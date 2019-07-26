«Краснодар» вышел на второе место в РПЛ по суммарной стоимости состава

вчера, 23:23

По информации портала transfermarkt, «Краснодар» впервые в истории вышел на второе место по стоимости состава в РПЛ . Суммарная стоимость состава «быков» оценивается в 148,40 млн евро.

Лидерство продолжает удерживать «Зенит» (174,65 млн евро), а третье место занимает ЦСКА (137,75). Далее следуют «Локомотив» (110,03), «Спартак» (91,25), «Динамо» (54,20) и «Ахмат» (39,98).

Новички в этом году обошлись «Краснодару» в 26,4 млн евро. Кроме того, некоторые футболисты поднялись в цене. Самыми дорогими футболистами «горожан» считаются (18 млн евро), новобранцы (14) и (14), Вандерсон (11) и (10).