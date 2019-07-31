Джано - Самедову: «Легенда. Рад, что я с тобой так подружился»

Полузащитник «Спартака» Джано прокомментировал новость о завершении карьеры Александра Самедова, с которым они вместе выступали в составе «красно-белых».
Легенда. Рад, что я с тобой так подружился. Одно удовольствие с тобой играть и тренироваться. Но я с тобой не прощаюсь, мы всегда на связи.
Для России этот футболист ничего толком не сделал, так несколько моментов, в Спартаке практически не играл, только в начале и в конце карьеры.
Для России этот футболист ничего толком не сделал, так несколько моментов, в Спартаке практически не играл, только в начале и в конце карьеры.
прикиньте,что скоро глушак засветит на всех........
прикиньте,что скоро глушак засветит на всех........