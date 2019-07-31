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Жевнов: «Васютин хорошо проявил себя в Европе»

сегодня, 10:18

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов похвалил новобранца команды Александра Васютина.

Его хорошо встретили. Традиционным тоннелем — ему, конечно, тоже пришлось пройти через это испытание.

Его никогда не упускали из вида. Парень — молодец, в свое время не побоялся уехать из России. Сначала в Финляндию, потом в Норвегию. Не каждый на это сейчас идет. Считаю, это было правильное решение. За это время Саша имел достаточно игрового времени, хорошо себя проявил, приобрел уверенность. С «Сарпсборгом» в еврокубках участвовал, где тоже выглядел здорово. Это тоже сыграло свою роль. Но очень важно и то, что Васютин — воспитанник «Зенита». Плюс у него очень хороший возраст — 24 года. Два более опытных голкипера — Кержаков и Лунёв — у нас есть, поэтому искали чуть помладше. В итоге все эти компоненты сошлись воедино и нас устроили.

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wingback
wingback
   116 / 823
сегодня в 12:09
Под чутким руководством белоруса быстро превратится в дыру как предшественники...
Шуnя771
Шуnя771
   28 / 823
сегодня в 10:43
Лавка?)
Footbolista
Footbolista
   6 / 823
сегодня в 10:34
Заменит алкаша лунева...
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