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«Краснодар» вышел на второе место в РПЛ по суммарной стоимости состава

вчера, 23:23

По информации портала transfermarkt, «Краснодар» впервые в истории вышел на второе место по стоимости состава в РПЛ. Суммарная стоимость состава «быков» оценивается в 148,40 млн евро.

Лидерство продолжает удерживать «Зенит» (174,65 млн евро), а третье место занимает ЦСКА (137,75). Далее следуют «Локомотив» (110,03), «Спартак» (91,25), «Динамо» (54,20) и «Ахмат» (39,98).

Новички в этом году обошлись «Краснодару» в 26,4 млн евро. Кроме того, некоторые футболисты поднялись в цене. Самыми дорогими футболистами «горожан» считаются Виктор Классон (18 млн евро), новобранцы Реми Кабелья (14) и Тонни Вильена (14), Вандерсон (11) и Юрий Газинский (10).

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Все комментарии
Kresi frok
Kresi frok
   238 / 815
сегодня в 03:48
Никому не нужный рейтинг, абсолютно бесполезен, цифры вообще ни о чем не говорят. Чемпионат все расставит по своим местам, а точнее судейский произвол.
nikoladolgov
nikoladolgov
   173 / 815
сегодня в 03:43
А где лидеры сезона - Урал ?
mangoх12
mangoх12
   29 / 815
сегодня в 02:31
У нас молодежка по году в составе а стоят выше спамовского хлама )) Ну и кто нищий ?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   25 / 815
сегодня в 01:01
В прошлом сезоне спартак стоил 130 лямов, сейчас 90.
Падение на 30%!!! за сезон.
Видимо у экспертов трансфермаркета не осталось сомнений, что результат в мазутном проекте делают не игроки, а судьи.
311
311
   39 / 815
сегодня в 00:57
    Самедов Агил
    Самедов Агил ответил Footbolista
       358 / 815
    сегодня в 00:50
    У нас нет мешков) мелкие мешочки... Один погба дороже зенита)
    VV V
    VV V
       316 / 815
    сегодня в 00:48
    Лидерство у государственного Зенита=175 млн, а само государство, в лице Газпрома, засадило в 10, а то и в 15 раз больше указанной суммы.....и это безобразие только в этом году......
    P.S. постройка школы или детского садика обходится государству в 1,5 млн евро....теперь считайте сами....любить Зенит или НЕНАВИДИТЬ !!!!
    спартак 1987
    спартак 1987
       267 / 815
    сегодня в 00:36
    Газинский 10???? Бу-Га-Га🤣😂😁 трёха ему красная цена
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Bastardo
       6 / 815
    сегодня в 00:36
    Гениально Кобеля купили. Хотя можно было влево кинуть Берга, в центр Намли, а Вилену назад. на место Ольсона. Но нет. Надо купить ещё одного бесполезного центровика, а то Ольсона для безошибочной селекции мало.
    Если вспоминать его игру с "Каслом", он по правому флангу бегал)) Но вообще посредственный игрочок, этот Кобелек)
    minai
    minai
       101 / 815
    сегодня в 00:23
    Этот пузырь точно лопнет.
    beefs
    beefs
       74 / 815
    сегодня в 00:20
    ЛЧ покажет насколько правильная политика Галицкого...
    Bastardo
    Bastardo
       200 / 815
    сегодня в 00:08
    Гениально Кобеля купили. Хотя можно было влево кинуть Берга, в центр Намли, а Вилену назад. на место Ольсона. Но нет. Надо купить ещё одного бесполезного центровика, а то Ольсона для безошибочной селекции мало.
    clop
    clop
       225 / 815
    сегодня в 00:06
    Не такой уж большой разрыв между первыми 3 местами по стоимости.
    Nebo
    Nebo ответил Footbolista
       781 / 815
    вчера в 23:37
    Ну и кто тут мешки?))...
    Зенит же)
    RussianMango
    RussianMango
       122 / 815
    вчера в 23:35
    Кабель нынче в цене. Удачи быкам.
    particular
    particular
       7 / 815
    вчера в 23:32
    Цифры, которые, вроде, солидны и конкурентны у нас, на самом деле, не дают, почти, никаких гарантий и преимуществ, как в РПЛ, так и в еуротурнирах...
    Footbolista
    Footbolista
       5 / 815
    вчера в 23:25
    Ну и кто тут мешки?))...
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