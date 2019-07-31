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Крыховяк: «Мой русский стал намного лучше. Теперь я могу разговаривать»

сегодня, 11:44

Польский полузащитник «Локомотива» Гжегош Крыховяк признался, что активно изучает русский язык.

Мой русский стал намного лучше. Теперь я могу разговаривать с игроками. Это хорошо, потому что не все игроки знают английский. А так я знаю четыре с половиной. Сейчас я занимаюсь с репетитором раз в неделю.

VAR? Сейчас он есть во всех чемпионатах. Это очень хорошо, потому что мы можем смотреть повторы.

Последняя игра с ЦСКА мне не понравилась. Мы нанесли всего один удар. Мы можем лучше.

Сезон длинный, много игр. Но мне очень нравится играть с Бариновым. Это очень хороший игрок. Он выносливый и бьется в каждом матче. Это очень хорошо для команды.

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Все комментарии
wingback
wingback
   116 / 823
сегодня в 12:58
Ляхам за деньги даже русский язык поперёк горла не встаёт...
Faustello
Faustello
   3 / 823
сегодня в 12:26
Крыховяк:
- Моё пип русский пип стал окуенным! Пип пип теперь пип я пип могу пип разговаривать пип с судьями пип пип пип )))
КЭТиК
КЭТиК
   155 / 823
сегодня в 11:55
Каждое второе слово матерное, а так в целом хорошо.
mortid
mortid
   266 / 823
сегодня в 11:47
А до этого мычал что ли?
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