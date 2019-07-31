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Джано - Самедову: «Легенда. Рад, что я с тобой так подружился»

сегодня, 10:20

Полузащитник «Спартака» Джано прокомментировал новость о завершении карьеры Александра Самедова, с которым они вместе выступали в составе «красно-белых».

Легенда. Рад, что я с тобой так подружился. Одно удовольствие с тобой играть и тренироваться. Но я с тобой не прощаюсь, мы всегда на связи.

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Все комментарии
marvel777
marvel777
   296 / 823
сегодня в 11:55
Джано да ты и сам легенда))
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 823
сегодня в 11:48
Самедов легенда чего? Спартака или России? А может твоя личная легенда, что более подходит. Джано ещё раз подтвердил, что мозги в его голове отсутствуют полностью.
Для России этот футболист ничего толком не сделал, так несколько моментов, в Спартаке практически не играл, только в начале и в конце карьеры.
амурец
амурец
   104 / 823
сегодня в 10:59
а кто легенда?
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
   323 / 823
сегодня в 10:49
    С детства за Тун
    С детства за Тун
       4 / 823
    сегодня в 10:40
    Показушник Онанидзе.
    Не спартак
    Не спартак
       101 / 823
    сегодня в 10:22
    Очередное признание в любви Ананидзе.
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