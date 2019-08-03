ПСЖ - обладатель Суперкубка Франции

ПСЖ одержал победу над «Ренном» в матче за Суперкубок Франции.
ПСЖ – «Ренн» – 2:1 (0:1)
Голы: Мбаппе 57, Ди Мария 73 - Хуну 13
ПСЖ: Ареоля, Менье (Силва 80), Диалло, Керер, Бернат, Верратти, Маркиньос (Паредес 78), Эррера (Ди Мария, 61), Сарабия, Кавани, Мбаппе
«Ренн»: Кубек, Желен, Да Силва, Морель, Мауасса, Буриго (Гбохо 68), Гренье, Камавинга, Тэ, Леа Силики (Дель Кастильо 84), Хуну (Боэй 46)
Предупреждения: Менье 7, Бернат 23, Буриго 45, Леа Силики 72, Ди Мария 74, Сарабия 90, Мбаппе 90+4.
Судья: Бастьен (Франция).
Напомним, что нападающий ПСЖ Неймар пропустил встречу из-за травмы.