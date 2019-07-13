ГлавнаяНовости

«Барселона» потратила миллиард евро на трансферы за 5 лет

13 июля 2019, 08:33

Вчера «Барселона» оформила переход форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. Таким образом, каталонцы потратили наибольшую сумму на трансферы среди всех клубов с лета 2014 года. 

Полный рейтинг трансферных доходов и расходов выглядит так:

1. «Барселона» – потрачено 1,08 млрд евро, получено 627 млн евро;

2. «Ман Сити» – 996 млн евро, 280 млн евро;

3. МЮ – 890 млн евро, 275 млн евро;

4. «Челси» – 875 млн евро, 723 млн евро;

5. «Ювентус» – 868 млн евро, 639 млн евро;

6. «Атлетико» – 800 млн евро, 752 млн евро;

7. ПСЖ – 773 млн евро, 356 млн евро;

8. «Реал» – 755 млн евро, 543 млн евро;

9. «Ливерпуль» – 714 млн евро, 535 млн евро;

10. «Рома» – 586 млн евро, 602 млн евро.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Официально«Атлетико» требует от «Барселоны» еще 80 млн евро за Гризманна
12 июля Комментарии99
ОфициальноУЕФА представил схему выплат в еврокубках
11 июля Комментарии12
Соловьев: «У „Динамо“ появятся новые спонсоры»
10 июля Комментарии3
«Крылья Советов» погасили долги по зарплате
10 июля Комментарии3
«Рубин» заплатит «Металлургу» из Рустави компенсацию за переход Кварацхелии
08 июля Комментарии3
Откуда у «Динамо» 5 миллиардов долгов, и что это значит?
06 июляСтанислав Горин в блоге Футбол и деньгиКомментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
FERIS
FERIS
   184 / 802
13 июля в 21:59
Два одинаковых мешка.
барселонский и арабский мешок из Манчестера.
FERIS
FERIS
   184 / 802
13 июля в 21:56
Вот он настоящий денежный мешок,всем мешкам мешок.....
nnb199O
nnb199O
   284 / 802
13 июля в 20:33
и не стыдно
abramjan
abramjan
   158 / 802
13 июля в 20:22
хоть всю гомосятину соберет все равно ничего не выиграет кроме кабинетного труляля лиги
eleven LC
eleven LC
   520 / 802
13 июля в 20:21
1 миллиард евро и 1 лига чемпионов за 5 лет
mugik1973
mugik1973 ответил Шишанутый
   128 / 802
13 июля в 19:53
Полностью согласен. А как там нарцис?
Шишанутый
Шишанутый ответил Олег Гусов
   86 / 802
13 июля в 19:31
Барселона и дальше может платить бешеное бабло за топовых игроков , но пока она не обзавёдется настоящим Лидером , кроме чемпионата Испании и Кубка Короля ей ничего не видать ! То , что в течение года в Лиге Чемпионов были допущены два позорных камбега с Ромой и Ливерпулем , говорит лишь об одном ,- Месси , далеко не лидер ! Да что там далеко ходить , - и Кубок Америки уже в который раз это показал,что и в сборной Аргентины он тоже не лидер !
Месська не допустит этой покупки. Гном считает что это он петух в курятнике!
MESSIDGIN
MESSIDGIN
   638 / 802
13 июля в 19:31
Скоро придет Неймар, а через год очевидно Хави, вот тогда сливочные мамбеты завизжат от восторга!


Аха-ха)
Олег Гусов
Олег Гусов
   656 / 802
13 июля в 19:23
Барселона и дальше может платить бешеное бабло за топовых игроков , но пока она не обзавёдется настоящим Лидером , кроме чемпионата Испании и Кубка Короля ей ничего не видать ! То , что в течение года в Лиге Чемпионов были допущены два позорных камбега с Ромой и Ливерпулем , говорит лишь об одном ,- Месси , далеко не лидер ! Да что там далеко ходить , - и Кубок Америки уже в который раз это показал,что и в сборной Аргентины он тоже не лидер !
Шишанутый
Шишанутый
   86 / 802
13 июля в 19:16
Когда глоры Сити оправдываются что они не мешок это также смешно как барсафаны называющие Месську лучшим игроком в истории футбола 😂
рус фан
рус фан
   207 / 802
13 июля в 18:38
У МЮ и ПСЖ самая удручающая картина, игроков продали мало, а на новых потратили сотни млн без особого то и успеха за эти годы, то что каталонские на первом месте не удивляет, "чокнутый Барт" после сделки с Неймаром, совсем с катушек сьехал и "деньги у него в руках горят, вот он их постоянно и сбрасывает".
youtomee
youtomee
   555 / 802
13 июля в 18:13
МЮ - самая печальная картина...потрачено дохрена, заработано мало и результата никакого...
Valerii
Valerii ответил Bavaria_M
   423 / 802
13 июля в 18:03
Купила ага, как и гному мячики
бавария в этом сезоне заслужила звание.....самый опущеный клуб, за абсолютно бездарную игру.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил da da da 1
   147 / 802
13 июля в 17:44
Купила ага, как и гному мячики
Bavaria_M
Bavaria_M
   147 / 802
13 июля в 17:43
Цены как минимум у всех представленых занижены раз в 100,а барсы в лярды
allemz
allemz ответил spartach091
   110 / 802
13 июля в 17:26
Давид сильва, агуэро? Компани? Старридж? Ахахахахаха
Дитя..
spartach091
spartach091 ответил allemz
   95 / 802
13 июля в 17:07
Давид сильва, агуэро? Компани? Старридж?

