Сёмин: «Идеально было бы укрепить среднюю линию, линию атаки и оборону»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о трансферной политике железнодорожников.
Я тоже жду конкретики, что касается трансферов. Что касается позиций, то идеально было бы укрепить среднюю линию, линию атаки и оборону.
Скоро пойдут сложные игры и нам хотелось бы, чтобы группа игроков, которая могла бы успешно играть, была увеличена. Если нет, то будем давать шанс молодым проявить себя в играх с сильными соперниками.
Ранее Сёмин признался, что выступает за внедрение VAR.
для хороших результатов надо усилить все линии !
для хороших результатов надо усилить все линии !