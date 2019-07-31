Сёмин: «Хеведес и Кверквелия занимаются в общей группе»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о состоянии футболистов своей команды.
Смолов играл в Суперкубке России, играл достаточно хорошо. После Суперкубка у него было повреждение, он долгое время не тренировался. Сейчас он работает в общей группе, все зависит от него, будут хорошие кондиции - значит будет играть больше времени и постоянно.
Хеведес и Кверквелия занимаются в общей группе, но есть еще определенные проблемы, связанные с тем, что подготовительный этап они провели не полностью, они должны догнать по физическому состоянию общую группу. У Живоглядова есть повреждение после ЦСКА, сегодня он не тренируется.
Ранее Сёмин рассказал о трансферной политике железнодорожников.