Ахахахахаха
MESSIDGIN
MESSIDGIN ответил nedved10
   638 / 802
13 июля в 16:48
Повторит судьбу Анжи.
Если ты не маленький то должен знать что судьбу Ювентуса повторял Анжи..)))
MESSIDGIN
MESSIDGIN
   638 / 802
13 июля в 16:44
    nedved10
    nedved10 ответил ct
       323 / 802
    13 июля в 16:39
    🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Откуда вы такие беретесь?.... Спонсоры Сити: Этихад (Абу-Даби), Этисалат (Абу-Даби), Visit Abu-Dhabi (ты удивишься, но тоже из Абу-Даби), Healthpoint (барабанная дробь...... Абу-Даби!!!!), First Abu-Dhabi bank (попробуй без подсказки). Это еще не ясно есть ли интерес/доля шейха в других «спонсорах» голубого проекта. Это бабло шейха, может тратить сколько хочет. Никто и не против. Но смешно читать про «это деньги клуба». Это деньги шейха, которые он перекладывает туда-сюда из одного своего кармана в другой. Непосредственно сам клуб, как организация, с таким составом и зарплатной ведомостью - охереть какой убыточный. Поэтому шейх и вынужден вертеться как может. Самовыкуп Ляпорта - вообще удар по здравому смыслу и адекватности...Уйдут Кронке, Глейзеры, Генри и Абраша - клубы останутся. Уйдет Мансур со своими компаниями - адьес голубым. Когда он принял клуб, он закрыл 9-значный долг. Для примера: Глейзеры наоборот повесили оверлярд долга на Юнайтед. Чуешь разницу? Или, как ты выразился, «хз, когда до таких как ты дойдет»? Может пройдет время и Сити повторит судьбу Челси: выиграет ЛЧ, подарит АПЛ легенд (не для клуба, а именно для всей АПЛ типа Лэмпс, Дрогба и тд), тогда все и признают его значимость и приставку ТОП, а пока это проект. Амбициозный, с успехами на внутренней арене, но проект. А АПЛ и Лестер выигрывал.
    Повторит судьбу Анжи.
    da da da 1
    da da da 1 ответил ballak144
       588 / 802
    13 июля в 16:38
    мне по боку, одним проектом больше или меньше, про свои деньги уж очень реплика рассмешила. не ты ли это был?) а если будет как с анжи, че будешь делать?) МС то понятно, "своими" деньгами швыряться)
    Анжи клуб не из футбольной страны,не стоит сравнивать.
    Сити за 10 лет вырост в ТОП клуб,и от которого уже ждут побед в ЛЧ.
    da da da 1
    da da da 1 ответил Верг
       588 / 802
    13 июля в 16:37
    ПСЖ тоже каждый год выигрывает чемпионат франции, кроме 1 раза
    Барселона выиграла за эти 5 лет 13 трофеев.
    Верг
    Верг ответил da da da 1
       282 / 802
    13 июля в 16:03
    но каждый год берут трофеи
    ПСЖ тоже каждый год выигрывает чемпионат франции, кроме 1 раза
    ballak144
    ballak144 ответил juvenale
       187 / 802
    13 июля в 16:00
    это же глор с пятилетним стажем боления за мешок
    не думаю, что пять.. он наверное еще в деда мороза верит)
    ballak144
    ballak144 ответил da da da 1
       187 / 802
    13 июля в 15:59
    ты что что против Сити имеешь?ради таких клубов футбол и живет частично.
    мне по боку, одним проектом больше или меньше, про свои деньги уж очень реплика рассмешила. не ты ли это был?) а если будет как с анжи, че будешь делать?) МС то понятно, "своими" деньгами швыряться)
    пеналдус необыкновенный
    пеналдус необыкновенный ответил Шишанутый
       172 / 802
    13 июля в 15:58
    Я думал Сити или Псж а оказывается это Барселона главный мешок футбола!!! А если еще посчитать сколько они на судей потратили, сумма увеличится втрое!!!
    ты еще 10 раз одно и тоже напиши!!!
    Шишанутый
    Шишанутый
       86 / 802
    13 июля в 15:57
    Я думал Сити или Псж а оказывается это Барселона главный мешок футбола!!! А если еще посчитать сколько они на судей потратили, сумма увеличится втрое!!!
    da da da 1
    da da da 1 ответил ballak144
       588 / 802
    13 июля в 15:52
    Это ж сколько Мансити копил и экономил денег, чтоб потратить млрд за 5 лет, страшно представить) и без помощи шейхов) ухахах в ударе чувак
    ты что что против Сити имеешь?ради таких клубов футбол и живет частично.
    juvenale
    juvenale ответил Рауль и Зидан
       52 / 802
    13 июля в 15:46
    А теперь суммируем все . У Реала общий доход больше , чистая прибыль больше , зарплатная ведомость более разгружена чем у вас , вы и там в топ 2 входите . Тратите деньги вы намного больше Реала , зарабатываете на трансферах намного больше . Но при этом Реал боится попасть под ФФП , а Сити нет . КОМУ ТЫ СКАЗКИ РАССКАЗЫВАЕШЬ я ещё раз спрашиваю ?
    это же глор с пятилетним стажем боления за мешок
    da da da 1
    da da da 1 ответил Верг
       588 / 802
    13 июля в 15:46
    лучшие клубы так то не вылетают в четвертьфиналах и полуфиналах)
    но каждый год берут трофеи
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100