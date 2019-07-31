Жевнов: «Васютин хорошо проявил себя в Европе»

Тренер вратарей «Зенита» похвалил новобранца команды .

Его хорошо встретили. Традиционным тоннелем — ему, конечно, тоже пришлось пройти через это испытание.

Его никогда не упускали из вида. Парень — молодец, в свое время не побоялся уехать из России. Сначала в Финляндию, потом в Норвегию. Не каждый на это сейчас идет. Считаю, это было правильное решение. За это время Саша имел достаточно игрового времени, хорошо себя проявил, приобрел уверенность. С «Сарпсборгом» в еврокубках участвовал, где тоже выглядел здорово. Это тоже сыграло свою роль. Но очень важно и то, что Васютин — воспитанник «Зенита». Плюс у него очень хороший возраст — 24 года. Два более опытных голкипера — Кержаков и Лунёв — у нас есть, поэтому искали чуть помладше. В итоге все эти компоненты сошлись воедино и нас устроили.