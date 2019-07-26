«Краснодар» вышел на второе место в РПЛ по суммарной стоимости состава

По информации портала transfermarkt, «Краснодар» впервые в истории вышел на второе место по стоимости состава в РПЛ. Суммарная стоимость состава «быков» оценивается в 148,40 млн евро.
Лидерство продолжает удерживать «Зенит» (174,65 млн евро), а третье место занимает ЦСКА (137,75). Далее следуют «Локомотив» (110,03), «Спартак» (91,25), «Динамо» (54,20) и «Ахмат» (39,98).
Новички в этом году обошлись «Краснодару» в 26,4 млн евро. Кроме того, некоторые футболисты поднялись в цене. Самыми дорогими футболистами «горожан» считаются Виктор Классон (18 млн евро), новобранцы Реми Кабелья (14) и Тонни Вильена (14), Вандерсон (11) и Юрий Газинский (10).
Падение на 30%!!! за сезон.
Видимо у экспертов трансфермаркета не осталось сомнений, что результат в мазутном проекте делают не игроки, а судьи.
Падение на 30%!!! за сезон.
Видимо у экспертов трансфермаркета не осталось сомнений, что результат в мазутном проекте делают не игроки, а судьи.
P.S. постройка школы или детского садика обходится государству в 1,5 млн евро....теперь считайте сами....любить Зенит или НЕНАВИДИТЬ !!!!
P.S. постройка школы или детского садика обходится государству в 1,5 млн евро....теперь считайте сами....любить Зенит или НЕНАВИДИТЬ !!!!