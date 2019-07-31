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Самедов: «Кому-то внутри „Спартака“ нравится, что клуб окружен скандалами»

сегодня, 09:33

Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов рассказал о скандалах, которые развиваются вокруг «красно-белых».

Когда я уходил из клуба в 2005 году, было не так, тогда еще была эпоха Романцева. Потом ушел, и весь следующий период видел все это со стороны. Даже не знаю, почему постоянно вокруг «Спартака» скандалы. Возможно, это кому-нибудь нравится внутри клуба. Я пришел к такому выводу. Возможно, кому-то нравится быть в центре внимания, пускай это не всегда хорошо. Понятно, когда неудачные игры, тебя критикуют, но это нормально. Больше задевало, когда меня куда-то приплетали. К каким-то историям, ОПГ, разборкам. Кафельников приплел меня куда-то. Я пришел в «Спартак» играть. И делал свою работу честно. Когда видел свою фамилию в каких-то разборках, меня это сильно расстраивало и выводило из себя.

Хотел набрать Кафельникову. Узнал его номер, он не взял трубку. Потом он извинился передо мной в каком-то интервью.

ОПГ «Ромашка»? Были ребята, которые больше общались друг с другом. Потом нас – меня, Джикию, Джано – назвали ОПГ «Сирень». На самом деле ничего такого не было. Просто кто-то больше, кто-то меньше общается, это нормально. Но меня к какому-то ОПГ причислили. Я только за себя всегда говорю.

Что касается истории с майками Глушакова, я это не придумывал точно. Могу сказать то же и за Джикию с Джано. Как это было? Мы занимались в тренажерном зале, принесли майки, говорят, наденьте, сфотографируемся. Больше сказать нечего.

У меня никаких эмоций тогда не было. Сказали надеть – и все. У меня на тот момент безразличие полное было. Просто фотография, командная история, сказали надеть, поддержать кого-то. Я надел.

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Все комментарии
clop
clop ответил GGGringOOO
   100 / 822
сегодня в 10:13
Там из ваших никого в руководство Спартака не попало? А то темнокожих игроков прям под чистую продавать начали=))
Маловероятно, что наши смогли занять место в руководстве спартака. У вас там рулят Федуны и Алекперов. Ну, так говорит Вася Уткин. Чем руководствуются эти ребята, когда заменяют зулусов на гулиевых, это надо у них спросить.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   87 / 822
сегодня в 10:11
Саша ты из другого теста. Удачи тебе. 🐠
Армейская душа
Армейская душа
   71 / 822
сегодня в 10:08
"Как бы болельщики" этого клуба сами подогревают информацию о нём, а Федуну это выгодно - название постоянно на слуху, больше рекламной площади на футболках можно продать
GGGringOOO
GGGringOOO ответил clop
   682 / 822
сегодня в 10:01
Опг "Ромашка" и опг "Сирень" уже в прошлом. Сейчас в спартаке формируется новая опг. Опг "Шаурма".
Там из ваших никого в руководство Спартака не попало? А то темнокожих игроков прям под чистую продавать начали=))
112910415
112910415
   63 / 822
сегодня в 09:57
расслабься, Александр
нормальный ты парень, такие нужны !
Footbolista
Footbolista
   6 / 822
сегодня в 09:56
Это все домыслы...никому это не нравится...
clop
clop
   100 / 822
сегодня в 09:48
Опг "Ромашка" и опг "Сирень" уже в прошлом. Сейчас в спартаке формируется новая опг. Опг "Шаурма".
Союзник противников
Союзник противников
   66 / 822
сегодня в 09:45
Вообще многие в обширном сообществе поклонников "Спартака" страдают комплексом маркиза де Сада и капрала Мазоха.
LOpp
LOpp
   13 / 822
сегодня в 09:38
Рыба гниёт с головы.
С детства за Тун
С детства за Тун
   4 / 822
сегодня в 09:36
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