«Урал» не смог удержать победу в матче с «Ростовом»

«Урал» и «Ростов» сыграли вничью в матче 4-го тура РПЛ.
Екатеринбург, стадион «Екатеринбург-Арена»
«Урал» - «Ростов» - 2:2
Голы: Панюков 14, Ильин 81 - Шомуродов 67, Сигурдарсон 85
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Емельянов, Меркулов, Фидлер, Аугустыняк, Бикфалви, Димитров (Егорычев 83), Эль-Кабир (Бавин 33), Панюков (Ильин 73)
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов, Антонсен Норманн, Еременко, Попов, Ионов (Сигурдарсон 61), Байрамян (Саплинов 72), Шомуродов
Главный тренер: Карпин Валерий.
Предупреждения: Ароян 20, Антонсен Норманн 44, Емельянов 52, Шомуродов 60, Бавин 88
Судья: Васильев Станислав.
Напомним, что «Ростов» одержал выездную победу над «Арсеналом» в рамках 3-го тура РПЛ.
в основном сидят в своих барах-каютах
и делятся там впечатлениями с редкими
вылазками на ОВ, и поверь, таких провокаторов
туда они однозначно не пригласят ) Если только
сам не забурится, однако с хроническим троллингом
продержаться в нормальном оффтопе это ненадолго )
А сами не пригласят. ибо знают, что троллю в оффтопе-скукота )
в основном сидят в своих барах-каютах
и делятся там впечатлениями с редкими
вылазками на ОВ, и поверь, таких провокаторов
туда они однозначно не пригласят ) Если только
сам не забурится, однако с хроническим троллингом
продержаться в нормальном оффтопе это ненадолго )
А сами не пригласят. ибо знают, что троллю в оффтопе-скукота )
Что понимайте здесь как : да будет срач )))
Нормальных ты и так знаешь, и их отношение
к тебе лично, в частности Катя, Корабел, Ириша
а зачем тебе мнение их троллей, которые сутками
здесь штаны в поисках с...ча протирают...не понимаю ))
Что понимайте здесь как : да будет срач )))
Нормальных ты и так знаешь, и их отношение
к тебе лично, в частности Катя, Корабел, Ириша
а зачем тебе мнение их троллей, которые сутками
здесь штаны в поисках с...ча протирают...не понимаю ))
Ты провокатор всегда пытаешься поссорить болельщиков Ростова и Зенита своими оскорбительными комментами про Ростов
Странно что настоящие болельщики Зенита не видят этого и не осаживают провокатора с 50 аккаунтами
Ты провокатор всегда пытаешься поссорить болельщиков Ростова и Зенита своими оскорбительными комментами про Ростов
Странно что настоящие болельщики Зенита не видят этого и не осаживают провокатора с 50 аккаунтами
А собственные глаза- это показатель
лишь увиденного, но не документальность.
А собственные глаза- это показатель
лишь увиденного, но не документальность.