«Торино», «Айнтрахт» и «Вулверхэмптон» вышли в следующий раунд Лиги Европы

Ответные матчи 2-го отборочного этапа Лиги Европы успешно завершились для представителей топ-чемпионатов Европы. Также в следующий раунд вышел «Рейнджерс» Стивена Джеррарда.
«Дебрецен» - «Торино» - 1:4
Голы: Гарба 52 - Дзадза 25, Иццо 32, Белотти 69, Миллико 90+2
Первый матч: 0:3
«Айнтрахт» - «Флора» - 2:1
Голы: Пасьенса 37, Пасьенса 54 (пенальти) - Синявский 40
Первый матч: 2:1
«Крузейдерс» - «Вулверхэмптон» - 1:4
Голы: Беннетт 14 (автогол) - Хименес 15, Беннетт 38, Хименес 45, Форсайд 77 (автогол)
Первый матч: 0:2
«Стьярнан» - «Эспаньол» - 1:3
Голы: Балдур 87 - Педроса 5, Борха 52, Феррейра 79
Первый матч: 0:4
«Прогресс» - «Рейнджерс» - 0:0
Первый матч: 0:2
Кроме того, в следующий раунд прошли «Заря», «Астана» и «Пюник». Тульский «Арсенал» турнир покинул.