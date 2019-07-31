Джано - Самедову: «Легенда. Рад, что я с тобой так подружился»

Полузащитник «Спартака» Джано прокомментировал новость о завершении карьеры , с которым они вместе выступали в составе «красно-белых».

Легенда. Рад, что я с тобой так подружился. Одно удовольствие с тобой играть и тренироваться. Но я с тобой не прощаюсь, мы всегда на связи.