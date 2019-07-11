УЕФА представил схему выплат в еврокубках

сегодня, 19:20

УЕФА представил схему распределения доходов в еврокубках сезона-2019/20.

Валовый доход от Лиги чемпионов-2019/20, Лиги Европы-2019/20 и Суперкубка УЕФА -2019 оценивается примерно в 3,25 млрд евро. Из этой суммы для покрытия организационных расходов, связанных с проведением соревнований, будут вычтены 295 млн, а 7% (227,5 млн) пойдет на выплаты солидарности. Из оставшейся суммы в размере 2,73 млрд 6,5% будет зарезервировано для европейского футбола и останется в УЕФА , а остальные 93,5% будут распределены среди клубов, участвующих в турнирах. Основываясь на упомянутом выше прогнозируемом доходе и схеме распределения выплат, общий размер выплат участникам еврокубков в сезоне 2019/20 составит 2,55 млрд евро. Из них 2,04 млрд получат участники Лиги чемпионов и матча за Суперкубок УЕФА , а 510 млн евро пойдут клубам Лиги Европы. Кроме того, из общей доли участников Лиги чемпионов будут сделаны следующие выплаты: • 50 млн евро в общую долю участников Лиги Европы; • 10 млн евро субсидий на выплаты солидарности клубам, которые в сезоне 2019/20 вылетят в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Лига чемпионов:

Выплаты участникам раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Между участниками раунда плей-офф будет распределено 30 млн евро. Каждый вылетевший клуб получит фиксированную выплату в 5 млн. Для победителей специальных выплат не предусмотрено, зато они получат выплаты за участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

Выплаты участникам Лиги чемпионов УЕФА (от группового этапа до финала)

Прогнозируемая сумма (1,95 млрд)

Общие выплаты клубам делятся на четыре категории:

• 25% - первоначальные выплаты (488 млн)

• 30% - фиксированные выплаты за результаты (585 млн)

• 30% - выплаты согласно рейтингу выступления команд за десять лет (585 млн)

• 15% - выплаты в соответствии с долей маркетингового пула (292 млн)

Первоначальные выплаты (488 млн)

Каждый из 32 клубов группового этапа получит по 15,25 млн (14,5 млн в качестве начальной выплаты и 0,75 в виде дополнительной).

Фиксированные выплаты (585 млн)

Бонус за каждую победу на групповом этапе составит 2,7 млн, за ничью - 0,9 млн. Неиспользованные средства (0,9 млн с каждой ничьей) суммируются и перераспределяются среди участников группового этапа в пропорциональной зависимости от количества побед.

Выплаты участникам плей-офф:

• Выход в 1/8 финала: по 9,5 млн

• Выход в 1/4 финала: по 10,5 млн

• Выход в 1/2 финала: по 12 млн

• Выход в финал: по 15 млн

• Победитель Лиги чемпионов дополнительно получит 4 млн

• Участники матча за Суперкубок УЕФА -2019 получат еще по 3,5 млн, а победитель - дополнительно 1 млн

Выплаты на основе рейтинга (585 млн)

Новый рейтинг рассчитан на основе выступлений за десять лет. Кроме баллов, набранных за этот период, начисляются бонусные баллы за победы в Лиге чемпионов УЕФА /Кубке европейских чемпионов, Лиге Европы УЕФА /Кубке УЕФА , Кубке кубков и Суперкубке УЕФА . Сумма в 585 млн разбита на «доли коэффициентов», каждая доля - 1,108 млн. Клуб с самой низкой позицией в рейтинге получит одну долю (1,108 млн). Следующая позиция - две доли, и так далее. Клуб с наивысшим рейтингом получит 32 доли (35,46 млн).

Лига Европы:

Выплаты участникам Лиги Европы УЕФА (от группового этапа до финала)

Прогнозируемая сумма (560 миллионов)

Выплаты клубам делятся на четыре категории:

• 25% - первоначальные выплаты (140 млн)

• 30% - фиксированные выплаты за результаты (168 млн)

• 15% - выплаты согласно рейтингу выступления команд за десять лет (84 млн)

• 30% - выплаты в соответствии с долей маркетингового пула (168 млн)

Первоначальные выплаты (140 млн)

Выплата всем 48 клубам группового этапа составит 2,92 млн (2,75 млн в качестве начальной выплаты и 170 тысяч в виде дополнительной).

Фиксированные выплаты (168 млн)

Бонус за каждую победу на групповом этапе составит 570 тысяч, за ничью - 190 тысяч. Неиспользованные средства (190 тысяч с каждой ничьей) суммируются и перераспределяются среди участников группового этапа в пропорциональной зависимости от количества побед.

Каждый победитель группы получит 1 миллион евро, второе место в группе принесет 500 тысяч евро.