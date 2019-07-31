ГлавнаяНовости

Сухина: «Сможете доказать, что в матче с „Динамо“ был не пенальти?»

сегодня, 10:55

Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина, в данный момент работающий начальником команды в «Локомотиве», прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера в свой адрес. Ранее Гинер выразил недоумение из-за пенальти, которые назначают в пользу железнодорожников.

Сможете доказать, что в матче с «Динамо» был не пенальти? Я — нет. Теперь по «Краснодару». Я обсуждал этот момент с арбитрами. Если бы в этой игре был VAR, ситуация развивалась бы так: независимо от решения судьи — назначить пенальти или нет — VAR бы не вмешался. Потому что это не очевидная ошибка судьи, которую нужно было исправлять. Он стоял в трех метрах, хорошо видел эпизод и сразу принял решение. Я передаю слова арбитров, которые — если бы был VAR — отвечали бы за просмотр повторов. Спрашивал у них: «А как бы было?» Они рассказали. Да, это неочевидный момент, но увидите — чем больше матчей у нас будет с VAR, тем чаще такие вопросы возникнут: вчера в похожей ситуации было так, а сегодня — по-другому.

Евгений Леннорович не обвинял, а сказал, что «надо задать вопрос господину Сухине». Вопрос прозвучал, я ответил. Все нормально. Другой момент — в том, что это заявление было сделано за несколько туров до нашей игры с ЦСКА… Я-то не буду вспоминать в прессе прошлогодний матч в Черкизово или игру в первом круге в гостях — с незасчитанным голом и удалением Эдера, которого не было. Потому что понимаю: бывают сложные ситуации. А выстраивать их в ряд и говорить, что за нами погнались, не хочется.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тихонов: «Трансферная политика „Спартака“ не приведет ни к чему хорошему»
Сегодня, 12:32 Комментарии11
Сёмин: «Рэп? Нет, я слушаю „День победы“»
Сегодня, 12:03 Комментарии2
Сёмин: «Хеведес и Кверквелия занимаются в общей группе»
Сегодня, 12:01 Комментарии0
Крыховяк: «Мой русский стал намного лучше. Теперь я могу разговаривать»
Сегодня, 11:44 Комментарии4
Сёмин: «Идеально было бы укрепить среднюю линию, линию атаки и оборону»
Сегодня, 11:04 Комментарии6
Джано - Самедову: «Легенда. Рад, что я с тобой так подружился»
Сегодня, 10:20 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Faustello
Faustello
   3 / 823
сегодня в 12:52
Сухина должен молчать в тряпочку и крестится чтобы его не посадили за коррупцию с судьями!
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответил В еврокубках бессилен
   325 / 823
сегодня в 12:33
Скоро алкаша с Сухиной посадят в Европе на задницу, шесть раз.
не бойся в этом сезоне всех усадят и зинку тоже
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 823
сегодня в 12:31
Разница между Сухиной и Гинером?!? Сухина, как мы видим, может без проблем перетереть вопросы с судьями, а Гинер - нет!!!
Вот и пошла мода включать бывших судей в руководство???
И почему Сухина не поинтересовался мнением коллег по поводу гола Миранчука со штрафного???
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен ответил BAHbKA BCTAHbKA
   146 / 823
сегодня в 12:30
Речь о Европе, а не продажной РПЛ. У Сухины кишка тонка там, это не продажная РПЛ.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил В еврокубках бессилен
   260 / 823
сегодня в 12:26
Ну во первых не болела семинольника, во вторых у Локо трофей не так давно был, в отличии от вашего. В третьих у локо тренер есть, в отличии от цскашного физрука.

И в завершении.
ЦСК тоже с ментами роднит то, что вы не имеете отношения ни к армии не к милиции, два клуба, банковские подстилки) Акционерное Общество ЦСКА, БУКВУ А УБЕРИТЕ, ВЫ К НЕЙ НЕ ИМЕЕТЕ ОТНОШЕНИЯ.
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен ответил BAHbKA BCTAHbKA
   146 / 823
сегодня в 12:18
Сказал болела семинольного бестрофейника. Вас с проводницами очень роднит то, что будете вечными бестрофейниками.
112910415
112910415
   57 / 823
сегодня в 12:17
объективно..беспристрастно..верим !
амурец
амурец ответил В еврокубках бессилен
   104 / 823
сегодня в 12:04
Скоро алкаша с Сухиной посадят в Европе на задницу, шесть раз.
как впрочем и остальных и коней в том числе
Omaxa
Omaxa
   120 / 823
сегодня в 12:01
Сухина демагогию несет.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил В еврокубках бессилен
   260 / 823
сегодня в 11:56
Только к тому моменту лошади давно уже будут сидеть в этой заднице.
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен ответил амурец
   146 / 823
сегодня в 11:51
Скоро алкаша с Сухиной посадят в Европе на задницу, шесть раз.
амурец
амурец
   104 / 823
сегодня в 10:58
ха, спокойно и выдержанно посадил Гинера на задницу
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100