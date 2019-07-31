Сёмин: «Хеведес и Кверквелия занимаются в общей группе»

Главный тренер «Локомотива» рассказал о состоянии футболистов своей команды.

Смолов играл в Суперкубке России, играл достаточно хорошо. После Суперкубка у него было повреждение, он долгое время не тренировался. Сейчас он работает в общей группе, все зависит от него, будут хорошие кондиции - значит будет играть больше времени и постоянно.