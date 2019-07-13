«Барселона» потратила миллиард евро на трансферы за 5 лет

Вчера «Барселона» оформила переход форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. Таким образом, каталонцы потратили наибольшую сумму на трансферы среди всех клубов с лета 2014 года.
Полный рейтинг трансферных доходов и расходов выглядит так:
1. «Барселона» – потрачено 1,08 млрд евро, получено 627 млн евро;
2. «Ман Сити» – 996 млн евро, 280 млн евро;
3. МЮ – 890 млн евро, 275 млн евро;
4. «Челси» – 875 млн евро, 723 млн евро;
5. «Ювентус» – 868 млн евро, 639 млн евро;
6. «Атлетико» – 800 млн евро, 752 млн евро;
7. ПСЖ – 773 млн евро, 356 млн евро;
8. «Реал» – 755 млн евро, 543 млн евро;
9. «Ливерпуль» – 714 млн евро, 535 млн евро;
10. «Рома» – 586 млн евро, 602 млн евро.
барселонский и арабский мешок из Манчестера.
барселонский и арабский мешок из Манчестера.
Аха-ха)
Аха-ха)
Ахахахахаха
Ахахахахаха
Сити за 10 лет вырост в ТОП клуб,и от которого уже ждут побед в ЛЧ.
Сити за 10 лет вырост в ТОП клуб,и от которого уже ждут побед в ЛЧ.