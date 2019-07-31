Сухина: «Сможете доказать, что в матче с „Динамо“ был не пенальти?»

Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина, в данный момент работающий начальником команды в «Локомотиве», прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера в свой адрес. Ранее Гинер выразил недоумение из-за пенальти, которые назначают в пользу железнодорожников.

Сможете доказать, что в матче с «Динамо» был не пенальти? Я — нет. Теперь по «Краснодару». Я обсуждал этот момент с арбитрами. Если бы в этой игре был VAR , ситуация развивалась бы так: независимо от решения судьи — назначить пенальти или нет — VAR бы не вмешался. Потому что это не очевидная ошибка судьи, которую нужно было исправлять. Он стоял в трех метрах, хорошо видел эпизод и сразу принял решение. Я передаю слова арбитров, которые — если бы был VAR — отвечали бы за просмотр повторов. Спрашивал у них: «А как бы было?» Они рассказали. Да, это неочевидный момент, но увидите — чем больше матчей у нас будет с VAR , тем чаще такие вопросы возникнут: вчера в похожей ситуации было так, а сегодня — по-другому.