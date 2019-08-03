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ПСЖ - обладатель Суперкубка Франции

сегодня, 16:39
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ПСЖ одержал победу над «Ренном» в матче за Суперкубок Франции.

ПСЖ – «Ренн» – 2:1 (0:1)

Голы: Мбаппе 57, Ди Мария 73 - Хуну 13

ПСЖАреоля, Менье (Силва 80), Диалло, Керер, Бернат, Верратти, Маркиньос (Паредес 78), Эррера (Ди Мария, 61), Сарабия, Кавани, Мбаппе

«Ренн»: Кубек, Желен, Да Силва, Морель, Мауасса, Буриго (Гбохо 68), Гренье, Камавинга, Тэ, Леа Силики (Дель Кастильо 84), Хуну (Боэй 46)

Предупреждения: Менье 7, Бернат 23, Буриго 45, Леа Силики 72, Ди Мария 74, Сарабия 90, Мбаппе 90+4.

Судья: Бастьен (Франция).

Напомним, что нападающий ПСЖ Неймар пропустил встречу из-за травмы.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   141 / 843
сегодня в 18:00
ПСЖ сам слегка создаёт интригу.
STVA 1
STVA 1
   80 / 843
сегодня в 17:14
Даже проигрывал мешок)))😃
Артемкa
Артемкa ответил dimagas1
   315 / 843
сегодня в 17:03
Где петух что уже потух?))
Как всегда, то дисква, то лечится, то бастует)
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   58 / 843
сегодня в 16:57
На классе
Izmar
Izmar
   66 / 843
сегодня в 16:50
ПСЖ с победой!
NbKA555
NbKA555
   148 / 843
сегодня в 16:44
Понятно
dimagas1
dimagas1
   175 / 843
сегодня в 16:42
Где петух что уже потух?))
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