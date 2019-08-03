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«Урал» не смог удержать победу в матче с «Ростовом»

сегодня, 15:54
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«Урал» и «Ростов» сыграли вничью в матче 4-го тура РПЛ.

Екатеринбург, стадион «Екатеринбург-Арена»

«Урал» - «Ростов» - 2:2
Голы: Панюков 14, Ильин 81 - Шомуродов 67, Сигурдарсон 85

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Емельянов, Меркулов, Фидлер, Аугустыняк, Бикфалви, Димитров (Егорычев 83), Эль-Кабир (Бавин 33), Панюков (Ильин 73)
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов, Антонсен Норманн, Еременко, Попов, Ионов (Сигурдарсон 61), Байрамян (Саплинов 72), Шомуродов
Главный тренер: Карпин Валерий.

Предупреждения: Ароян 20, Антонсен Норманн 44, Емельянов 52, Шомуродов 60, Бавин 88

Судья: Васильев Станислав.

Напомним, что «Ростов» одержал выездную победу над «Арсеналом» в рамках 3-го тура РПЛ.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   253 / 841
сегодня в 16:52
Еременко лучший!
beefs
beefs
   109 / 841
сегодня в 16:50
Ничейка - это нормально...
Еврей1
Еврей1
   151 / 841
сегодня в 16:44
ну и ничейка норм!
Эльмот
Эльмот
сегодня в 16:42
Трезвый повар со ста клонами обиделся что Пердивщик отскочил.
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 841
сегодня в 16:39
Не повезло Уралу. Гыгыгы
Alladins
Alladins
сегодня в 16:38
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил Трезвый повар
       82 / 841
    сегодня в 16:36
    Привет Назар. Настоящие болельщики Зенита должны знать что один интернетовский провокатор с 50 клонами, который никогда не был на играх Зенита, хочет настроить болельщиков других клубов против Зенита, своими постоянными оскорблениями других клубов
    Настоящие болельщики, коих упомянул,
    в основном сидят в своих барах-каютах
    и делятся там впечатлениями с редкими
    вылазками на ОВ, и поверь, таких провокаторов
    туда они однозначно не пригласят ) Если только
    сам не забурится, однако с хроническим троллингом
    продержаться в нормальном оффтопе это ненадолго )
    А сами не пригласят. ибо знают, что троллю в оффтопе-скукота )
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Трезвый повар
       4 / 841
    сегодня в 16:36
    Привет Назар. Настоящие болельщики Зенита должны знать что один интернетовский провокатор с 50 клонами, который никогда не был на играх Зенита, хочет настроить болельщиков других клубов против Зенита, своими постоянными оскорблениями других клубов
    Это Интернет, тут никто не может запретить другому высказываться, и мы не можем Славнову, видимо, наболело, а уж что - что "Зенит" чемпион, или что Славнов сам может реализоваться только на сайте, это уж его дело.
    BZ2315
    BZ2315
       543 / 841
    сегодня в 16:35
    Жаль, что Урал упустил победу с более слабой командой.
    Брулин
    Брулин
       66 / 841
    сегодня в 16:35
    матч был - огонь! Никаких чеpтовых автобусов!
    Гордецкий
    Гордецкий ответил Трезвый повар
       402 / 841
    сегодня в 16:34
    Привет Назар. Настоящие болельщики Зенита должны знать что один интернетовский провокатор с 50 клонами, который никогда не был на играх Зенита, хочет настроить болельщиков других клубов против Зенита, своими постоянными оскорблениями других клубов
      ОЛЛС
      ОЛЛС
         119 / 841
      сегодня в 16:33
      Очень хорошо играл Ростов.Удивительно,что не смогли одержать победу.
      Трезвый повар
      Трезвый повар ответил NAZAR 007
         194 / 841
      сегодня в 16:30
      Здорово, Олег ! А зачем ? ) Это же соккер ) Что понимайте здесь как : да будет срач ))) Нормальных ты и так знаешь, и их отношение к тебе лично, в частности Катя, Корабел, Ириша а зачем тебе мнение их троллей, которые сутками здесь штаны в поисках с...ча протирают...не понимаю ))
