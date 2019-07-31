Сёмин: «Идеально было бы укрепить среднюю линию, линию атаки и оборону»

Главный тренер «Локомотива» рассказал о трансферной политике железнодорожников.

Я тоже жду конкретики, что касается трансферов. Что касается позиций, то идеально было бы укрепить среднюю линию, линию атаки и оборону.

Скоро пойдут сложные игры и нам хотелось бы, чтобы группа игроков, которая могла бы успешно играть, была увеличена. Если нет, то будем давать шанс молодым проявить себя в играх с сильными соперниками.