УЕФА представил схему выплат в еврокубках

УЕФА представил схему распределения доходов в еврокубках сезона-2019/20.
Валовый доход от Лиги чемпионов-2019/20, Лиги Европы-2019/20 и Суперкубка УЕФА-2019 оценивается примерно в 3,25 млрд евро.
Из этой суммы для покрытия организационных расходов, связанных с проведением соревнований, будут вычтены 295 млн, а 7% (227,5 млн) пойдет на выплаты солидарности. Из оставшейся суммы в размере 2,73 млрд 6,5% будет зарезервировано для европейского футбола и останется в УЕФА, а остальные 93,5% будут распределены среди клубов, участвующих в турнирах.
Основываясь на упомянутом выше прогнозируемом доходе и схеме распределения выплат, общий размер выплат участникам еврокубков в сезоне 2019/20 составит 2,55 млрд евро. Из них 2,04 млрд получат участники Лиги чемпионов и матча за Суперкубок УЕФА, а 510 млн евро пойдут клубам Лиги Европы.
Кроме того, из общей доли участников Лиги чемпионов будут сделаны следующие выплаты:
• 50 млн евро в общую долю участников Лиги Европы;
• 10 млн евро субсидий на выплаты солидарности клубам, которые в сезоне 2019/20 вылетят в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Лига чемпионов:
Выплаты участникам раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА
Между участниками раунда плей-офф будет распределено 30 млн евро. Каждый вылетевший клуб получит фиксированную выплату в 5 млн. Для победителей специальных выплат не предусмотрено, зато они получат выплаты за участие в групповом этапе Лиги чемпионов.
Выплаты участникам Лиги чемпионов УЕФА (от группового этапа до финала)
Прогнозируемая сумма (1,95 млрд)
Общие выплаты клубам делятся на четыре категории:
• 25% - первоначальные выплаты (488 млн)
• 30% - фиксированные выплаты за результаты (585 млн)
• 30% - выплаты согласно рейтингу выступления команд за десять лет (585 млн)
• 15% - выплаты в соответствии с долей маркетингового пула (292 млн)
Первоначальные выплаты (488 млн)
Каждый из 32 клубов группового этапа получит по 15,25 млн (14,5 млн в качестве начальной выплаты и 0,75 в виде дополнительной).
Фиксированные выплаты (585 млн)
Бонус за каждую победу на групповом этапе составит 2,7 млн, за ничью - 0,9 млн. Неиспользованные средства (0,9 млн с каждой ничьей) суммируются и перераспределяются среди участников группового этапа в пропорциональной зависимости от количества побед.
Выплаты участникам плей-офф:
• Выход в 1/8 финала: по 9,5 млн
• Выход в 1/4 финала: по 10,5 млн
• Выход в 1/2 финала: по 12 млн
• Выход в финал: по 15 млн
• Победитель Лиги чемпионов дополнительно получит 4 млн
• Участники матча за Суперкубок УЕФА-2019 получат еще по 3,5 млн, а победитель - дополнительно 1 млн
Выплаты на основе рейтинга (585 млн)
Новый рейтинг рассчитан на основе выступлений за десять лет. Кроме баллов, набранных за этот период, начисляются бонусные баллы за победы в Лиге чемпионов УЕФА/Кубке европейских чемпионов, Лиге Европы УЕФА/Кубке УЕФА, Кубке кубков и Суперкубке УЕФА. Сумма в 585 млн разбита на «доли коэффициентов», каждая доля - 1,108 млн. Клуб с самой низкой позицией в рейтинге получит одну долю (1,108 млн). Следующая позиция - две доли, и так далее. Клуб с наивысшим рейтингом получит 32 доли (35,46 млн).
Лига Европы:
Выплаты участникам Лиги Европы УЕФА (от группового этапа до финала)
Прогнозируемая сумма (560 миллионов)
Выплаты клубам делятся на четыре категории:
• 25% - первоначальные выплаты (140 млн)
• 30% - фиксированные выплаты за результаты (168 млн)
• 15% - выплаты согласно рейтингу выступления команд за десять лет (84 млн)
• 30% - выплаты в соответствии с долей маркетингового пула (168 млн)
Первоначальные выплаты (140 млн)
Выплата всем 48 клубам группового этапа составит 2,92 млн (2,75 млн в качестве начальной выплаты и 170 тысяч в виде дополнительной).
Фиксированные выплаты (168 млн)
Бонус за каждую победу на групповом этапе составит 570 тысяч, за ничью - 190 тысяч. Неиспользованные средства (190 тысяч с каждой ничьей) суммируются и перераспределяются среди участников группового этапа в пропорциональной зависимости от количества побед.
Каждый победитель группы получит 1 миллион евро, второе место в группе принесет 500 тысяч евро.
Выплаты участникам плей-офф:
• Выход в 1/16 финала: по 0,5 млн
• Выход в 1/8 финала: по 1,1 млн
• Выход в 1/4 финала: по 1,5 млн
• Выход в 1/2 финала: по 2,4 млн
• Выход в финал: по 4,5 млн
• Победитель Лиги Европы УЕФА дополнительно получит 4 млн
Ты о чём ?
Ты о чём ?
Удачи Арсеналу .
Пусть старт окажется прибыльным.
Удачи Арсеналу .
Пусть старт окажется прибыльным.