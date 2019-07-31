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Сёмин: «Хеведес и Кверквелия занимаются в общей группе»

сегодня, 12:01

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о состоянии футболистов своей команды.

Смолов играл в Суперкубке России, играл достаточно хорошо. После Суперкубка у него было повреждение, он долгое время не тренировался. Сейчас он работает в общей группе, все зависит от него, будут хорошие кондиции - значит будет играть больше времени и постоянно.

Хеведес и Кверквелия занимаются в общей группе, но есть еще определенные проблемы, связанные с тем, что подготовительный этап они провели не полностью, они должны догнать по физическому состоянию общую группу. У Живоглядова есть повреждение после ЦСКА, сегодня он не тренируется.

Ранее Сёмин рассказал о трансферной политике железнодорожников. 

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cska plus
cska plus
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сегодня в 13:55
Палыч тонко знает своё дело.
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