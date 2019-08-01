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«Заря» и «Астана» вышли в следующий раунд Лиги Европы

сегодня, 21:04

«Заря» и «Астана» пробились в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

В ответной встрече с «Будучностью» луганчане одержали минимальную победу, причем черногорский клуб уже к 34-й минуте остался вдевятером.

Казахстанский коллектив не смог обыграть андоррскую «Санта-Колому» в гостевом матче, зато в ответном добыл уверенную победу. Хет-триком отметился Марин Томасов.

«Заря» - «Будучность» - 1:0 (1:0)
Гол: Громов 32

Первый матч: 3:1

«Астана» - «Санта-Колома» - 4:1 (1:1)
Голы: Сигурйонссон 24, Томасов 73, Томасов 79, Томасов 90+4 - Пи 7

Первый матч: 0:0

Сегодня в следующий раунд также вышел клуб «Млада Болеслав», в котором играет российский нападающий Николай Комличенко.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   67 / 838
сегодня в 21:53
Молодцы! Не то что позорники туляки...
Zenit_84
Zenit_84
   134 / 838
сегодня в 21:23
Молодцы, братья!
Incredulous
Incredulous
   152 / 838
сегодня в 21:21
С победой и проходом дальше обоих!
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