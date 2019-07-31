Крыховяк: «Мой русский стал намного лучше. Теперь я могу разговаривать»

Польский полузащитник «Локомотива» признался, что активно изучает русский язык.

Мой русский стал намного лучше. Теперь я могу разговаривать с игроками. Это хорошо, потому что не все игроки знают английский. А так я знаю четыре с половиной. Сейчас я занимаюсь с репетитором раз в неделю.

VAR ? Сейчас он есть во всех чемпионатах. Это очень хорошо, потому что мы можем смотреть повторы.

Последняя игра с ЦСКА мне не понравилась. Мы нанесли всего один удар. Мы можем лучше.

Сезон длинный, много игр. Но мне очень нравится играть с Бариновым. Это очень хороший игрок. Он выносливый и бьется в каждом матче. Это очень хорошо для команды.