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«Атлетико» требует от «Барселоны» еще 80 млн евро за Гризманна

сегодня, 18:10

«Атлетико» выступил с заявлением по поводу трансфера форварда Антуана Гризманна в «Барселону».

Сумма сделки составила 120 миллионов евро. «Атлетико» же утверждает, что «Барселона» подписала соглашение с французом до того, как 1 июля сумма отступных снизилась с 200 млн евро до 120 млн. Клуб настаивает, что должен получить еще 80 миллионов. Ради этого мадридцы готовы подать в суд.

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Все комментарии
Artuom
Artuom ответил football_
   122 / 742
сегодня в 20:28
если прийти в магазин за хлебом, который стоит 200 млн и договорится с продавцом, что ты этот хлеб купишь, но затем, на следующий день купить этот хлеб со скидкой за 120 млн, нужно ли директору магазина доплачивать еще 80, т.к. вчера он стоил дороже?
Проблема в том что (если брать твою аналогию) покупатель с начало договорился с хлебом(уж извини, твоя аналогия) а уж потом с продавцом. Вот из-за этого и требуют доплату. Ведь по правилам нужно сперва договариваться с продавцом, а уж потом если продавец согласен с условиями он даёт разрешение договариваться покупателю с хлебом(смешно вышло, но опять же твоя аналогия)

Атлетико в данной ситуации денег не добьётся... если бы были чёткие доказательства (фото/видео) они бы давно уже обратились к юристам и УЕФА, которые принудили бы Барселону платить(ещё бы и штраф Гризману и Барсе дали). Но доказать не могут(хоть и знают об этой махинации), поэтому могут только вот таким методом нервы трепать и изобличать клуб действующий грязно и подло.
nedved10
nedved10
   425 / 742
сегодня в 20:19
    ronaldo743
    ronaldo743
       534 / 742
    сегодня в 20:12
    NGYRZ
    Сегодня 20:08
    А ведь еще Месси, может снова потребовать увеличения зарплаты в новом сезоне...😁
    и тогда, Бартомеу вновь придется бежать в банк и оформлять очередной кредит, для удовлетворения потребностей, ненасытного ИГРОКА ОДНОЙ КОМАНДЫ!

    = = = = = = = = = = = =

    Ахахахахаха. Про кредиты говорит глор команды, долги которой приближаются к МИЛЛИАРДУ.

    Упс, извини. Я забыл, что уже год, как ты "с детства" за Ювентус. =)
    NGYRZ
    NGYRZ
       190 / 742
    сегодня в 20:08
    А ведь еще Месси, может снова потребовать увеличения зарплаты в новом сезоне...😁
    и тогда, Бартомеу вновь придется бежать в банк и оформлять очередной кредит, для удовлетворения потребностей, ненасытного ИГРОКА ОДНОЙ КОМАНДЫ!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       7 / 742
    сегодня в 20:08
    Хитроопые ребятишки оказались!!!
    ronaldo743
    ronaldo743 ответил Ikarus74
       534 / 742
    сегодня в 20:02
    А нея за 222 кто продал?
    Не продал, а заплатили отступные. А теперь, когда все эти деньги спущены в унитаз, собрался вернуть его. И ради этого продать половину команды. Гений же.

    Он об уходе Неймара узнал в самый последний момент. Именно поэтому, когда уже конкретно подгорало, отдал за Коута и Дембеле суммы, которые требовали клубы, переплатив за каждого вдвое, как минимум.
    Гоша Тамбовский
    Гоша Тамбовский
       54 / 742
    сегодня в 20:02
    Шантаж какой-то.
    Ikarus74
    Ikarus74 ответил ronaldo743
       671 / 742
    сегодня в 19:57
    Выкинуть 431 млн на игроков атаки при автобусном тренере мог только истинный гений.
    А нея за 222 кто продал?
    ronaldo743
    ronaldo743 ответил allemz
       534 / 742
    сегодня в 19:52
    Ой зря) (Это еще не учитывая трансфер Гризманна и возвращение Неймара)
    Выкинуть 431 млн на игроков атаки при автобусном тренере мог только истинный гений.
    NGYRZ
    NGYRZ
       190 / 742
    сегодня в 19:49
    Атлетико на святое посягнули...!

    Ведь эти 80 миллионов, Барселона отложила на судей в Ла лиге и ЛЧ!

