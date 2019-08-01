«Арсенал» крупно проиграл «Нефтчи» и вылетел из Лиги Европы

Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы (3:0).
Баку, стадион Бакссел арена (8-й км)
«Нефтчи» - «Арсенал» 3:0 (0:0)
Голы: Алиев 49, да Силва 89 (пенальти), Мбодж 90+3
«Нефтчи»: Агаев, Булудов, Петров, Станкович, Кривоцюк, Кейн, Мустивар, Махмудов (Аласгаров 62), да Силва (Гаджиев 90+1), Алиев (Мбодж 77), Джозеф-Монроуз
«Арсенал»: Левашов, Комбаров (Банда 72), Беляев, Григалава, Альварес, Костадинов (Тудорие 80), Ткачев, Чаушич, Горбатенко, Лесовой, Луценко
Тренеры: Роберто Бордин - Игорь Черевченко.
Предупреждения: Чаушич 9, Петров 67, Костадинов 80, Кривоцюк 87, Григалава 88
Ранее «Заря» и «Астана» вышли в следующий раунд Лиги Европы.
Финалист вместо Локо сразу бы в группе играл, а не маялся с айзерами да евреями...
Финалист вместо Локо сразу бы в группе играл, а не маялся с айзерами да евреями...
Не исключаю, что и Спартак нас не порадует, но это тема отложена на неделю.
Не исключаю, что и Спартак нас не порадует, но это тема отложена на неделю.
Посмотрим, как выступят в еврокубках команды, которые милы вашему сердцу и сравним с вашими прогнозами, господин хейтер определенных команд. Хотя, в отличии от вас, в еврокубках я болею за все наши клубы, вне зависимости от личного предпочтения. Ибо хорошее выступление в еврокубках идет на пользу всем нашим командам, а не только избранным
Посмотрим, как выступят в еврокубках команды, которые милы вашему сердцу и сравним с вашими прогнозами, господин хейтер определенных команд. Хотя, в отличии от вас, в еврокубках я болею за все наши клубы, вне зависимости от личного предпочтения. Ибо хорошее выступление в еврокубках идет на пользу всем нашим командам, а не только избранным
И быки выиграют, в отличии от вечных бестрофейников из депо и тарасовки, всему свое время.
И быки выиграют, в отличии от вечных бестрофейников из депо и тарасовки, всему свое время.