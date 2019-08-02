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«Торино», «Айнтрахт» и «Вулверхэмптон» вышли в следующий раунд Лиги Европы

сегодня, 00:27

Ответные матчи 2-го отборочного этапа Лиги Европы успешно завершились для представителей топ-чемпионатов Европы. Также в следующий раунд вышел «Рейнджерс» Стивена Джеррарда.

«Дебрецен» - «Торино» - 1:4
Голы: Гарба 52 - Дзадза 25, Иццо 32, Белотти 69, Миллико 90+2

Первый матч: 0:3

«Айнтрахт» - «Флора» - 2:1
Голы: Пасьенса 37, Пасьенса 54 (пенальти) - Синявский 40

Первый матч: 2:1

«Крузейдерс» - «Вулверхэмптон» - 1:4
Голы: Беннетт 14 (автогол) - Хименес 15, Беннетт 38, Хименес 45, Форсайд 77 (автогол)

Первый матч: 0:2

«Стьярнан» - «Эспаньол» - 1:3
Голы: Балдур 87 - Педроса 5, Борха 52, Феррейра 79

Первый матч: 0:4

«Прогресс» - «Рейнджерс» - 0:0

Первый матч: 0:2

Кроме того, в следующий раунд прошли «Заря», «Астана» и «Пюник». Тульский «Арсенал» турнир покинул.

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