      Привет Назар. Настоящие болельщики Зенита должны знать что один интернетовский провокатор с 50 клонами, который никогда не был на играх Зенита, хочет настроить болельщиков других клубов против Зенита, своими постоянными оскорблениями других клубов
      Absinthe5
      Absinthe5
         262 / 841
      сегодня в 16:29
      И снова уже желтая) Сайт - жесть)
      EAGinLE
      EAGinLE
         29 / 841
      сегодня в 16:28
      И ничья хорошо
      Трезвый повар
      Трезвый повар
         194 / 841
      сегодня в 16:26
      В этом сезоне матчи с участием Ростова проходят очень результативно. В обороне явные проблемы. Может быть пора уже Вилюша поставить в основу
      NAZAR 007
      NAZAR 007 ответил Трезвый повар
         82 / 841
      сегодня в 16:25
      Пердивный михаил славнов, игорь солнцев, гоша тамбовский, кирилл суриков, александр северный, андрей вишняков, павел амурский, андрей сибиряков, владимир, балтийский, лиговский, ладожский - оставил очередной пердивный коммент Ты провокатор всегда пытаешься поссорить болельщиков Ростова и Зенита своими оскорбительными комментами про Ростов Странно что настоящие болельщики Зенита не видят этого и не осаживают провокатора с 50 аккаунтами
      Здорово, Олег ! А зачем ? ) Это же соккер )
      Что понимайте здесь как : да будет срач )))
      Нормальных ты и так знаешь, и их отношение
      к тебе лично, в частности Катя, Корабел, Ириша
      а зачем тебе мнение их троллей, которые сутками
      здесь штаны в поисках с...ча протирают...не понимаю ))
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
         90 / 841
      сегодня в 16:22
      Великолепный матч. Ростов поравился больше. Удивило, что игра его в атаку, а не от обороны.
      Absinthe5
      Absinthe5 ответил Трезвый повар
         262 / 841
      сегодня в 16:21
      И громко стучат)
      Absinthe5
      Absinthe5
         262 / 841
      сегодня в 16:20
      Заголовок не отражает суть. Правильно было бы: " Сельмаш не смог дожать Урал"
      Трезвый повар
      Трезвый повар ответил Izmar
         194 / 841
      сегодня в 16:19
      Пердивный ростов сумел таки отскочить.
        А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
        А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ ответил RussianMango
           76 / 841
        сегодня в 16:18
        В РПЛ просто больше не за кого стыдиться.
        Еще сухой разами смешит,но за зенит все равно стыдно
        Vladimir Grechko
        Vladimir Grechko ответил alex074
           444 / 841
        сегодня в 16:17
        "Грозный" РОСТОВ отскочил в уральской столице...
        ты наверное игру не смотрел))
        Морозовский
        Морозовский ответил alex074
           5 / 841
        сегодня в 16:14
        "Грозный" РОСТОВ отскочил в уральской столице...
        Однозначно, не тянешь, ты, на "серого вОлка"!
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
           24 / 841
        сегодня в 16:14
        Хорошая результативность для начала тура!
        NAZAR 007
        NAZAR 007 ответил ПерекатиПоле
           82 / 841
        сегодня в 16:14
        Там дог чистой воды был. Тоже об этом писал. Когда Панченко по мячу бил, защитники от него разбегались, что бы не дай бог на пути мяча не встать.
        Есть доки, пруфы на то, что это дог ?
        А собственные глаза- это показатель
        лишь увиденного, но не документальность.
        Морозовский
        Морозовский
           5 / 841
        сегодня в 16:13
        "Уралу" позволили сыграть вничью!
        alex074
        alex074
           276 / 841
        сегодня в 16:11
        "Грозный" РОСТОВ отскочил в уральской столице...
        RussianMango
        RussianMango ответил А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
           48 / 841
        сегодня в 16:09
        В РПЛ просто больше не за кого стыдиться.
        STVA 1
        STVA 1
           86 / 841
        сегодня в 16:08
        Жаль конечно , что Урал не удержал .
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