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«Арсенал» крупно проиграл «Нефтчи» и вылетел из Лиги Европы

сегодня, 21:54
НефтчиЛоготип футбольный клуб Нефтчи (Баку)3 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы (3:0). 

Баку, стадион Бакссел арена (8-й км)

«Нефтчи» - «Арсенал» 3:0 (0:0)
Голы: Алиев 49, да Силва 89 (пенальти), Мбодж 90+3

«Нефтчи»: Агаев, Булудов, Петров, Станкович, Кривоцюк, Кейн, Мустивар, Махмудов (Аласгаров 62), да Силва (Гаджиев 90+1), Алиев (Мбодж 77), Джозеф-Монроуз

«Арсенал»: Левашов, Комбаров (Банда 72), Беляев, Григалава, Альварес, Костадинов (Тудорие 80), Ткачев, Чаушич, Горбатенко, Лесовой, Луценко

Тренеры: Роберто Бордин - Игорь Черевченко.

Предупреждения: Чаушич 9, Петров 67, Костадинов 80, Кривоцюк 87, Григалава 88

Ранее .

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Все комментарии
Штиль
Штиль ответил pomor45
   439 / 838
сегодня в 22:20
Ты бы с эпитетами поосторожнее. Сам не весть что из себя представляешь.
Что , за азерботов обидно?)
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1 ответил В еврокубках бессилен
   216 / 838
сегодня в 22:20
Конечно посмотришь на депо, в этот раз у них 1-2 топ клуба точно будут, не как в прошлом сезоне, а пищевик до группы не доползет - слаб очень.
Ты бессилен в прогнозах.....
pomor45
pomor45 ответил Морозовский
   51 / 838
сегодня в 22:20
Позор "Зениту"! Бакланам бы больше накидали !
Тебе лишь бы пёнуть.
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответил abrek123
   116 / 838
сегодня в 22:20
Что за сказки кто-то украл у Краснодара что-то)))Сами все про76и установив рекорд без побед 10 матчей кажись или больше не помню точно..
Не относись к нему серьезно. Это обычный бот-провокатор, 99% всех постов про Сухину и продажный паровоз. Не по адресу там искать объективность)
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен ответил Сергей Тихонов
   270 / 838
сегодня в 22:18
Согласен, про стабильное 4 место коней в ЛЧ можно и не рассказывать. Да и бакланы в еврокубках давно не феерят. Хотя про возможные достижения Краснодара я бы заранее тоже не рассказывал. Посмотрим, как выступят в еврокубках команды, которые милы вашему сердцу и сравним с вашими прогнозами, господин хейтер определенных команд. Хотя, в отличии от вас, в еврокубках я болею за все наши клубы, вне зависимости от личного предпочтения. Ибо хорошее выступление в еврокубках идет на пользу всем нашим командам, а не только избранным
Конечно посмотришь на депо, в этот раз у них 1-2 топ клуба точно будут, не как в прошлом сезоне, а пищевик до группы не доползет - слаб очень.
161регион
161регион
   190 / 838
сегодня в 22:18
Незнаю почему,но стыдно так давно не было.....за 90 минут игры запомнилась одна перекладина со стандарта и грузин который сначала сделал обрез,а потом привез пенальти....((((
pomor45
pomor45 ответил Штиль
   51 / 838
сегодня в 22:18
Ужас, проиграть арбузникам это просто дно.
Ты бы с эпитетами поосторожнее. Сам не весть что из себя представляешь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 838
сегодня в 22:18
Это издержки идиотских замен с 6-го места вместо финалиста Кубка.
Финалист вместо Локо сразу бы в группе играл, а не маялся с айзерами да евреями...
Блоссия
Блоссия
   165 / 838
сегодня в 22:17
Два Арсенала пока Европе не потянуть)))
Не исключаю, что и Спартак нас не порадует, но это тема отложена на неделю.
kasyak7
kasyak7 ответил Footbolista
   770 / 838
сегодня в 22:17
А часовню тоже Спартак развалил?)...
О какой часовне речь? О том что если Спартак заберет игроков еще в конце сезона ищыестно было что игра у туляков сломается честно говоря теперь он от Зенита губителя молодых российских игроков ни чем не отличается
Димон Булыкин
Димон Булыкин
   554 / 838
сегодня в 22:17
Позор! Стыдно!
Faustello
Faustello ответил Footbolista
   1 / 838
сегодня в 22:17
А часовню тоже Спартак развалил?)...
А то ))
CSKA2012
CSKA2012
   156 / 838
сегодня в 22:17
Нефчи один из флагманов в Азербайджане , а Арсенал средняк РПЛ, понимаю там Зенит им продул. Сегодня есть арсенал а завтра фк Тула .… Нет смысла сердится на них они и так в прошлом году прыгнули выше своей головы и добились поступления в Ле . Уже Молодцы .
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответил В еврокубках бессилен
   116 / 838
сегодня в 22:17
Там и рассказывать ничего не надо, эти команды выигрывали для страны еврокубки. И быки выиграют, в отличии от вечных бестрофейников из депо и тарасовки, всему свое время.
Согласен, про стабильное 4 место коней в ЛЧ можно и не рассказывать. Да и бакланы в еврокубках давно не феерят. Хотя про возможные достижения Краснодара я бы заранее тоже не рассказывал.