    😁😁😁
    ronaldo743
    ronaldo743
       534 / 742
    сегодня в 19:46
    Как это очкастое чудо умудрилось остаться президентом, когда был вотум недоверия ? КАК ?! Что за гении поддержали его ?!
    авито
    авито
    сегодня в 19:43
    Раньше надо было просить, а после продажи кулаками не машут.
    Пусть скажут спасибо Барселоне, что 120 лямов выручили с продажи.
    Они вроде купили молодого португальца пусть вокруг него игру строят.
    NGYRZ
    NGYRZ
       190 / 742
    сегодня в 19:39
    УАХАХАХАХАХАХ.... 😂😂😂😂😂😂

    Кто еще не вытер ноги о Б....?!
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       226 / 742
    сегодня в 19:35
    Вывод один - кто-то кого-то нае..ывает
    Серый волк
    Серый волк ответил Happyboy Barca
       358 / 742
    сегодня в 19:32
    интересно чем же мешок, игроков продали гомеш 35млн паулиньо 48 . алькасер 23. Д.суарес 15 млн. и купили Де йонга 75 и Гризи за 120млн, а та между нами, больше всех в это лето потратил реал 320млн
    меська оказался фейком
    Kresi frok
    Kresi frok
       238 / 742
    сегодня в 19:30
    Все по делу, трясти с балета по полной!
    nnb199O
    nnb199O
       649 / 742
    сегодня в 19:27
      Белорусский вокзал
      Белорусский вокзал
         259 / 742
      сегодня в 19:24
      Атлетико лучше бы деньги себе сэкономил не покупая никому не нужного Морату за 70 лямов и пенсионера Косту за такие же деньги. У обоих цена мусора после того как в Челси они стали не нужны
      Белорусский вокзал
      Белорусский вокзал
         259 / 742
      сегодня в 19:21
      Идиоты в руководстве Атлетико сидят
      barcelona and cruyff
      barcelona and cruyff
         677 / 742
      сегодня в 19:18
      Идиоты в руководстве Барсы сидят
      Levadia
      Levadia
         166 / 742
      сегодня в 19:13
      Может у Атлетико и есть моральная часть получить 80 лямов,но в последнее время это место игры юристов,а не футбола.
      allemz
      allemz ответил Капитан Врунгель
         64 / 742
      сегодня в 19:12
      С учётом всех новых трансферов, у Барселоны десятое место стартует с суммы вашей самой дорогой покупки. Когда глоры Барселоны заикаются о мешках - всегда смеюсь. Привет, дружище.
      Привет) Бывает..

      Если у Атлетико получится выдоить эти 80 лямов, то Бартомеу можно спокойно вешать. Это ж как так о%раться можно на ровном месте)

      P.S. Орнул с твоей истории о носовом платке)
      рус фан
      рус фан
         110 / 742
      сегодня в 19:10
      матрасы не получат еще 80 млн, хотя каталонские опять сыграли грязновато.
      дурман
      дурман
         361 / 742
      сегодня в 19:09
      Х.... они получат 80 млн, и так переплатили раза в 4 !!!
      На **** он нужен был
      denmig
      denmig
         175 / 742
      сегодня в 19:07
      Пилите, Шура, пилите! - она - золотая!!!
      Серый волк
      Серый волк ответил Happyboy Barca
         358 / 742
      сегодня в 19:05
      интересно чем же мешок, игроков продали гомеш 35млн паулиньо 48 . алькасер 23. Д.суарес 15 млн. и купили Де йонга 75 и Гризи за 120млн, а та между нами, больше всех в это лето потратил реал 320млн
        Капитан Врунгель
        Капитан Врунгель ответил allemz
           19 / 742
        сегодня в 19:04
        Ой зря) (Это еще не учитывая трансфер Гризманна и возвращение Неймара)
        С учётом всех новых трансферов, у Барселоны десятое место стартует с суммы вашей самой дорогой покупки. Когда глоры Барселоны заикаются о мешках - всегда смеюсь.
        Привет, дружище.
        neomessi
        neomessi
           227 / 742
        сегодня в 19:03
        Меня тошнит от Бармалея и от его трансферной политики.
        заDOOMчивый
        заDOOMчивый
           428 / 742
        сегодня в 19:02
        интересно,а отправить Гризли в Атлетико можно? ну и получить назад свои деньги. Антончик 120 это джекпот для Матрасов, он и этих денег не стоит,игрок без характера и лидерских качеств.который играет как пойдёт игра. А если не идёт она,то вообще где то в тени пребывает. Даже Коста намного мощнее его,хотя по характеру самый гнилой из всех.
        Bavaria_M
        Bavaria_M
           114 / 742
        сегодня в 18:59
        Правильно так с этими гнилыми лгбт
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