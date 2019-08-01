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«Пюник» Тарханова прошел в следующий раунд ЛЕ. «Кайрат» вылетел

вчера, 23:26

«Пюник», главным тренером которого является российский специалист Александр Тарханов, прошел в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы. Нулевой ничьей в ответном поединке с клубом «Яблонец» ереванской команде оказалось достаточно.

«Яблонец» - «Пюник» - 0:0

Первый матч: 1:2

Казахстанский «Кайрат» на том же этапе турнира уступил «Хапоэлю». В ответном поединке судья удалил троих игроков «Кайрата».

«Кайрат» - «Хапоэль» - 1:1 (1:0)
Голы: Дугалич 40 - Дугалич 63 (автогол)

Первый матч: 0:2

Сегодня в следующий раунд Лиги Европы также вышли «Заря» и «Астана».

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Все комментарии
ОЛЛС
ОЛЛС
   136 / 839
сегодня в 01:09
Пюник молодцы! Интересно,а ведь возможен вариант игры между Пюником и Нефтчи.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   64 / 839
сегодня в 00:55
Пюник с победой!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   667 / 839
сегодня в 00:20
Тарханов красава
beefs
beefs
   108 / 839
сегодня в 00:08
Тарханова с продолжением...
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 839
вчера в 23:33
Армяне, айзеры идут дальше, а "великая" Россия разгромлена!!!
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