Посмотрим, как выступят в еврокубках команды, которые милы вашему сердцу и сравним с вашими прогнозами, господин хейтер определенных команд. Хотя, в отличии от вас, в еврокубках я болею за все наши клубы, вне зависимости от личного предпочтения. Ибо хорошее выступление в еврокубках идет на пользу всем нашим командам, а не только избранным
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен ответил abrek123
   270 / 838
сегодня в 22:16
Что за сказки кто-то украл у Краснодара что-то)))Сами все про76и установив рекорд без побед 10 матчей кажись или больше не помню точно..
А Сухина в это время успевал пенки рисовать.
Штиль
Штиль
   439 / 838
сегодня в 22:16
Ужас, проиграть арбузникам это просто дно.
pomor45
pomor45 ответил kasyak7
   51 / 838
сегодня в 22:16
Если бы Спартак не стал забирать Зелимханова и Мирзова Арсенал мог и побороться.А так получается Спартак сам не борется не играет и другим не дает
Любите вы продавцы обвинять покупателя. Покупатель же всегда прав. Не силой же покупатель (в данном случае Спартак) забирает игроков. Он за них очень хорошо платит. Зачем Арсенал продавал столь ценных для себя игроков? Чтобы заработать. Может Спартаку надо было заплатить за них и оставить в Арсенале?
saha100
saha100
   345 / 838
сегодня в 22:14
Посмотрим ещё как зинка будет смешить в лч :)
Морозовский
Морозовский
   6 / 838
сегодня в 22:13
Позор "Зениту"! Бакланам бы больше накидали !
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   77 / 838
сегодня в 22:12
Опозорились по-спартаковски.
Badri
Badri
сегодня в 22:12
Арсенал был переигран по всем критериям , что вы вопите про страну ??? причем тут страна ?? А Нефтчи удачи , умейте достойно проигрывать .
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен ответил Сергей Тихонов
   270 / 838
сегодня в 22:12
В ЛЕ очки не набрать - нужно постараться. Посмотрим на Краснодар против Порту, команды уровня ЛЧ. Может и не зря в группу не попадут, позора будет меньше. А про коней и бакланов в еврокубках что расскажешь?
Там и рассказывать ничего не надо, эти команды выигрывали для страны еврокубки.
И быки выиграют, в отличии от вечных бестрофейников из депо и тарасовки, всему свое время.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   263 / 838
сегодня в 22:12
вот вам и ротация состава, кто там решал Мирзов и Ко?))
abrek123
abrek123 ответил В еврокубках бессилен
   235 / 838
сегодня в 22:11
Краснодар должен быть в группе, но Сухина левыми пенками украл у них путевку. Даже если быки не пройдут Порту, то в ЛЕ очки набирать будут, в отличии от депо.
Что за сказки кто-то украл у Краснодара что-то)))Сами все про76и установив рекорд без побед 10 матчей кажись или больше не помню точно..
За адекватность
За адекватность
   25 / 838
сегодня в 22:11
Кроме ненормативной лексики, запрещенной на сайте слов не нахожу, чтобы оценить этот "блестящий дебют в ЕК" Но попытаюсь. Надеюсь прочитают власть имущие, причастные к "Арсеналу". Все кто ковал это 6-е место ушли,но их нужно было срочно заменить, с учетом участия в ЛЕ, слышал губернатор Тульской области про увеличения финансирования говорил под это дело. И? Дальше помолчу.
Footbolista
Footbolista ответил kasyak7
   3 / 838
сегодня в 22:11
А часовню тоже Спартак развалил?)...
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко
   625 / 838
сегодня в 22:11
Достойный компаньон Спартаку.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 838
сегодня в 22:10
Мяч круглый, можно и проиграть, но чтобы так??? Это же Нефтчи, а не Бавария!!! Поторопились самовары с "чаепитием" в Европе!!!
cska59
cska59
   327 / 838
сегодня в 22:10
Ну что,одни отмучились,очень жаль .
viv
viv
   257 / 838
сегодня в 22:09
Вот вам и квалификация...если ещё и семинулевые в квалификации обделаются...будет полный финиш.
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