммы, которые требовали клубы, переплатив за каждого вдвое, как минимум.
Ведь эти 80 миллионов, Барселона отложила на судей в Ла лиге и ЛЧ!
😁😁😁
Ведь эти 80 миллионов, Барселона отложила на судей в Ла лиге и ЛЧ!
😁😁😁
Пусть скажут спасибо Барселоне, что 120 лямов выручили с продажи.
Они вроде купили молодого португальца пусть вокруг него игру строят.
Пусть скажут спасибо Барселоне, что 120 лямов выручили с продажи.
Они вроде купили молодого португальца пусть вокруг него игру строят.
Кто еще не вытер ноги о Б....?!
Кто еще не вытер ноги о Б....?!
Гнилая клубишко., наказать надо по полной программе.
Гнилая клубишко., наказать надо по полной программе.
Если у Атлетико получится выдоить эти 80 лямов, то Бартомеу можно спокойно вешать. Это ж как так о%раться можно на ровном месте)
P.S. Орнул с твоей истории о носовом платке)
Если у Атлетико получится выдоить эти 80 лямов, то Бартомеу можно спокойно вешать. Это ж как так о%раться можно на ровном месте)
P.S. Орнул с твоей истории о носовом платке)
На **** он нужен был
На **** он нужен был
Я знаю, что прочитав это, ты сразу же срочно нажмёшь на караул! Но это ведь так? Признайся уже сам себе. Тебя обманули. Меська оказался фейком.
Я знаю, что прочитав это, ты сразу же срочно нажмёшь на караул! Но это ведь так? Признайся уже сам себе. Тебя обманули. Меська оказался фейком.
Привет, дружище.
Привет, дружище.