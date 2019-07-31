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Сёмин: «Идеально было бы укрепить среднюю линию, линию атаки и оборону»

сегодня, 11:04

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о трансферной политике железнодорожников. 

Я тоже жду конкретики, что касается трансферов. Что касается позиций, то идеально было бы укрепить среднюю линию, линию атаки и оборону.

Скоро пойдут сложные игры и нам хотелось бы, чтобы группа игроков, которая могла бы успешно играть, была увеличена. Если нет, то будем давать шанс молодым проявить себя в играх с сильными соперниками.

Ранее Сёмин признался, что выступает за внедрение VAR

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Все комментарии
112910415
112910415
   57 / 823
сегодня в 12:20
железная логика, даже железнодорожная
для хороших результатов надо усилить все линии !
Faustello
Faustello
   3 / 823
сегодня в 11:54
Шпалыч шельма, везде хочет усилится )))
beefs
beefs
   81 / 823
сегодня в 11:53
Хотелки, хотелки, не поздно ли?
drug01
drug01
   109 / 823
сегодня в 11:46
Тогда будем чемпионами
Don trambon
Don trambon
   75 / 823
сегодня в 11:06
ухаха. во все линии. А как же мурилло с чемпионом мира в обороне и дядя Фёдор в атаке?)
Шуnя771
Шуnя771
   28 / 823
сегодня в 11:06
Опять билеты подорожают на пригород...)
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