«Пюник» Тарханова прошел в следующий раунд ЛЕ. «Кайрат» вылетел

вчера, 23:26

«Пюник», главным тренером которого является российский специалист Александр Тарханов, прошел в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы. Нулевой ничьей в ответном поединке с клубом «Яблонец» ереванской команде оказалось достаточно.

«Яблонец» - «Пюник» - 0:0

Первый матч: 1:2

Казахстанский «Кайрат» на том же этапе турнира уступил «Хапоэлю». В ответном поединке судья удалил троих игроков «Кайрата».

«Кайрат» - «Хапоэль» - 1:1 (1:0)

Голы: Дугалич 40 - Дугалич 63 (автогол)

Первый матч: 0:2

Сегодня в следующий раунд Лиги Европы также вышли «Заря» и «Астана».