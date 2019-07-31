Самедов: «Кому-то внутри „Спартака“ нравится, что клуб окружен скандалами»

Бывший игрок «Спартака» рассказал о скандалах, которые развиваются вокруг «красно-белых».

Когда я уходил из клуба в 2005 году, было не так, тогда еще была эпоха Романцева. Потом ушел, и весь следующий период видел все это со стороны. Даже не знаю, почему постоянно вокруг «Спартака» скандалы. Возможно, это кому-нибудь нравится внутри клуба. Я пришел к такому выводу. Возможно, кому-то нравится быть в центре внимания, пускай это не всегда хорошо. Понятно, когда неудачные игры, тебя критикуют, но это нормально. Больше задевало, когда меня куда-то приплетали. К каким-то историям, ОПГ , разборкам. Кафельников приплел меня куда-то. Я пришел в «Спартак» играть. И делал свою работу честно. Когда видел свою фамилию в каких-то разборках, меня это сильно расстраивало и выводило из себя.

Хотел набрать Кафельникову. Узнал его номер, он не взял трубку. Потом он извинился передо мной в каком-то интервью.

ОПГ «Ромашка»? Были ребята, которые больше общались друг с другом. Потом нас – меня, Джикию, Джано – назвали ОПГ «Сирень». На самом деле ничего такого не было. Просто кто-то больше, кто-то меньше общается, это нормально. Но меня к какому-то ОПГ причислили. Я только за себя всегда говорю.

Что касается истории с майками Глушакова, я это не придумывал точно. Могу сказать то же и за Джикию с Джано. Как это было? Мы занимались в тренажерном зале, принесли майки, говорят, наденьте, сфотографируемся. Больше сказать нечего.

У меня никаких эмоций тогда не было. Сказали надеть – и все. У меня на тот момент безразличие полное было. Просто фотография, командная история, сказали надеть, поддержать кого-то. Я надел.