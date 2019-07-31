Сухина: «Сможете доказать, что в матче с „Динамо“ был не пенальти?»

Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина, в данный момент работающий начальником команды в «Локомотиве», прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера в свой адрес. Ранее Гинер выразил недоумение из-за пенальти, которые назначают в пользу железнодорожников.
Сможете доказать, что в матче с «Динамо» был не пенальти? Я — нет. Теперь по «Краснодару». Я обсуждал этот момент с арбитрами. Если бы в этой игре был VAR, ситуация развивалась бы так: независимо от решения судьи — назначить пенальти или нет — VAR бы не вмешался. Потому что это не очевидная ошибка судьи, которую нужно было исправлять. Он стоял в трех метрах, хорошо видел эпизод и сразу принял решение. Я передаю слова арбитров, которые — если бы был VAR — отвечали бы за просмотр повторов. Спрашивал у них: «А как бы было?» Они рассказали. Да, это неочевидный момент, но увидите — чем больше матчей у нас будет с VAR, тем чаще такие вопросы возникнут: вчера в похожей ситуации было так, а сегодня — по-другому.
Евгений Леннорович не обвинял, а сказал, что «надо задать вопрос господину Сухине». Вопрос прозвучал, я ответил. Все нормально. Другой момент — в том, что это заявление было сделано за несколько туров до нашей игры с ЦСКА… Я-то не буду вспоминать в прессе прошлогодний матч в Черкизово или игру в первом круге в гостях — с незасчитанным голом и удалением Эдера, которого не было. Потому что понимаю: бывают сложные ситуации. А выстраивать их в ряд и говорить, что за нами погнались, не хочется.
Вот и пошла мода включать бывших судей в руководство???
И почему Сухина не поинтересовался мнением коллег по поводу гола Миранчука со штрафного???
Вот и пошла мода включать бывших судей в руководство???
И почему Сухина не поинтересовался мнением коллег по поводу гола Миранчука со штрафного???
И в завершении.
ЦСК тоже с ментами роднит то, что вы не имеете отношения ни к армии не к милиции, два клуба, банковские подстилки) Акционерное Общество ЦСКА, БУКВУ А УБЕРИТЕ, ВЫ К НЕЙ НЕ ИМЕЕТЕ ОТНОШЕНИЯ.
И в завершении.
ЦСК тоже с ментами роднит то, что вы не имеете отношения ни к армии не к милиции, два клуба, банковские подстилки) Акционерное Общество ЦСКА, БУКВУ А УБЕРИТЕ, ВЫ К НЕЙ НЕ ИМЕЕТЕ ОТНОШЕНИЯ.